2. Kino-Open-Air in Penzberg startet bald - Auch der neueste „Eberhofer“-Krimi ist zu sehen

Von: Franziska Seliger

Kino-Open-Air in Penzberg: Bei der Premiere im vergangenen Jahr genossen zahlreiche Besucher die Kino-Abende unter freiem Himmel. Foto: Ruder © Ruder

Am Freitag, 22. Juli, beginnt in Penzberg das zweite Kino-Open-Air auf der Berghalde. Nach der Premiere 2021 haben die Kinobetreiber Claudia und Markus Wenzl wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Manches wird aber anders sein als im Vorjahr.

Penzberg – Rund drei Wochen dauerte im vergangenen Sommer das erste Kino-Open-Air, das die KinoP-Betreiber Claudia und Markus Wenzl auf dem Volksfestplatz der Penzberger Berghalde ausrichteten. 25 Kino-Abende unter freiem Himmel waren geplant. Doch wegen Regens fielen elf von ihnen sprich-wörtlich ins Wasser. Am Ende zählte das Paar insgesamt rund 1400 Besucher.

Am Freitag, 22. Juli, startet das Penzberger Kino-Open-Air nun in seine zweite Runde – und zwar am gleichen Platz wie im vergangenen Jahr, so Markus Wenzl auf Nachfrage der Heimatzeitung. Wegen des neuen Wohnmobilstellplatzes werde man die Leinwand lediglich ein bisschen drehen. Allerdings werde die Veranstaltung heuer mit 16 Abenden (Programm s. unten) kürzer sein als im vergangenen Jahr. „Das hat sich einfach nicht bewährt, und der Aufwand ist doch recht groß“, begründet Wenzl. Auch die Zahl der gezeigten Filme haben er und seine Frau reduziert.

Den „Eberhofer“-Krimi gibt es an mehreren Abenden

Wie schon 2021 werde beim Kino-Open-Air auch heuer der neueste „Eberhofer“-Krimi gezeigt. Der Film „Guglhupfgeschwader“ soll am Freitag, 29. Juli, als Vorpremiere laufen und dann an mehreren Abenden zu sehen sein. Auch das Bayerische Outdoor Film Festival 2022 – kurz B.O.F.F. – soll wieder gezeigt werden. Insgesamt, sagt Wenzl, habe man sich heuer für mehr Komödien und sogenannte „Mainstream“-Filme entschieden – also für Filme, die einem breiten Publikum gefallen, beispielsweise den James-Bond-Streifen „007 – Keine Zeit zu sterben“. Bei einem Open Air stehe beim Publikum einfach nicht der Film im alleinigen Mittelpunkt, begründet Wenzl. Es gehe um das gesamte Ambiente eines solchen Kinoabends im Freien. „Da muss es gefälliger sein.“ Und ein Film wie „Thor – Love and Thunder“ dürfte auf der großen Leinwand im Freien sicher besonders viel Spaß machen, ist Wenzl überzeugt. „Insgesamt ist es eine gute Mischung“, sagt er. Auch Liebhaber kleiner Filme kämen auf ihre Kosten – etwa mit dem Streifen „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“.

Wie schon 2021 soll es wieder eine Kinonacht für Familien geben. Dabei sei auch der Eintritt mit sechs Euro um einen Euro günstiger als bei den regulären Vorstellungen, so Wenzl. Karten für das „B.O.F.F.“ kosten zwölf Euro. Hier werden wieder mehrere Filme gezeigt.

Veranstaltungsreihe wird von der Stadt Penzberg unterstützt - das wirkt sich auf die Preise aus

Da die Stadt Penzberg die Veranstaltung unterstütze, könne man die Preise günstig halten, freut sich Wenzl. Auch beim Aufbau packe die Stadt mit an. Wie schon im Vorjahr sollen die Besucher Sitzgelegenheiten und bei Bedarf wärmende Decken selber mitbringen. Liegestühle in begrenzter Anzahl können ausgeliehen werden. Getränke und Snacks gibt es ebenfalls wieder vor Ort zu kaufen. „Wir warten schon drauf, dass es endlich los geht“, ist Wenzl voller Vorfreude. Auch viele Kinogänger hätten immer wieder nachgefragt, ob und wann es ein Kino-Open-Air heuer wieder geben würde. „Viele freuen sich schon drauf.“ Nur in den Himmel blickt Wenzl in diesen Tagen mit Sorge. Wird das Wetter heuer besser sein als bei der Premiere 2021? „Die Prognose ist erst einmal gut“, hat er recherchiert. Damit bei Regen aber nicht alles den sprichwörtlichen Bach hinuntergeht, werden zahlreiche der Filme aus dem Open-Air-Programm notfalls im KinoP gezeigt – beispielsweise das Outdoor-Film-Festival.

Das Kinobetreiber-Ehepaar hatte im vergangenen Jahr einiges investiert, um etwa die Leinwand für das Open Air zu erwerben. Dieses soll darum auch in den kommenden Jahren regelmäßig stattfinden. Wenzl: „Es soll sich etablieren.“

Das Programm des Kino-Open-Airs 2022:

Freitag, 22. Juli: „Monsieur Claude und sein großes Fest“

Samstag, 23. Juli: „Thor: Love And Thunder“

Sonntag, 24. Juli: „Contra“

Montag, 25. Juli: „A la carte“

Dienstag, 26. Juli: „Wunderschön“

Mittwoch, 27. Juli: „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“

Donnerstag, 28. Juli: „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“

Freitag, 29. Juli: „Guglhupfgeschwader“ (Vorpremiere)

Samstag, 30. Juli: „B.O.F.F. Bayerisches Outdoor-Film-Festival 2022“

Sonntag, 31. Juli: „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“

Montag, 1. August: „Sing 2 – Die Show deines Lebens“ (Familiennacht)

Dienstag, 2. August: „007 – Keine Zeit zu sterben“

Mittwoch, 3. August: „Schmetterlinge im Ohr“

Donnerstag, 4. August: „Guglhupfgeschwader“

Freitag, 5. August: „Guglhupfgeschwader“

Samstag, 6. August: „Guglhupfgeschwader“

Weitere Informationen zum Festivalprogramm sind auf „www.kinop.de“ zu finden. Einlass täglich ab 20 Uhr. Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit.

