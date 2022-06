Nach Cyber-Attacke auf Groß-Caterer: Oderdinger Albrechthof hilft BRK aus der Klemme

Von: Boris Forstner

Rund 200 Senioren im Landkreis Starnberg hätten kein Essen auf Rädern mehr bekommen. Mindestens noch eine Woche © dpa

Ein massives Problem hat der Essenslieferant Apetito: Weil Hacker den Betrieb lahmgelegt haben, hätten Hunderte Senioren im Landkreis Starnberg kein Essen mehr bekommen. Kurzfristig ist jetzt der Albrechthof aus Oderding eingesprungen.

Oderding – Das Unternehmen mit Sitz in Rheine (Nordrhein-Westfalen) beschäftigt deutschlandweit 12 000 Mitarbeiter, versorgt bei einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro nach eigenen Angaben täglich rund 1,4 Millionen Menschen – und beliefert auch das Rote Kreuz in Starnberg. Von dort wird das tiefgekühlte Essen aufgewärmt und per „Essen auf Rädern“ zu den Senioren gefahren, manche lassen sich auch einen ganzen Wochenvorrat tiefgefroren bringen und wärmen ihr Essen selber auf.

Doch nach der Cyber-Attacke kann Apetito nichts mehr ausliefern – auch die Starnberger Senioren müssten dann hungern. Deshalb hat sich das örtliche BRK verzweifelt nach Ersatz umgeschaut – und kam auf den Oderdinger Albrechthof, der zahlreiche Kindertagesstätten in der Region mit Bio-Meüs beliefert und auch schon für BRK-Einrichtungen tätig ist.

Oderdinger Caterer bereitet täglich mehrere tausend Essen zu

„Die Anfrage kam vorgestern“, sagte Geschäftsführer Martin Albrecht im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das BRK habe angefragt, ob man Mittagsmenüs für die Senioren liefern könne, und zwar für rund 200 Personen. Für den Oderdinger Caterer, der täglich mehrere tausend Essen zubereitet, keine unlösbare Aufgabe. Doch weil normalerweise kein Essen auf Rädern angeboten wird und die Logistik völlig anders ist, waren einige Umstellungen nötig, der Aufwand ist deutlich größer. Aber man wollte das BRK auch nicht hängen lassen und sagte zu, so Albrecht.

Natürlich kann Albrecht nicht dieselbe große Auswahl bieten wie Apetito, dort konnten sich die Kunden aus zahlreichen Gerichten etwas herauspicken. „Bei denen ist alles schon einzelportioniert tiefgefroren in der Hochregalkühlung, doch wegen der Cyber-Attacke haben die dort keinen Zugriff mehr“, beschreibt Albrecht das Problem von Apetito.

Wie lange das Problem bei dem Groß-Caterer noch bestehen wird, ist laut BRK noch nicht abzusehen. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. „Mindestens bis nächsten Mittwoch“, vermutlich aber noch eine Woche länger müsse man auf die Dienste des Albrechthofs zurückgreifen, dessen „ausgezeichnete Qualität und Geschmack“ gelobt wird.

Der kurze Zeitraum war es auch, der Albrecht die Zusage leicht gemacht hat – es sei absehbar, wann der Spezialauftrag wieder vorbei ist. Doch Albrecht fragt sich, wer noch alles von dem Liefer-Ausfall der Firma Apetito betroffen ist: „Da dürften noch einige Kunden mehr kein Essen mehr bekommen.“