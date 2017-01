Edeka-Areal: Fachmärkte und Kreisel

von Wolfgang Schörner schließen

Penzberg - Nach und nach kristallisiert sich heraus, was auf dem Edeka-Areal in Penzberg passieren wird. Diese Woche wurde darüber im Bauausschuss gesprochen. Auch über die Zufahrt.

Fast vier Jahre ist es her, dass das Unternehmen Edeka sein Zentrallager an der Straße „Grube“ geschlossen hat. Seitdem verhandeln Stadt und Edeka, was sich auf dem Grundstück ansiedeln darf. Genau verfolgt wird dies von den Einzelhändlern der Innenstadt. Sie haben frühzeitig gewarnt, dass dort keine Geschäfte entstehen dürfen, die der Innenstadt schaden. Der Stadtrat beschloss daher eine Liste, die bestimmte Sortimente ausschließt.

Derzeit läuft das Bebauungsplan-Verfahren für das Areal, das Edeka gehört. Diese Woche in der Bauausschuss-Sitzung lagen drei Gutachten vor. Eines beschäftigt sich mit der Frage, welche der Geschäfte, die der von Edeka beauftragte Projektentwickler vorschlägt, sich mit der Innenstadt vertragen. Einen kurzen Einblick gab Stadtbaumeister Justus Klement in die Verträglichkeitsstudie, die die Beratungsgesellschaft CIMA für die Stadt erstellt hat. Demnach darf ein ortsansässiger Schuhfachmarkt auf das Areal ziehen. 500 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen es werden, hieß es. Dorthin umziehen darf auch ein Bekleidungsgeschäft, dessen Verkaufsfläche aber um 190 Quadratmeter gegenüber dem Vorschlag des Projektentwicklers reduziert werden muss. Namen wurden nicht genannt, dem Vernehmen nach soll es sich aber um die Filialen von Deichmann und Vögele handeln. Nicht ansiedeln darf sich laut Gutachten ein Biomarkt. Unstrittig sei die Ansiedlung eines Elektronikmarkts, so Bürgermeisterin Elke Zehetner auf Nachfrage. „Es wäre super, wenn wir ein Zugpferd nach Penzberg bekommen würden“, sagte André Anderl (CSU) über die Fachmärkte. Vorgesehen ist ebenso ein Lebensmittel-Discounter. Erweitern dürfen außerdem der bestehende Edeka-Markt und der Hagebaumarkt, der einen Gartenmarkt schaffen will. Ein Teil der Fläche wird auch für Gewerbebetriebe reserviert.

Das Edeka-Areal soll als Zufahrt einen Kreisverkehr erhalten, und zwar an der Stelle, an der früher die Zufahrt zum ehemaligen Edeka-Zentrallager war und von der die Autofahrer auch heute noch zu den Edeka-Parkplätzen gelangen, hieß es. Über diesen Kreisverkehr würde ebenso die Straße aus dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet „Grube“ angeschlossen. Auf Höhe der Nonnenwaldstraße soll es keine Zufahrt zum Edeka-Areal geben. Das geht aus dem Bebauungsplan-Entwurf hervor, in den ein Verkehrsgutachten sowie eine schalltechnische Untersuchung eingearbeitet wurden.

Keine Zufahrt mehr zu dem Areal gibt es womöglich über die Henlestraße. Eigentlich sah der Entwurf vor, dass sie erhalten bleibt. Dafür sollte der Einmündungsbereich von der Straße „Grube“ in die Henlestraße laut Ordnungsamtsleiter Peter Holzmann eine Ampelanlage erhalten – von einem Kreisverkehr riet er ab. In der Sitzung diese Woche erwärmte sich der Bauausschuss jedoch für eine andere Idee: die Zufahrt über die Henlestraße für Kunden und wenn möglich für Lieferanten zu schließen. Dies würde die Anwohner an der Henlestraße entlasten, hieß es. Laut Holzmann muss aber geprüft werden, ob der Kreisel an der Grube als einzige Zufahrt auf das Gelände ausreicht und ob dies negative Folgen für andere Gebiete wie die Nonnenwaldstraße hat. Die Ergebnisse sollen in der Sitzung des Stadtrats am 31. Januar vorliegen