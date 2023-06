Bei A95: Radler-Brücke mausert sich zum Favoriten - „Das wäre zukunftsweisend“

Die Radlerbrücke soll laut dem Vorschlag auf Penzberger Seite parallel zur Autobahnbrücke (r.) entstehen. Der Radweg führt dann in dem Wiesenstück (Mitte) in einem Bogen parallel zur A95-Auffahrt hinunter zum Brückendurchlass.

Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf

Von Wolfgang Schörner

Der Vorschlag für eine Radler-Brücke über die Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf mausert sich offenbar zum Favoriten. Auf diese Weise, so die Idee, sollen Radler an den Auf- und Abfahrten der A95 vorbeigeleitet werden, ohne dass ihnen Autos in die Quere kommen. Nun soll die Finanzierung abgeklärt werden.

Penzberg/Iffeldorf – Drei Vorschläge hat es bisher gegeben, um die gefährliche Strecke auf der Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf für Radfahrer zu entschärfen, die dort Auf- und Abfahrten der Garmischer Autobahn queren müssen: eine eigene Ampel für Radler, ein Radler-Tunnel und eine Radler-Brücke, die im Frühjahr als dritter Vorschlag hinzukam. Vor kurzem fand ein Gespräch über die drei Ideen statt, an dem das Staatliche Bauamt Weilheim, das Landratsamt sowie Vertreter der Stadt Penzberg, der Gemeinde Iffeldorf und des Unternehmens Roche teilnahmen.

„Eine Brücke wäre zukunftsweisend“

„Das Ergebnis ist, dass alle Beteiligten mehr auf die Brücke losgehen wollen“, erklärte Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt auf Nachfrage der Heimatzeitung. „Eine Brücke wäre zukunftsweisend.“ Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es immer mehr Radfahrer gebe. Der nächste Schritt wäre nun, die Finanzierung abzuklären, also zu schauen, wer die Mehrkosten zahlt, die durch eine Brücke entstehen.

Geklärt werden muss allerdings die Finanzierung

Um welchen Betrag es dabei geht, kann ihm zufolge momentan noch nicht gesagt werden. Dies komme zum Beispiel auf die Konstruktion an. Mit mindestens einer halben Million Euro müsse man aber schon rechnen, sagte Lenker, der für den Straßenbau in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech zuständig ist. Der Freistaat, erklärte er, sei jedenfalls immer bereit, Mehrkosten für höhere Sicherheit mitzutragen. Wobei die Kommunen ihm zufolge auch „einen gewissen Anteil beisteuern“ sollten. Lenker geht davon aus, dass es bis Ende Juli eine Lösung gibt.

Radfahrer-Ampel und Radler-Tunnel

Wie berichtet, war zunächst eine Radfahrer-Ampel im Gespräch. Per Ampel sollten die Radler auf der Iffeldorfer Seite der Autobahnbrücke über die Staatsstraße geleitet werden, um dort die Auf- und Abfahrten der A95 nicht queren zu müssen. Dies stieß aber bei Radlern und Kommunen auf wenig Gegenliebe, da es keine kreuzungsfreie Variante gewesen wäre. Der zweite Vorschlag war ein Radler-Tunnel auf der Iffeldorfer Seite unter den dortigen Ein- und Abfahrten. Diese Lösung wäre aber nicht nur sehr teuer gewesen. Radler hätten wegen des geringen Neigungswinkels der Tunnelzufahrt einen Umweg fahren müssen. Vor allem aber steht das Grundwasser dort sehr hoch. „Das haben alle eingesehen“, so Lenker. Die Idee ist also passé.

Kreuzungsfreie Streckenführung

Zum Favoriten gemausert hat sich somit die Radlerbrücke. „Es geht rein um die Finanzierung“, erklärte Lenker. Laut dem Vorschlag, der aus Iffeldorf stammt, könnte die Radler-Brücke auf der Penzberger Seite parallel zur Autobahn über die Staatsstraße gespannt werden. Radfahrer, aus Penzberg kommend, würden somit wie bisher auf der Ostseite der Staatsstraße in Richtung A95 radeln, dann aber nicht hinunter zum Durchlass der Autobahnbrücke fahren, sondern hinauf zur Autobahn. Kurz davor würden sie scharf nach links abbiegen und auf der Radweg-Brücke – parallel zur Autobahn – die Staatsstraße queren. Auf der anderen Seite ginge es dann auf einem neuen Radweg im Wiesenstück zwischen Auf- und Abfahrten und Staatsstraße in einem Kreis hinab zum Brückendurchlass. Von dort würde der neue Radweg auf der Westseite der Staatsstraße weiter nach Iffeldorf führen.

Wenn es gut geht, kann Radler-Brücke vielleicht 2024 entstehen

Wann es so weit ist, falls es bei dieser Idee tatsächlich bleibt, vermag Lenker noch nicht zu sagen. Es sei erst Planung, Genehmigung und Finanzierung nötig, was deutlich aufwendiger sei als bei einer Ampel. Wenn es gut geht, erklärte er, könnte die Brücke vielleicht 2024 gebaut werden. Bereits diesen Sommer sollen indes die schon länger geplanten Ampeln für die Autofahrer an den Auf- und Abfahrten der Garmischer Autobahn aufgestellt werden. Für eine Übergangszeit könnte es für Radfahrer eine Zwischenlösung geben. Wie sie aussieht, ist offen.