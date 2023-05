Bio-Preis für den Albrechthof

Von: Bernhard Jepsen

Lena (3.v.l.) und Martin Albrecht (2.v.l.) bekamen von Hubert Bittlmayer (4.v.l.) die Bio-Siegel-Urkunde überreicht. Mit auf dem Nudeln mit Tomatensoße © Bernhard Jepsen

2010 stieg der Albrechthof in Oderding in die Cateringversorgung von Kindergärten und Schulen ein. Was klein begann, ist inzwischen zu einem mittelständischen Unternehmen ausgebaut worden. Für sein Leuchtturmprojekt „Bio-Mittagsmenüs und Ernährungsbildung“ ist der Albrechthof nun ausgezeichnet worden.

Oderding – Auf dem Albrechthof hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die alte Tenne wurde komplett abgerissen und durch einen Giebelholzneubau ersetzt. Der Küchenbereich in den früheren Stallungen wurde ausgebaut und Räumlichkeiten für die Verwaltung geschaffen.

Beim Start 2010 hatte das Ehepaar Lena und Martin Albrecht die Intention, in Schulen und Kitas kindgerechtes und gesundes Essen in den Pausen zu servieren. An diesem Credo hat sich bis heute nichts verändert – nur, dass alles viel größer geworden ist. Anfangs belieferte man zwei Kindergärten in Pähl und Raisting mit rund 70 Kindern. Heute sind es 250 Schulen und Kindergärten im ganzen Oberland verteilt über fünf Landkreise. Täglich verlassen 7500 Essen die Zentralküche in Oderding. 2018 wurde komplett auf Bio-Qualität umgestellt – und das aus purer Überzeugung.

Aus kleinen Anfängen wurde eine Welle

„Kinder haben Riesenpotenzial. Mit Ihnen kann man die Ernährungswende schaffen“, erklärte Martin Albrecht bei einem ganz besonderen Anlass. Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten lud im Rahmen der Initiative „30 für 30“ (siehe Kasten) zur dritten Preisverleihungsrunde auf den Albrechthof nach Oderding ein – nicht ohne Hintergedanken: Der Albrechthof stand nämlich neben vier weiteren „Leuchtturmprojekten“ ebenfalls auf der Ehrungsliste. Ministeriumsamtschef Hubert Bittlmayer sprach in der Laudatio von einem „wunderschönen Hof“, der bezüglich des ökologischen Landbaus ein „Musterbeispiel“ dafür sei, „wie aus kleinen Anfängen eine Welle entsteht“: „Das hat uns beeindruckt“, so Bittlmayer. Der Ökolandbau liege stabil im Trend. Aufgabe der Politik sei es, die Rahmenbedingungen zu setzen. Die Unternehmen wiederum müssten die Bürger von Bio-Lebensmittelprodukten überzeugen: „Am Ende entscheidet es der Markt“, so Bittlmayer.

Am Albrechthof versucht man, durch Bildungsprojekte einen Bezug zum Bio-Landbau herzustellen. Im neugebauten Dachgeschoss ist man dabei, ein „Ernährungsbildungszentrum“ einzurichten. Dadurch will man Transparenz schaffen und die jüngere Generation aufklären, was hinter der Lebensmittelproduktion steckt. „Wir haben einen Bildungsauftrag und müssen alles besser kommunizieren“, erklärte Martin Albrecht bei der Preisverleihung: „Man kann die Kinder für Bio-Essen begeistern.“

Nudeln mit Tomatensoße

Aktuell beschäftigt die „Albrechthof Catering & Menü GmbH“ 105 Mitarbeiter (davon 15 Köche). Die Zutaten werden jeden Tag per Handarbeit frisch vorbereitet. „Die Nachfrage ist gigantisch“, berichtete Albrecht im Gespräch mit der Heimatzeitung. Vielen Interessenten müsse man aus Kapazitätsgründen absagen. Deshalb sei geplant, im Landsberger Raum einen zweiten Standort zu eröffnen. Die Fokussierung auf die Cateringversorgung von Schulen und Kindergärten bleibe aber auf alle Fälle bestehen.

Und was ist aktuell das Lieblingsessen der Kinder? „Ganz klar: Nudeln mit Tomatensoße und Salat“, erzählt Martin Albrecht, wobei der Salat als Beilage nicht zu unterschätzen ist: „Da werden von den Kindern zumeist Erwachsenenportionen gegessen.“