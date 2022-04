Waldkindergarten für Habach geplant - Plätze im Herbst schon fast alle belegt

Von: Franziska Seliger

Der Wald gehört zum Kindergartenalltag: Auch in Habach ist jetzt ein Waldkindergarten geplant. © Symbolfoto: Thomas Plettenberg/Archiv

Ein Waldkindergarten für maximal 18 Kinder soll im Habacher Ortsteil Jaudenmühle ins Leben gerufen werden – und zwar schon heuer im September. Nun musste der Gemeinderat über Zuschüsse entscheiden.

Habach – Eine Elterninitiative ist es, die den Waldkindergarten im Habacher Ortsteil Jaudenmühle errichten möchte. Und zwar konkret auf einem rund einen Hektar großen Privatgrundstück westlich der Jaudenmühle. Wie Bürgermeister Michael Strobl in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, ist die Einrichtung als „ergänzendes Betreuungsangebot zum gemeindlichen Kindergarten“ gedacht. Maximal 18 Kinder zwischen drei und sechs Jahren sollen dort bis zu fünfeinhalb Stunden wochentags von zwei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Die Eröffnung sei für heuer im September geplant, so Strobl.

Der Kindergarten-Trägervereins soll einen Namen im Dialekt bekommen

Um die Einrichtung als Träger zu führen, plane die Elterninitiative die Gründung eines Vereins mit Namen „Achgrom-Zwergal“ – ein für Nicht-Habacher auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlicher Name. Wie Strobl auf Nachfrage aufklärte, ist das Wort „Achgrom“ mundartlich und bedeute hochdeutsch nichts anderes wie „Achgraben“ – also der Bach, der durch die Jaudenmühle fließt. An der Gründung des Vereins werde derzeit gearbeitet, so Strobl.

Die notwendigen Genehmigungen vom Landratsamt zum Betrieb eines Waldkindergartens seien aber bereits erteilt, so der Bürgermeister auf Nachfrage. Ein Gebäude, in das sich die Kinder bei schlechtem Wetter zurückziehen können, gebe es bereits. Ein paar Arbeiten seien allerdings noch zu tun. Unter anderem müsse der Bachlauf so abgesichert werden, dass die Kleinen nicht hineinfallen können.

Finanziert werden solle der Waldkindergarten im Wesentlichen über staatliche Zuschüsse sowie über Elternbeiträge. Die Elterninitiative habe bereits einen Haushaltsplan erarbeitet. Demnach rechnet sie mit jährlichen Ausgaben von rund 99 000 Euro. Etwa 89 000 Euro sollen durch Elternbeiträge und staatliche Zuschüsse gedeckt werden, so Strobl. Doch ein Rest von etwa 10 000 Euro bliebe – und um den ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Denn die Elterninitiative hatte nicht nur den Antrag gestellt, dass die Gemeinde den geplanten Waldkindergarten genehmigt. Sie bat außerdem darum, dass die Kommune einen Defizitausgleich in Höhe von maximal 10 000 Euro pro Jahr zusichert.

Dem Gemeinderat war wichtig, dass Kinder aus Habach bevorzugt aufgenommen werden

Grundsätzlich stieß die Idee eines Waldkindergartens auf Wohlwollen im Gemeinderat. Ein solcher Kindergarten nehme den Druck aus der gemeindlichen Einrichtung, indem er zusätzliche Betreuungsplätze schaffe, sagte etwa zweiter Bürgermeister Georg Hoiss jun. Auch Georg Greinwald konnte das Vorhaben nur „absolut befürworten“.

Wichtig war dem Gremium, dass Kinder aus der Gemeinde Habach bevorzugt aufgenommen werden. Dem wolle der Verein nachkommen, sagte Strobl. Er begrüßte das Vorhaben, da Habacher Eltern dann ein „breit gefächertes Angebot“ bei der Kinderbetreuung hätten.

Wie Julia Freisl von der Elterninitiative erläuterte, die als Zuschauerin der Sitzung beiwohnte, sei der geplante Waldkindergarten schon zum jetzigen Zeitpunkt „fast voll“. Bereits 16 Kinder sollen ab September hier betreut werden. Neun bis zehn von ihnen seien aus Habach, so Freisl.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat schließlich die Errichtung eines Waldkindergartens. Außerdem sicherte das Gremium dem Trägerverein einen Zuschuss von jährlich bis zu 10 000 Euro zu. Auch diese Entscheidung fiel einstimmig. Wie Strobl sagte, soll der Zuschuss vorerst die kommenden zwei Jahre gezahlt werden. Dann wolle man sehen wie es läuft und wie viele Kinder aus Habach betreut werden.