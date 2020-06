Kitzrettung mit der Drohne - Jäger sind innovativ

Auf Gut Achberg in Oberhausen läuft ein besonderes Kitzrettungs-Projekt: Jäger und Landwirte arbeiten dabei Hand in Hand – mit einer Drohne.

Oberhausen

– Kurz nach 6 Uhr auf einer landwirtschaftlichen Wiese im Oberhausener Ortsteil Untermaxlried. Katharina Weber startet die Drohne. Fast lautlos erhebt sich „Yuneec H520“ in die Luft und fliegt los. 60 Meter über dem hohen Gras. Die Route ist einprogrammiert, der Autopilot übernimmt den Hexacopter. Weber beobachtet den Monitor. An der Drohne hängt eine Wärmebildkamera. Die Wiese ist zu erkennen, dazu Gestalten, die sich bewegen. Jäger, die in Tierschutzmission unterwegs sind. Sie alle jagen bei Florian Pfütze, Inhaber der Eigenjagd Gut Achberg und Pächter des Gemeinschaftsreviers Oberhausen 1.

Weißer Punkt erscheint

Plötzlich taucht ein weißer Punkt auf der Karte auf. „Da“, sagt Pilotin Weber, „das müsste ein Kitz sein.“ Ein weiterer Punkt erscheint auf dem Monitor. Franziska Blümel dirigiert die Gruppe per Funkgerät zu den Orten. „Da ist noch ein dritter Punkt. Wo die Drohne runtergeht“, gibt sie das Kommando an die Kitzretter. Blümel ist Betriebsleiterin auf dem Oberhausener Pferdebetrieb „O’Malley & Friends“ – der Hof ist Pächter von Pfützes Wiesen und arbeitet schon länger mit dem Gutsverwalter in Sachen Natur- und Tierschutz zusammen.

Aktion auf Gut Achberg

Seit gut drei Wochen läuft auf Gut Achberg eine besondere Aktion: Rehkitze werden im hohen Gras per Drohne aus der Luft geortet, von den Jägern in Kisten gelegt, markiert und an den Wiesenrand gestellt. Dann rufen sie den Landwirt an und bitten ihn, die Wiese schnell zu mähen. Danach werden die Kitze wieder an Ort und Stelle gesetzt, wo sie auf die Muttergeiß warten. Gerettet vor dem Mähtod in ihrem scheinbar sicheren Wiesenversteck.

Gutsverwalter ist begeistert

Gutsverwalter Pfütze, auch Vorsitzender des Kreisjagdverbands Weilheim, schwört auf das luftgestützte Wildrettungssystem. „Das ist ein Pilotprojekt im Landkreis“, sagt er stolz. Ohne Unterstützung des Kreilhofer Pferdebetriebs wäre dies allerdings kaum möglich gewesen. „O’Malley & Friends“ stellt die professionelle Drohne samt Wärmebildkamera zur Verfügung.

Rund 10.00 Euro Kosten

Immerhin rund 10 000 Euro fliegen durch die Luft, rechnet Betriebsleiterin Blümel vor. Gestartet wird am frühen Morgen, da zu dieser Zeit der Wärmeunterschied am Boden am ausgeprägtesten ist und Lebewesen für die Kamera besser zu erkennen sind. So gut, dass die Drohne das Bergeteam immer wieder zu Katzen, Hasen und Dachslöchern führt. Einziges Problem bei dem Drohnenmodell: Die zwei Akkus reichen nur für circa 45 Minuten Flugzeit. Damit kann eine etwa zwölf Hektar große Fläche abgesucht werden.

Immer mehr Interesse

Die gelungene Kooperation zwischen Jägern und Landwirten stößt immer mehr auf Interesse. Der Bayerische Jagdverband ist grundsätzlich ein Anhänger des luftgestützten Wildretters. Der Drohneneinsatz „könnte unzähligen Rehkitzen das Leben retten und grausame Verstümmelungen vermeiden“, heißt es aus der Münchener Zentrale. Der Landesjagdverband arbeitet bereits mit der Adelschlager Firma Geo-Konzept, einem Hersteller von Navigationstechnologie für Land- und Forstwirtschaft, zusammen. Aber auch Behörden schauen mittlerweile hin. An diesem Morgen sind Vertreter des Weilheimer Veterinäramts beim Drohneneinsatz dabei. Die Behörde will die Aktion laut Initiator Pfütze weiter begleiten. „Das ist gelebter Tierschutz“, lobt Amtschef Jens Lewitzki.

Flug ist erfolgreich

Und ein sehr erfolgreicher: Auf der Wiese nahe des einstigen Untermaxlrieder Torfhauses spürt die Drohne gleich fünf Kitze auf. Die Retter sind begeistert. So viele Tiere auf einem Fleck sind selten. Andernorts sind es später nochmal drei Jungtiere, berichtet Jäger Pfütze zufrieden. Seitdem das fünfköpfige Achberg-Team das erste Mal den Hexacopter aufsteigen ließ, fanden und markierten sie in knapp drei Wochen schon 22 Kitze. „Sie wurden damit gerettet“, freut sich Pfütze. „Da geht einem das Herz auf.“