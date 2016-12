Penzberg - Unfall an Heiligabend an der Seeshaupter Straße: Ein 60-jähriger fuhr über den Kreisel und rammte ein Schild. Der Fahrer kam ins UKM.

Ein Iffeldorfer 60) verursachte an Heiligabend in Penzberg einen Unfall im Kreisel an der Seeshaupter Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige mit seinem Wagen gegen 7.15 Uhr in Richtung Iffeldorf unterwegs. „Vermutlich aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems“, heißt es bei der Polizei, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr geradeaus über die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs auf Höhe des Möbelhauses. Auf der gegenüberliegenden Seite stieß das Auto noch gegen ein Verkehrszeichen und blieb dort stehen. Der Fahrer wurde vom BRK ins Unfallkrankenhaus Murnau eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 3500 Euro geschätzt.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa