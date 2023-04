Südbayerns Storchen-Hochburg Raisting: 2023 wohl noch mehr Nester - Starker Zuzug in Polling

Von: Stephanie Uehlein

Horst auf einem Baum in Raisting: In dem Dorf gibt es die größte Weißstorchen-Kolonie Südbayerns, die wohl auch heuer wächst. © Ralf Ruder

In Raisting, der Weißstorchen-Hochburg in Südbayern, hat die Brutsaison begonnen. Und es werden heuer wohl noch mehr Horstpaare da sein als bisher. Noch stärker ist der Zuwachs in Polling.

Landkreis – Auf einem Kamin des Klosters brütete in Polling auch schon in den vergangenen Jahren ein einzelnes Weißstorchen-Paar. Es konnte sein Revier bislang verteidigen, so dass sich kein weiteres Paar ansiedelte, wie Wolfgang Bechtel, Storchbeauftragter beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), sagt. Heuer allerdings ist die Lage anders: In Polling ist eine Brutkolonie mit mindestens sieben Storchenpaaren entstanden, die fast alle ihre Horste auf Kaminen haben (zum Beispiel auf der Grundschule).

Von Anwohnern habe er erfahren, dass es mindestens zwei Wochen lang heftige Auseinandersetzungen gegeben habe, bei denen die Störche um die Ansiedlung in Polling kämpften, erklärt Bechtel. Er war bereits ein paar Mal vor Ort, um sich die neue Situation anzuschauen. Die Kämpfe sieht er durchaus kritisch: Sie könnten die Brut beeinträchtigen, brächten die Gefahr mit sich, dass Tiere verletzt oder sogar getötet werden, so der Experte.

Raisting hat die größte Weißstorchen-Brutkolonie Südbayerns

Zumindest Dorfbewohner, auf deren Haus sich kein Storchendomizil befindet, reagieren durchaus positiv auf die neue Brutkolonie, wie Bechtel festgestellt hat. „Sie finden es toll, dass die großen Vögel über den Ort segeln und dass sie klappern“, sagt der LBV-Beauftragte.

Störche in noch deutlich größerer Zahl sind derzeit in Raisting zu beobachten, in der größten Weißstorchen-Brutkolonie in Südbayern. Zwar stehe bislang nicht endgültig fest, wie viele Horstpaare es dort heuer geben wird, sagt Bechtel. „26 bis 27 Paare – darauf wird es aber wohl hinauslaufen“, so der Experte. Vergangenes Jahr wurde mit 25 Paaren der bis dahin höchste Stand erreicht.

In einem Nest auf dem Klosterdach in Polling wird seit Jahren gebrütet. Dass es im Ort noch mehr Horste gibt, ist aber neu. © Ralf Ruder

Viele dieser Störche sind laut Bechtel heuer für die Brutsaison in Raisting zu ihren Nistplätzen vom Vorjahr zurückgekehrt. Bei den Tieren, bei denen sich das anhand der Beringung überprüfen lässt, gelte das für etwa 90 Prozent. Raisting gehöre zu den wenigen Orten in Bayern, in denen sich Störche versammeln, die bereit sind, die Nachbarschaft mit anderen brütenden Artgenossen zu respektieren.

Nicht immer glücklich mit den tierischen Dorfbewohnern sind laut dem Storchbeauftragten die Hausbesitzer. Wer sich gegen eine Ansiedlung zur Wehr setzen möchte, dem rät Bechtel dringend, sich möglichst früh an die Regierung von Oberbayern zu wenden. Allerdings könne nur bei bestimmten Gründen, etwa wenn ein Kamin freigehalten werden muss, das Nisten verhindert werden.

Weißstorch gehört zu geschützten Vogelarten

Der Weißstorch gehört in Bayern nicht mehr zu den im Bestand bedrohten Tieren, sehr wohl aber zu den geschützten Vogelarten. Die Zahl der Brutpaare, die im vergangenen Jahr in Bayern registriert wurden, lag laut LBV bei über 1000. Im Jahr 1988 waren noch 58 Paare gezählt worden. Der Bestand hat sich also deutlich erhöht.

Einen starken Aufwärtstrend gab es auch in Raisting, wo sich 2004 der erste Storch niedergelassen hatte. Die Horstpaare im Ort wurden im Laufe der Zeit immer mehr. In den vergangenen Jahren erhöhte sich ihre Anzahl folgendermaßen: 16 (2019), 18 (2020), 22 (2021) und 25 (2022).

Die Gründe für den Zuzug

Warum sind die Störche, die in Raisting und allgemein im Landkreis Weilheim-Schongau einen Horst beziehen, überhaupt mehr geworden? Als Gründe nennt Bechtel die – durch den Klimawandel bedingte – mildere Witterung in der Region, aber auch die Zuwanderung von Tieren aus Gebieten wie Oberschwaben, in denen sich die Vogelart stark vermehre. Raisting und Polling sind als Storchen-Standorte besonders attraktiv, weil sie von viel Grünland umgeben sind, wo es ein gutes Nahrungsangebot gibt.

Weißstorchen-Horstpaare gibt es außer in den beiden Dörfern auch heuer in vielen anderen Orten im Landkreis – unter anderem auf den Feuerwehrtürmen in Antdorf, Sindelsdorf, Obersöchering und Oberhausen, auf dem Kirchendach in Bernbeuren und auf dem Stadttheater in Weilheim. Derzeit ist es nach den Worten Bechtels noch möglich, dass sich weitere Störche in der Region ansiedeln.

