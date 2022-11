Adventsgestecke: „Tradition liegt im Trend“

Von: Andreas Jäger

Teilen

Angelika Karg präsentiert ihre handgefertigten Adventsgestecke. © Andreas Jäger

Angelika Karg aus Polling verkauft handgefertigte Adventsgestecke, bietet Kurse für Interessierte an und kennt die aktuellen Trends.

Polling – „Naturmaterialien aus der Region als Basis, versehen mit klassischen roten Kerzen“: So hat Angelika Karg ihren Adventskranz am liebsten. Mit Kitsch oder „Glitzerzeug“ kann sie so gar nichts anfangen. Doch selbstverständlich erfüllt die Pollingerin ihren Kunden jeden Wunsch in Sachen Weihnachtsgesteck. Je nach Größe zahlt man dafür zwischen 35 und 80 Euro.

Seit nunmehr über zwanzig Jahren ist die gelernte Floristin Ansprechpartnerin für alle aus Polling und Umgebung, die Wert auf handgefertigte Gestecke legen. Zunächst machte sie das Ganze hauptberuflich, mittlerweile nur noch im Nebenerwerb zur Landwirtschaft und auf Bestellung.

In den vergangenen Jahren hat Karg viele Trendfarben- und designs bei Adventskränzen kommen und gehen sehen. „In diesem Jahr sind Grautöne sehr angesagt“, verrät sie. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass die Kunden auch entsprechend bestellen: „Am gefragtesten sind nach wie vor die klassischen weihnachtlichen Farben Rot und Grün. Tradition liegt also offenbar immer im Trend.“ Insofern ist Angelika Karg, die es selbst am liebsten klassisch hält, mit ihren Kunden ganz und gar auf einer Wellenlänge.

Aber nicht nur im Advent fertigt Karg feinste Floristik an, auch für Gestecke zu Allerheiligen oder Ostern ist man bei der Pollingerin in besten Händen.

Zweige und Kerzen als Basis, Verzierungen nach Lust und Laune

Schritt für Schritt verwandelt sich ein schlichter Strohring in einen prachtvollen Adventskranz © Andreas Jäger

Wer die Kunst der Naturfloristik selbst einmal erlernen möchte, ist bei Angelika Karg ebenfalls an der richtigen Adresse: Für das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes bietet sie regelmäßig entsprechende Kurse an. Jene zum Thema Adventsgesteck finden immer Mitte November statt und dauern jeweils rund zwei bis drei Stunden. „Danach geht jeder Teilnehmer, je nach Talent, mit einem mehr oder weniger schönen Gesteck nach Hause“, sagt Karg schmunzelnd und fügt hinzu: „Etwas anderes als die Zehn-Euro-Kränze vom Discounter ist es in jeden Fall.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Der Beginn eines jeden Adventskranzes ist entweder ein Strohring oder ein sogenannter Steckschwamm. Nach und nach werden dann die Tannen-, Buchs-, oder Efeuzweige um den Ring gebunden oder gesteckt.

Wenn die Basis steht, kann es ans Verzieren gehen. Und da dürfen natürlich in erster Linie die Kerzen nicht fehlen. Diese werden auf einem Halter angebracht und dann in gleichmäßigen Abständen auf den Adventskranz gesteckt.

Wenn es zuletzt noch an die Accessoires geht, sind der Fantasie eigentlich fast keine Grenzen gesetzt: Zapfen, Weihnachtskugeln, Strohsterne, Zimtstangen, Trockenblumen, Nüsse, Engelshaar oder Verschiedenstes aus der Natur verleihen dem Kranz den finalen Schliff. Dann kann er im vollen Glanze erstrahlen und uns somit die Zeit bis Weihnachten verschönern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.