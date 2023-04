Mobilität im Fokus – Penzberger Drehmoment feiert großes Comeback

Drehmoment Penzberg: Mobilitätstage in Penzberg mit 13 Autohäusern © Drehmoment Penzberg

Die Ausstellung „Drehmoment – Mobilitätstage“ mit KFZ-Schwerpunkt und abwechslungsreichem Rahmenprogramm findet am Wochenende vom 15.04.-16.04.2023 in Penzberg statt.

War das Penzberger Drehmoment vor der Pandemie überregional als große Automesse bekannt, so wird die zweitägige Veranstaltung nach der dreijährigen pandemiebedingten Zwangspause nun ihr Comeback feiern - aber nicht mehr nur als Autoschau. Vielmehr steht bei der Messe am Samstag und Sonntag, 15. Und 16. April, jetzt die Mobilität allgemein im Fokus. Ergänzt wird die Veranstaltung durch ein buntes Rahmenprogramm und einen verkaufsoffenen Sonntag.

„Autotage“ von einst werden zu „Mobilitätstagen“

Die Auswahl an zwei- und vierrädrigen Gefährten, die beim „Drehmoment“ präsentiert wird, ist groß, wie Eleonore Hofmann von der Wirtschaftsförderung im Penzberger Rathaus verspricht. Hofmann ist mit der Organisation der Veranstaltung betraut und verkündet, dass das Penzberger „Drehmoment“ in diesem Jahr nicht mehr „Autotage“, sondern „Mobilitätstage“ überschrieben werde. Denn beim „Drehmoment“ werde weit mehr präsentiert als nur Autos – nämlich vieles andere, was mobil mache

.2019 hatten die Veranstaltung zum letzten Mal stattgefunden und hunderte Besucher aus der Stadt und der Region angelockt.

Penzberger Drehmoment: 13 Autohäuser sind dabei

Heuer, so Hofmann, werden bei der Veranstaltung insgesamt 13 Autohäuser aus Penzberg und dem Umland ihre Fahrzeuge präsentieren; und zwar an beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Marken, die bei der Autoschau vertreten sein werden, sind laut Hofmann unter anderem BMW, Mazda, Ford, Mercedes und Nissan oder Opel, VW und Renault. Ausgestellt werden Kleinwagen, Limousinen oder Wohnmobile; außerdem 45-kmh-Fahrzeuge, so Hofmann.

Penzberger Drehmoment: E-Mobilität verstärkt vertreten

Aber nicht nur über Autos könne man sich bei der Schau informieren und dabei seinen Traumwagen einmal aus der Nähe anschauen und gleich einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren. Auch die Zweirad-Branche werde vertreten sein und unter anderem Citybikes, Tourenräder, Lastenräder, Rennräder oder E-Bikes und E-Scooter präsentieren, so Hofmann. Überhaupt stünde die Elektromobilität heuer viel mehr im Mittelpunkt als in früheren Jahren, so die Rathaus-Mitarbeiterin. Stattfinden wird die zweitägige Automesse in der Innenstadt im Bereich von Bahnhof- und Karlstraße sowie in Teilbereichen von Ludwig-März- und Friedrich-Ebert-Straße.

Penzberger Drehmoment bietet Rahmenprogramm für Groß und Klein

Garniert wird die Schau laut Hofmann mit einem bunten Rahmenprogramm: So würden etwa auf dem Stadtplatz zwei Stände mit Kinderschminken sowie eine Hüpfburg aufgebaut. Kinder können auf dem Platz außerdem ein Auto bemalen. In der Bahnhofstraße werde ein Kinder-Karussell aufgebaut und ein Straßenmusiker werde an wechselnden Plätzen für die musikalische Umrahmung der Messe sorgen. Auch Kutschfahrten kann man unternehmen; und zwar an beiden Tagen jeweils zwischen 14 und 17 Uhr. Abfahrt ist vor der Christkönigkirche, so Hofmann.

In der Friedrich-Ebert-Straße wird die Verkehrswacht laut Hofmann unter anderem einen Fahrsimulator aufbauen sowie Helmtests und Reaktionstests anbieten. Für Sonntag solle außerdem an der Ecke Ludwig-März-Straße und Bahnhofstraße eine Märchenbühne aufgebaut werden. Die Vorstellung finde um 14.30 Uhr statt – allerdings nur bei schönem Wetter.

Am 16. April werden die Mobilitätstage bereichert durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Kernzeit ist laut Hofmann zwischen 12 und 17 Uhr, wobei jeder Einzelhändler selbst bestimmen könne, in welchem Zeitfenster er an diesem Tag fünf Stunden öffnen möchte.

Mobilitätsausstellung Öffnungszeiten: Samstag, 15. April 23 12.00 Uhr - 17.00 Uhr

Sonntag, 16. April 23 12.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag in den Geschäften der Innenstadt.