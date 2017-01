Beaschdn-Besuch am Stadtplatz

Penzberg - Die Beaschdn kommen. Am Freitagabend statten sie dem Stadtplatz in Penzberg einen Besuch ab.

Es ist in den vergangenen Jahren eine Seltenheit geworden: ein Beaschdn-Auftritt in Penzberg. In diesem Winter ist es anders. Die Beaschdn tanzten bereits im Dezember - am ersten Wochenende des Eismärchens - etwa eine Viertelstunde auf dem Stadtplatz. Nun kommen sie wieder: Am Freitag, 6. Januar, wollen sie um 18 Uhr ein zweites Mal auf dem Penzberger Stadtplatz auftreten - samt Hexen und doppelgesichtiger Frau Perchta.

Beim Perchtentanz handelt es sich um einen uralten, heidnischen Brauch zur Wintersonnenwende, mit dem die Geister des Winters ausgetrieben werden sollen. In Penzberg pflegt der Beaschdn-Verein diesen Brauch. Im vergangenen Dezember hatten zahlreiche Zuschauer den Tanz ums Feuer auf dem Stadtplatz verfolgt.