Festtage in Polling: Zwei Veranstaltungen schon ausverkauft - Etwa 90 Gruppen bei Festzug

Von: Stephanie Uehlein

Bernd Schuster, Dirigent des Musikvereins Polling, beim Bezirksmusikfest 2019 in Raisting. Für ihn ist das diesjährige Bezirksmusikfest die letzte Veranstaltung, die er als Dirigent der Kapelle, begleitet. Gleiches gilt für Alfred Tkaczik in der Funktion des 1. Musikvereinsvorsitzenden. © Emanuel Gronau

Am Donnerstag, 20. Juli, ist es endlich soweit: Die Festtage in Polling beginnen. Beim Festzug sind an die 90 Gruppen dabei. Zwei Veranstaltungen sind schon ausverkauft.

Polling – Ein Festzug mit rund 90 Gruppen, vor allem mit Musikkapellen und Trommlerzügen, bewegt sich am Sonntag, 23. Juli, ab 14 Uhr durch Polling. Mit ihm und mit einem großen weiteren Programm werden das 60. Bezirksmusikfest und der 60. Geburtstag des örtlichen Musikvereins gefeiert (wir berichteten). Zwei Veranstaltungen der Festtage im Klosterdorf, die von 20. bis 24. Juli dauern, sind schon ausverkauft.

Neben Vereinen aus dem Ortsbereich Polling – von der Schützengesellschaft Oderding bis zum Veteranenverein Etting – sind beim Festzug auch zahlreiche Musikgruppen aus der Umgebung dabei: Die Stadtkapellen aus Weilheim und Schongau beteiligen sich genauso wie etwa der Musikverein Raisting, die Knappschaftskapelle Peißenberg und die Musikkapelle Wildsteig. 91 Gruppen stehen auf der Teilnehmerliste des Umzugs, der von Reitern angeführt wird und an dessen Ende die Musikkapelle Söchering marschiert.

Teilnehmer kommen bis aus Österreich und Rheinland-Pfalz

Auch die Bürgerkapelle Untermais aus Südtirol und die Musikkapelle Lähn aus Tirol sind beim Festzug mit von der Partie. Letztere gibt bereits ab 10.30 Uhr ein Frühschoppenkonzert, erstere ab 12 Uhr ein Mittagskonzert (jeweils im Festzelt an der Bahnhofstraße). Die Bürgerkapelle Untermais ist auch schon am Samstag, 22. Juli, ab 15 Uhr mit der Winzerkapelle Platten (Rheinland-Pfalz) bei einem Gastkapellenkonzert am Kirchplatz zu hören.

Beginn des Festsonntags ist um 8.30 Uhr, denn dann setzt sich der Kirchenzug in Bewegung, an dem 52 Gruppen teilnehmen. Ab 9 Uhr wird auf dem Jakobifeld ein Festgottesdienst gefeiert.

In der Ortsmitte (an der Weilheimer Straße) wird ab 10.45 Uhr ein Marschmusikwettbewerb ausgetragen. Die Teilnehmer kommen aus Huglfing und Peiting genauso wie etwa aus Lingenau (Vorarlberg). Eröffnet wird das Vorspielen der insgesamt 15 Gruppen vom Trommlerzug des Trachtenvereins Polling mit dem „Pollinger Marsch“. Ehe der Festzug startet, gibt es ab 13.15 Uhr beim Festzelt einen Gemeinschaftschor.

„Pollinger Bulldogtreffen“ am 24. Juli

„Restlos ausverkauft“ sind laut Alfred Tkaczik, 1. Vorsitzender des Musikvereins Polling, die Abendveranstaltungen am Donnerstag, 20. Juli, und Freitag, 21. Juli: das Kabarett mit Martina Schwarzmann sowie der Partyabend mit „Die Fäaschtbänkler“ und der Vorband „BaamBrass“. Noch Karten erhältlich sind für das Konzert „Blasmusik vom Feinsten“ am Samstag, 22. Juli (ab 17 Uhr, Festzelt). Bei der Veranstaltung spielen „Blechpfiff“ aus dem Oberland sowie die Tanzlmusik „Schnopsidee“ und die „Kaisermusikanten“ aus Österreich.

Anlässlich des Musikfest bietet Maria Hager zwei ihrer historischen Ortsführungen an, und zwar am 21. und 22. Juli ab 10.30 Uhr (Treffpunkt am Kirchplatz) - eine Gelegenheit, etwas über die reiche Geschichte des Klosterdorfs zu erfahren.

An das Bezirksmusikfest schließt sich am Montag, 24. Juli, das „4. Pollinger Bulldogtreffen“ an. Zu diesem gehört auch eine Rundfahrt durchs Klosterdorf, die um 13.30 Uhr beginnt.

Das Programm der Festtage finden Interessierte auf der Internetseite des Musikvereins Polling. Dort gibt es auch einen Link zum Kartenvorverkauf für die „Blasmusik vom Feinsten“.