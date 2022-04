Hilfe bei Pflegebedarf: Jetzt gibt es zwei neue Ansprechpartnerinnen im Landkreis

Von: Stephanie Uehlein

Mit dem Durchschneiden eines roten Bandes wurde der Pflegestützpunkt offiziell eröffnet. Das Bild zeigt v.l.: Stephanie Hör, Lisa Jodl, Siegfried Gemander, Andrea Jochner-Weiß, Josef Mederer, Burkhard Hartmann (Vorsitzender Alzheimer-Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels), Claudia Altersberger und Peter Steigenberger (Sozialamtsleiter am Landratsamt Weilheim-Schongau). © Gronau

Zwei Beraterinnen bieten jetzt im neu eröffneten Pflegestützpunkt Weilheim-Schongau ihre Hilfe an. Sie sollen Pflegebedürftige genauso unterstützen wie deren Angehörige und damit eine Beratungslücke schließen.

Weilheim/Landkreis – Er ist eine neue Anlaufstelle im Landkreis und schließt dort eine „ganz entscheidende Lücke“, wie es Landrätin Andrea Jochner-Weiß formulierte: der Pflegestützpunkt Weilheim-Schongau, in dem nun zwei Beraterinnen Fragen zum Thema „Pflege“ beantworten. Nun gab es eine offizielle Eröffnungsfeier im Hauptbüro in Weilheim.

Es ist eine ganze Reihe positiv anmutender Adjektive, mit der das Angebot des neuen Pflegestützpunkts charakterisiert wird. Dieses sei unter anderem „neutral“, „wohnortnah“, „individuell“ und „kostenlos“, so hieß es bei der Eröffnungsveranstaltung an der Schützenstraße 26b.

Genutzt werden können die Leistungen des Stützpunkts von Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen: bei plötzlich auftretendem großem Pflegebedarf genauso wie wenn es darum geht, ein einzelnes Hilfsmittel – etwa einen Rollator oder einen Badewannensitz – zu beschaffen, von Pflegebedürftigen genauso wie von deren Angehörigen. Das wurde am Rande der Eröffnungsveranstaltung bei einem Gespräch mit den Beraterinnen Lisa Jodl und Claudia Altersberger sowie mit Stephanie Hör, Leiterin der Seniorenfachstelle am Landratsamt Weilheim-Schongau, deutlich. Manchmal, so hieß es, genüge schon ein einziges Telefonat, um einem Ratsuchenden zu helfen, in anderen Fällen seien mehrere Gespräche nötig.

Pflegestützpunkt hat auch einen Standort in Schongau

Der Pflegestützpunkt hat auch einen Standort in Schongau (Münzstraße 48) und bietet Außensprechstunden sowie Hausbesuche an. Er soll Klarheit in den „Pflegedschungel“ bringen, wie Jodl sagte, und Ratsuchenden „Fahrpläne“ liefern, damit sie die richtigen Ansprechpartner finden. Die Beratungsstelle arbeitet laut Landratsamt mit allen Einrichtungen im Landkreis zusammen, „die sich mit dem Älterwerden, Prävention, Rehabilitation, Pflege und Hilfe zur Lebensgestaltung befassen“. Sie soll Auskunft etwa zu Hilfsangeboten geben, kann aber zum Beispiel keinen Pflegeplatz im Seniorenheim vermitteln.

Aus der Sicht von Landrätin Jochner-Weiß ist es wichtig, dass die Landkreisbürger dort ihren Lebensabend verbringen können, wo sie sich am wohlsten fühlen. Mit dem Pflegestützpunkt werde dazu ein Beitrag geleistet. Die Landrätin begrüßte, dass die Beratungsstelle in Weilheim bei der Fachstelle für pflegende Angehörige der Alzheimer-Gesellschaft Pfaffenwinkel-Werdenfels angesiedelt ist. Daraus ergebe sich eine Symbiose.

Der neue Pflegestützpunkt hat vier Träger

Bezirkstagspräsident Josef Mederer wies in seiner Rede darauf hin, dass Pflegebedarf jeden treffen könne, und zwar auch unvorbereitet. Der Bezirk Oberbayern gehört wie der Landkreis Weilheim-Schongau zu den Trägern des neuen Pflegestützpunkts, der aber hauptsächlich von den Kranken- und Pflegekassen finanziert wird. Als Vertreter der Krankenkassen sprach Siegfried Gemander von der AOK bei der Eröffnungsfeier. Er wies darauf hin, dass in einer Gesellschaft, die „immer älter“ werde, auch immer mehr Hilfe benötigt werde.

Kontakt zum Pflegestützpunkt: Telefon 08861/211-3191 (Lisa Jodl) und 08861/211-3372 (Claudia Altersberger), Fax 08861/211-4181, E-Mail pflege@lra-wm.bayern.de, Internet www.weilheim-schongau.de/pflegestuetzpunkt/. Die Sprechzeiten: am Standort Weilheim montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr, am Standort Schongau montags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In Penzberg (Bahnhofstraße 35a) gibt es mittwochs von 8 bis 12 Uhr eine Außensprechstunde. Mit einer Sprechzeit (freitags von 10 bis 12 Uhr in Schongau, Münzstraße 48) ergänzt der Bezirk Oberbayern ab Ende April das Angebot und informiert dabei über seine Leistungen (besonders zu den Themen „Hilfe zur Pflege“ und „Eingliederungshilfe“).

