Ein Biobauer, der den Konflikt nicht scheut

Eine Renaturierung von Hochmooren und die Ausweisung eines Naturschutzgebiets, wo sich unter anderem auch der Biber ansiedeln kann, das fordert der Oderdinger Bio-Landwirt Martin Albrecht. Seinen Kampf für den Naturschutz verfolgt er kompromisslos – das wiederum sorgt für Konflikte mit seinen Berufskollegen, den Behörden und der Politik.

Wenn man Martin Albrecht so reden hört, dann kann man es eigentlich kaum glauben, dass er seit 40 Jahren CSU-Mitglied ist. Der Grund, warum der Bio-Landwirt mit „seiner“ Partei massiv hadert, liegt schon mehrere Jahre zurück. Albrecht kann es bis heute nicht verstehen, dass – wie er behauptet – die CSU auf Druck des Bayerischen Bauernverbands die nach einer EU-Richtlinie vorgegebene Ausweisung von Fauna-Flora-Habitat-Flächen (FFH) „torpediert“ hat – „und zwar nur mit der Absicht, dass die EU-Direktzahlungen erhalten bleiben“. Als FFH-Gebiete seien meist nur Staatsforstflächen deklariert worden – „und sonst fast nix“. Damit sei die Freigabe der FFH-Prämien verhindert worden.

Aber was laut Albrecht noch schlimmer wiegt: Die seiner Meinung nach „gravierenden Auswirkungen“ auf den Naturschutz mit dem Rückgang der Biodiversität und dem allgemeinen Insektensterben. Für Albrecht ist klar: „Wer keine Umweltkonzepte hat oder sich aneignet, betätigt sich als Totengräber der Volkspartei CSU.“ Die Christsozialen würde jedenfalls Wählerschichten verlieren. Albrecht nennt sich selbst als Beispiel: „Ich muss jetzt austesten, ob das noch meine Partei ist. Bei der Landtagswahl hab’ ich jedenfalls zum ersten Mal Grün gewählt.“ Mit Diplomatie hält sich Albrecht nicht lange auf – er nimmt kein Blatt vor den Mund: „Die Gemeinden verlassen sich beim Naturschutz darauf, dass er von den Bauern gemacht wird. Aber was passiert? Auf die Ackerböden wird Gift gespritzt. Es ändert sich nichts. Die Bauern haben bewiesen, dass sie die Natur nicht schützen. In Oderding bin ich der einzige Bio-Landwirt.“

Das sind Aussagen, die bei den konventionell wirtschaften Landwirten wenig Begeisterung auslösen. Albrecht eckt mit seinen Thesen an – und das bekommt er auch zu spüren: „Unter meinen Kollegen bin ich das absolute Feindbild“, erzählt er.

Albrecht geht es vor allem um die Renaturierung des etwa 100 Hektar großen Lichtfilzes zwischen Oderding, Paterzell und Peißenberg, das er als „hochwertiges Juwel“ bezeichnet: „Jedes Dorf braucht ein Biotop, damit sich die Menschen mit der Natur identifizieren können“, betont er. Gerade die Hochmoore als Wasserspeicher hätten eine wichtige Funktion für den Hochwasser- und auch für den Klimaschutz: „Die Landwirtschaft muss das Kohlendioxid in den Boden bringen“, fordert Albrecht. Ein Schutzgebiet ist seiner Meinung nach aber auch noch aus einem anderen Grund dringend erforderlich. Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich am „Lausanger“ zwischen Oderding und Peißenberg ein Biber angesiedelt. Von dort, so behauptet Albrecht, sei er allerdings gewaltsam vertrieben worden, indem man ihm im wahrsten Sinn des Wortes „das Wasser abgegraben“ habe: „Was der Biber kaputt macht, muss man ins Verhältnis zu dem setzen, was der Mensch schon alles in der Natur kaputt gemacht hat“, sagt Albrecht.

Das Lichtfilz, in dem der Bio-Landwirt selbst einen renaturierten Flurstreifen von zwei Hektar besitzt, würde sich nach seiner Meinung als Lebensraum für den Biber anbieten. „Der Biber macht eigentlich positive Arbeit. Für ein Biotop ist er ein Segen“, meint Albrecht.

Nach Auskunft des Landratsamts wurden am „Lausanger“ tatsächlich Eingriffe vorgenommen, jedoch nicht um den Biber zu vertreiben, wie ein Mitarbeiter der Umwelt- und Naturschutzverwaltung erklärt, sondern um ein etwas abseits des geteerten Rad- und Feldwegs gelegenes Kleingewässerbiotop zu retten. Selbiges drohte auszulaufen, weil der Lausanger-Zulauf zu tief gesetzt war. Das Gefälle wurde deshalb maschinell angepasst.

Die Gemeinde Polling hatte es früher durchaus auf dem Schirm, das Lichtfilz zu renaturieren. Aber die Vernässung ist letztlich am Veto der Grundeigentümer gescheitert: „80 Prozent der Fläche dort ist im privaten Eigentum. Wir können da ja keine Enteignungen vornehmen“, verweist Bürgermeisterin Felicitas Betz auf die gegebenen Besitzverhältnisse.

Den Vorwurf, Polling würde keine Naturschutzflächen vorhalten, hält sie für „vollkommen ungerechtfertigt“. Betz verweist auf das rund 50 Hektar große FFH-Gebiet „Ettinger Bach“ mit seinen Streuwiesenflächen zwischen Jakobsee und Etting. „Für die Pflege ist die Gemeinde zuständig. Polling hat damit umfangreiche Aufgaben. Die Instandhaltung bindet sehr viel Energie“, betont Betz.

Bernhard Jepsen