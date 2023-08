„Glaube nicht mehr daran“: Umbau auf Staatsstraße bei A95 wohl doch erst 2024 - Brücke für Radler bleibt Option

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Der Umbau der Staatsstraße zwischen Iffeldorf und Penzberg wird wohl erst nächstes Jahr erfolgen. Welche Lösung es für Radfahrer gibt, die momentan die Ein- und Ausfahrten der Autobahn queren müssen, ist noch offen. © Wolfgang Schörner

Mit dem geplanten Umbau der Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf und den neuen Ampeln bei den Autobahn-Auffahrten wird es heuer voraussichtlich nichts mehr werden. Vorgesehen waren die Arbeiten ursprünglich für Sommer. Offen ist auch noch, welche Lösung es für Radfahrer gibt. Die Radler-Brücke bleibt aber nach wie vor eine Option.

Penzberg/Iffeldorf – Ursprünglich hatte das Staatliche Bauamt vorgesehen, die Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf noch in diesem Sommer umzubauen. Kernpunkt war, bei den Auf- und Abfahrten der A95 Ampeln für den Autoverkehr aufzustellen. Daraus wird heuer voraussichtlich nichts mehr werden. „Ich persönlich glaube nicht mehr daran“, sagte dazu Andreas Lenker, der beim Staatlichen Bauamt für den Straßenbau in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech zuständig ist. Wahrscheinlicher sei, dass die Arbeiten erst im nächsten Jahr erfolgen.

Ergebnisse aus Verkehrsuntersuchung: Wie leistungsfähig ist Ampel?

Lenker hatte gehofft, dass bis Ende Juli die Ergebnisse einer Verkehrsuntersuchung vorliegen. Sie sollte Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit der Ampel und über die Optionen für eine Radler-Lösung liefern. Ein Problem sei zum Beispiel die Leistungsfähigkeit des Knotens auf der Penzberger Seite, erklärte er. Dort habe man jetzt schon Probleme mit Rückstaus von Autofahrern, die nach links auf die Autobahn abbiegen wollen, was aber durch eine Ampel nicht besser werde. Man versuche nun, bauliche Varianten zu finden, die die Leistungsfähigkeit erhöhen, zum Beispiel mit doppelten Spuren. Wenn die Ergebnisse vorliegen und die Varianten geprüft sind, werde man sich mit Vertretern der Stadt Penzberg, der Gemeinde Iffeldorf und des Unternehmens Roche zusammensetzen und diskutieren, was für Autofahrer und für Radler die beste Variante ist. Was laut Lenker nicht unbedingt einfach sein wird: „Was für Radfahrer positiv ist, kann für Autofahrer negativ sein, und umgekehrt.“

„Was hat das für Folgen für die Radfahrer?“

Grundsätzlich wird es ihm zufolge aber eine Ampellösung für den Autoverkehr geben. „Irgendetwas müssen wir machen.“ Die Variante mit zwei Kreisverkehr-Anlagen auf beiden Seiten wurde, wie berichtet, schon vor Jahren zu den Akten gelegt, weil dafür der Grund nicht zur Verfügung steht. Auf der Penzberger Seite, so Lenker, wäre ein Kreisverkehr ohnehin nicht leistungsfähig gewesen. Das Problem habe man zwar auch bei einer Ampel. In diesem Fall könnte man aber zum Beispiel eine zweite Spur bauen. Wobei dies ihm zufolge dann wieder die Frage aufwirft: „Was hat das für Folgen für die Radfahrer?“ Denn Platz ist nicht unbeschränkt vorhanden. Was der Mann vom Staatlichen Bauamt sagen will: Es ist kompliziert.

„Sicherste Variante“ wäre eine Rad-Brücke

Was eine Lösung für Radfahrer an der gefährlichen Stelle betrifft, wäre laut Lenker eine Radbrücke die „sicherste Variante“. Die Idee ist, wie berichtet, dass Radler auf einer eigenen Brücke parallel zur Autobahn die Staatsstraße überqueren und so nicht an den Ein- und Ausfahrten der Autobahn vorbei müssen. Auch die beiden Kommunen und Roche würden dies wollen, bestätigt er. Die Option sei als Variante in der Untersuchung berücksichtigt. Denkbar wäre ihm zufolge auch, die Brücke auf Iffeldorfer Seite zu bauen, wenn es auf der Penzberger Seite nicht funktioniert, weil dort die Autobahn-Auffahrt für Autos erweitert werden muss. Man müsste dann schauen, ob die Iffeldorfer Seite dafür ökologisch in Frage kommt. Noch nicht geklärt wurde ihm zufolge, wer eine Brücke zahlen würde. Man sei in Gesprächen mit der Regierung von Oberbayern. Auch die Kommunen müssten mitgehen, sagt Lenker. Er glaube aber nicht, dass es am Ende an der Finanzierung scheitern würde.

Eine Variante in der Untersuchung bleibt ebenso eine Radfahrer-Ampel, während die Idee eines Tunnels nicht weiterverfolgt wird. Wenn das Gutachten vorliegt, so Lenker, werde im Gesamtpaket für Auto- und Radverkehr entschieden. Er hofft, dass dies heuer, vielleicht im Spätsommer, der Fall ist. Bis die Lösung für Radfahrer umgesetzt wird, könnte es, je nach Variante, etwas länger dauern: Bei einer Ampel wäre ihm zufolge 2024, bei einer Brücke 2025 realistisch.