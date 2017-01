Krönungsball: Narren starten in den Fasching

Penzberg - Der Start des Faschings 2017 in Penzberg steht kurz bevor - mit dem Krönungsball. Dann regieren die Narren sechs Wochen lang.

Die Vorbereitungen laufen seit vielen Wochen. Diesmal ist es eine logistische Herausforderung, weil neben dem Ballhaus auch in der Turnhalle beim Wellenbad gefeiert wird, zum Beispiel der Krönungsball am Samstag, 14. Januar. Die Faschingskulissen können in der Turnhalle nicht stehen bleiben, da sie für den Sport gebraucht wird. Das heißt also am Freitagabend aufbauen und am Sonntag abbauen.

Der Krönungsball soll heuer wieder ein richtiger Ball sein. „Eine traditionelle Gala: festlich und feierlich“, so Linda Faht, zweite Vorsitzende des OK Penzberger Fasching. Die Turnhalle als Festsaal also.

Hier die Veranstaltungen des OK Penzberger Fasching:

Krönungsball: Samstag, 14. Januar, Wellenbad-Turnhalle, mit Abendgarderobe und der Band „Take it easy“ Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf bei Buchhandlung Rolles, Trachtenstube Inge und Café Freudenberg.

Kinder(krönungs)ball: Sonntag, 22. Januar, Einlass ab 13 Uhr, Beginn um 14 Uhr (bis 17 Uhr), Ballhaus/Tanzschule Stripinas.

Gardetreffen: Freitag, 27. Januar, Beginn 19 Uhr, Wellenbad-Turnhalle.

Jugend-Gardetreffen: Samstag, 28. Januar, ab 10 Uhr, Wellenbad- Turnhalle.

Kinderball: Sonntag, 5. Februar, von 13.30 bis 17 Uhr, Ballhaus/Tanzschule Stripinas.

Maschkera-Ball „Helden der Kindheit“: Samstag, 11. Februar, 19 Uhr, Ballhaus /Tanzschule Stripinas.

Kinderball: Sonntag, 12. Februar, 13.30 bis 17 Uhr, Ballhaus/Tanzschule Stripinas.

Weiberball: Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr, Ballhaus/Tanzschule Stripinas.

Gaudi ohne Grenzen: Freitag, 24. Februar, 18 Uhr, Wellenbad-Turnhalle.

Gaudiwurm: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr, Innenstadt.

Kehraus: Dienstag, 29. Februar, 17 Uhr, Ballhaus/Tanzschule Stripinas.

fn