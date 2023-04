Ob Zarges, Bauer oder Convotherm: Firmen setzen auf Fertigkeiten von Menschen mit Behinderungen

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Die „Oberland Werkstätten“ feiern ihr 50-Jähriges, diese drei langjährigen Mitarbeiter mit Behinderungen bringen es zusammen auf 112 Jahre Betriebszugehörigkeit: (vorn v.l.) Leonhard Promberger, Richard Weingartner (hier an seinem Arbeitsplatz) und Bernhard Lutz. Hinten: OLW-Regionalleiter Hermann Soyer. © Ralf Ruder

Firmen verschiedener Branchen bauen auf die Arbeit von behinderten Menschen, die bei den „Oberland Werkstätten“ (OLW) in der Region Weilheim beschäftigt sind. Sie nutzen die Möglichkeit, in den OLW in Polling produzieren zu lassen, aber auch die Option, Arbeitnehmer mit Behinderungen direkt bei sich einzusetzen.

Polling – Die Betriebsstätte der „Oberland Werkstätten“ in Polling feiert heuer - genauso wie die OLW allgemein - ihr 50-jähriges Bestehen. Für die Heimatzeitung war das der Anlass für einen Besuch vor Ort.

Richard Weingartner (62) sitzt an seinem Platz im Bereich Metallverarbeitung der OLW in Polling. Er demonstriert beim Pressebesuch, wie er mit einer Maschine ein Werkstück, das nur wenige Zentimeter groß ist, routiniert bearbeitet. Der Mann mit Behinderung, der seit 38 Jahren bei den OLW beschäftigt ist, erledigt einen Auftrag der Firma „Zarges“ mit Sitz in Weilheim. In einem Montage-Bereich wird ebenfalls gerade für den aluminiumverarbeitenden Betrieb gearbeitet – dort stellen Beschäftigte mit Behinderungen Griffe her.

Sich den Herausforderungen des Marktes stellen

Dass die Werkstätten in Polling Aufträge von renommierten Unternehmen erledigen, sei auf ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen, sagt OLW-Regionalleiter Hermann Soyer. Allein auf das Entgegenkommen anderer Firmen zu bauen, sei kein Rezept für seinen gemeinnützigen Betrieb. Auch dieser müsse mit den Herausforderungen des Marktes klar kommen. Um als Lieferant attraktiv zu sein, übernehme der Betrieb zum Beispiel heute meist den Materialeinkauf für die Kundenaufträge selbst – eine Aufgabe, bei der hohe Expertise erforderlich sei.

Richard Weingartner und seine langjährigen, ebenfalls behinderten Kollegen Bernhard Lutz (39 Jahre bei der GmbH) und Leonhard Promberger (35 J.) wirken zufrieden, wenn sie über ihre Zeit und ihre aktuelle Arbeit bei den OLW in Polling sprechen. „Mir gefällt es gut“, sagt Weingartner. Er gehöre zu einem guten Team.

Aus Kunstblumen Kränze herzustellen, gehörte zu den ersten Aufgaben

Dass es den Standort Polling der OLW seit 1973 gibt, bedeutet zwar, dass dort seit 50 Jahren Menschen mit Behinderungen beschäftigt werden. Doch die Art und Weise, in der dies geschieht, hat sich im Lauf der Zeit immer wieder geändert, wie Soyer betont. Anfangs sei es vor allem darum gegangen, Betroffenen nach der Schulzeit eine Beschäftigung zu verschaffen. Zu den ersten Arbeiten am Standort Polling gehörte es, aus Kunstblumen Kränze herzustellen.

Im nächsten Entwicklungsabschnitt, sagt Soyer, sei dann in Bezug auf die Mitarbeiter mit Behinderungen „Fordern und Fördern“ stark angesagt gewesen. Der Betrieb habe professioneller als früher gearbeitet, sei schon ein vollwertiger Zulieferer gewesen. Zur Ausstattung der OLW in Polling gehörte in den 1980er Jahren zum Beispiel bereits eine CNC-Maschine zur prozesssicheren Herstellung von komplexen Werkstücken durch behinderte Menschen.

Mitarbeiter haben die Möglichkeit, bei externen Firmen tätig zu sein

Eine weitere Entwicklung war jene zu mehr Mitwirkung und Selbstbestimmung der Mitarbeiter mit Behinderungen, wie der Regionalleiter erklärt. So bildete sich in der Betriebsstätte Polling, die ihre Ursprünge in einer Elterninitiative hat, 1995 der erste Werkstattrat.

Auch die Mitarbeiter feiern das 50-Jährige der Werkstätten. © OLW

Einige Jahre später folgte ein weiterer wichtiger Schritt: Es wurde Beschäftigten mit Behinderungen ermöglicht, in anderen Unternehmen tätig zu werden. Heute gibt es neben solchen externen Einzelarbeitsplätzen auch eine erfolgreiche firmenintegrierte Gruppe der OLW Region Weilheim: bei der „Bauer“-Unternehmensgruppe in der Kreisstadt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Die langjährigen Mitarbeiter Weingartner, Promberger und Lutz waren allerdings noch nie extern im Einsatz. „Das will ich auch gar nicht“, sagt Lutz. Diese Haltung sei eher bei älteren, im Betrieb verwurzelten Beschäftigten zu beobachten, so Soyer. Extern zu arbeiten, sei jedoch durchaus gefragt: „Oft wollen es die Jüngeren.“

„Vor herausfordernden Zeiten“

Der Regionalleiter sieht den Betrieb in Polling „vor herausfordernden Zeiten“. Während der Bereich, in dem Menschen mit seelischen Erkrankungen tätig sind, weiter wachsen werde, gelte das nicht für den Rest der Werkstätten. Dort könnten die Neuaufnahmen nicht die Zahl der Arbeitnehmer ausgleichen, die in Ruhestand gehen. Das liege am demografischen Wandel, aber etwa auch daran, dass heute das Bestreben ausgeprägt sei, Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu beschäftigten. Soyer findet diesen Weg vom Grundsatz her gut, wie er sagt, doch sei es noch nicht möglich, alle Betroffenen in dem Sektor zu integrieren.

Eine weitere Herausforderung für die OLW Region Weilheim ist es laut Soyer, bei Kunden aus verschiedenen Branchen Aufträge zu akquirieren. Mit Stolz berichtet der Regionalleiter, dass der Betrieb aktuell rund 400 verschiedene Artikel für „Convotherm“ herstellt, dass er aber etwa auch in die Produktion von Airbag-Rucksäcken für „Ortovox“ eingebunden ist.

146 Menschen arbeiten für die OLW Region Weilheim

Aktuell sind in der Region Weilheim (also auch auf Außenarbeitsplätzen) 146 Menschen mit Behinderungen bei den OLW beschäftigt. Die meisten davon sind in der Betriebsstätte Polling aktiv, wo es ein breites Spektrum an Tätigkeitsbereichen gibt – von der Holzbearbeitung über die Logistik/Haustechnik bis zum Dienstleistungssektor.

Tag der offenen Tür bei den OLW in Polling Einen Tag der offenen Tür gibt es bei den „Oberland Werkstätten“ (OLW) in Polling am Freitag, 12. Mai, von 13 bis 17 Uhr. Besucher können dabei die Räumlichkeiten dort kennenlernen. Es ist ein Familienprogramm mit Hüpfburg, Zauberer und mehr geplant. Auch Live-Musik und Essen von einem Foodtruck werden geboten. Führungen gibt es von 15 bis 17 Uhr.

Mehr Infos zum Jubiläum der OLW, die neben der in Polling noch sieben weitere Betriebsstätten haben, erhalten Interessierte online unter https://50jahre.o-l-w.de/.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.