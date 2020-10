Diakonie Herzogsägmühle: 40 Jahre Hilfe bei psychischen Problemen

Seit 40 Jahren gibt es die Beratungsstelle für psychische Gesundheit und die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle, die von der Diakonie Herzogsägmühle betrieben werden.

Polling/Herzogsägmühle – Martin Gerl, der Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle und Suchtberatung im Landkreis, begrüßte rund 30 Besucher im Prälatensaal des Pollinger Klosters.

Die stellvertretende Weilheimer Bürgermeisterin Weilheim Angelika Flock dankte im Namen der Stadt den Mitarbeitern der beiden Einrichtungen, die „ein ganz wichtige Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe suchen“ seien. Probleme mit „Alkohol, Drogen und Medikamenten“ seien weit verbreitet und würden alle sozialen Schichten und Altersgruppen betreffen. Es sei daher wichtig, diesen Menschen „Chancen für ein gelungenes Leben zu bieten“.

Medikamentensüchtige oft gut in Gesellschaft integriert

Peter Walter, der Fachbereichsleiter für Hilfen für Menschen mit seelischer und mit Suchterkrankung bei der „Diakonie Herzogsägmühle“, sieht das Alter von 40 Jahren als „ganz schön jung“ an. Nur Autos würden zu diesem Stichtag zu Oldtimern. Die Beratungsangebote der beiden Stellen blieben hingegen auf dem aktuellen Stand. Während dies offenkundig sei, bleibe etwas anderes ein Mysterium: Wie das Wort „soziale“ in „Psychosoziale Beratungsstelle“ gekommen sei, sei heute nicht mehr bekannt.

Die Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Petra Berg vom „Institut für Therapieforschung München“ stelle in ihrem Festvortrag über die Medikamentensucht unter anderem fest, dass einige der landläufigen Ansichten tatsächlich stimmen. So seien etwa Frauen häufiger betroffen als Männer, und ältere Menschen häufiger als jüngere. Es treffe auch zu, dass es eine „heimliche Sucht“ sei, da Medikamentensüchtige häufig sehr gut in die Gesellschaft integriert seien und daher nicht auffallen würden. Es gebe auch iatrogene Sucht, die Sucht nach Medikamenten, die vom Arzt verordnet worden sind. Es stimme auch, dass Betroffene oft ein „geringes Vertrauen in eigene Problembewältigungsmöglichkeiten“ hätten.

Pro Jahr wenden sich rund 600 Menschen an Psychosoziale Beratungsstelle der Herzogsägmühle

Laut Simone Strommer, die den Sozialpsychiatrischen Dienst in Weilheim, Schongau und Penzberg leitet, ist auch Alkohol „nach wie vor ein Thema“. Probleme hätten viele Menschen aber auch mit „psychoaktiven Substanzen“, Glückspiel und dem Internet. Pro Jahr würden sich etwa 600 Menschen an die Beratungsstellen wenden.

VON ALFRED SCHUBERT

