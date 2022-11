Ex-Offizier Hans-Peter Grünebach: So könnte ein Friedensmodell für Europa aussehen

Neues Buch des Pollinger Autors

Von Magnus Reitinger schließen

„Frieden schaffen ohne Waffen“, diese Vorstellung sei naiv, meint der Pollinger Autor Hans-Peter Grünebach. In seinem neuen Buch skizziert der Bundeswehroffizier a.D. ein Friedensmodell für Europa.

Polling – Der Wahl-Pollinger Hans-Peter Grünebach wirkte als Bundeswehroffizier in zahlreichen Kriegs- und Krisengebieten. Unter anderem koordinierte er 1998 in Sarajevo zivil-militärische Wiederaufbauprojekte und steuerte 2004/2005 die ISAF-Informationssysteme in Afghanistan. Als Buch-Autor wendet er sich seit seiner Pensionierung immer wieder gegen die Oberflächlichkeit in der Behandlung des Themas „Krieg und Frieden“. So auch in seiner Neuerscheinung „Ohne Waffen Frieden schaffen?“. Was seine Lehren aus Europas Konflikten sind und wie ein Friedensmodell aussehen könnte, erklärt der 74-Jährige – der auch als Triathlet bekannt ist – im Interview.

Was war Ihr erster Gedanke, als Russland am 24. Februar 2022 seinen Überfall auf die Ukraine begann?

Ich dachte an meine russischen und ukrainischen Sportkameraden, Männer und Frauen, mit denen ich kurz zuvor noch bei internationalen Wettkämpfen zusammengetroffen war, und an den olympischen Frieden, der gebrochen wurde. Dann dachte ich an das Leid, welches nun über beide Völker hereinbrechen wird, an entwurzelte Menschen, Flüchtlingsbewegungen. Es streiften mich Gedanken zu den Parallelen der Tschetschenienkriege, zum Konflikt in Georgien und zu den jüngsten Balkankriegen, die ich hautnah miterlebt hatte.

Dieser Angriffskrieg markiert in den Augen vieler das Ende der Friedensordnung in Europa. Das sei falsch, sagen Sie in Ihrem neuen Buch. Warum?

Der Frieden ist für uns in Deutschland immer noch zu selbstverständlich. Deshalb liegt unser Fokus meist dort, wo es ums eigene Wohlergehen geht und nicht auf den wirklichen Brennpunkten. „Srebrenica“ haben einige noch in Erinnerung. Die Waffengänge „drumherum“, die Balkankriege 1991 bis 1999, aber sind vergessen. Leider ist auch die erneute Kriegsgefahr durch radikale „Trittbrettfahrer“ nicht in unserem Blickfeld. Zirka ein halbe Million Kriegstote durch Konflikte in Europa nach dem 2. Weltkrieg sind keineswegs ein Beleg für einen bisher tauglichen „geordneten Frieden“. Eine Friedensordnung bestand nur rudimentär. Es fehlte ein gemeinsames Verständnis, ein europaweit akzeptierter Vertrag und gemeinsame Exekutivkräfte, die kriegslüsterne Alleingänge verhindern könnten. Wir haben uns auf „friedenstiftende“ Wirtschaftsbeziehungen verlassen und versäumt, eine durchsetzungsfähige Friedensordnung zu zimmern.

+ Hans-Peter Grünebach (74) ist Bundeswehroffizier a.D., Autor und Triathlet. © privat

Als Bundeswehroffizier hatten Sie über Jahrzehnte Einsätze in Kriegs- und Krisengebieten, etwa in Sarajevo und in Afghanistan. Was ist Ihre wichtigste Einsicht aus diesen Einsätzen?

Frieden ist die unverzichtbare Grundlage für Demokratie, Wohlstand und Fortschritt sowie das unabdingbare Fundament für das Überleben auf unserem Planeten.

Die pazifistische Forderung „Frieden schaffen ohne Waffen“ beschreiben Sie als naiv. „Ohne Waffen Frieden schaffen?“, das ist für Sie die richtige Frage. Das müssen Sie erklären…

Das mit Hintergrund zu erklären, ist Aufgabe des Buchs. Die alte pazifistische Forderung in Frage zu stellen, ist nicht neu und führt zu einem Kompromiss. Waffen sind nicht verzichtbar. Aber weniger Waffen, in den Händen multinationaler Exekutivkräfte, unter direkter internationaler Kontrolle der Vereinten Nationen, könnten Streitkräfte von Nationalstaaten ersetzen. Beispiele gibt es.

Was ist Ihr Friedensmodell für Europa?

Eine von allen europäischen Staaten akzeptierte „Europäische Friedensunion“ (EFU), unter dem Dach des reformierten Völkerbundes, Abschaffung des „Sicherheitsrats“, Kontrolle durch einen Ältestenrat, Kriegsverbrechertribunale für „alle“ und robuste, hochbewegliche, multinationale UN- und EFU-Streitkräfte, die jegliche Störung des Friedens sanktionieren und nationale Streitkräfte ersetzen. Für alle Kontinente eine vergleichbare Lösung.

Halten Sie dieses Modell wirklich für umsetzbar?

Wollen wir auf dem Planeten überleben, werden wir uns auf gemeinsame Lösungen einigen müssen. Das ist ein Gesetz der Vernunft. Da Kriege ihre eigene Dynamik entwickeln, dazu eine irrationale Dimension haben, ist die nächste Gelegenheit ein Waffenstillstand und die Rückkehr der Diplomatie. Wir sollten uns mehr an Hiroshima und Nagasaki erinnern und alles tun, einen dritten Weltkrieg zu verhindern.

Sehen Sie in der Politik aktuell Schritte in die richtige Richtung?

In der Weltpolitik eher nicht. Die Vereinten Nationen sind zu schwach. Ebenfalls EU, OSZE usw. Wir befinden uns bereits in einer Gewaltspirale, die nur in eine Richtung führt. Der Ukrainekrieg zeigt auf, was wir von den Balkankriegen schon kannten, ethnische Vertreibungen, gewaltsame Grenzverschiebungen, Vergewaltigung als Kriegsmittel, bis auf die nukleare Eskalation, die ist neu und sollte alle Völker alarmieren. Bei uns geht es immer noch zu sehr um nationale Interessen, Schadensbegrenzung im Kleinen, Gewinnmaximierung, Besitzstandswahrung und nicht um das eigentliche Friedensziel.

Welche Politikerin, welcher Politiker nötigt Ihnen derzeit Respekt ab?

Alle, die sich für den Weltfrieden und für die Weltgemeinschaft einsetzen, verdienen besonderen Respekt. Dazu zählen unsere Volksvertreter, solange sie ihrer Vorbildrolle gerecht werden.

Haben Sie Ihr Buch schon dem ein oder anderen Politiker geschickt?

Ein vom Verlag zur Verfügung gestelltes digitales Leseexemplar ging an freie und universitäre Institute für Friedens- und Konfliktforschung sowie an Stiftungen für politische Bildung und Völkerverständigung. Abgeordnete, Minister, Staatssekretäre haben in der Regel nicht die Zeit für die Details. Sie lassen lesen und bekommen die Quintessenz vorgetragen.

Wer sollte das Buch ansonsten unbedingt lesen?

Alle Mitglieder des Verteidigungsausschusses und Vertreter der an Auslandseinsätzen der Bundeswehr beteiligten Ministerien. Darüber hinaus die Jugend, und alle, die sich UN-mandatierte deutsche Auslandseinsätze nicht vorstellen können und an einer dauerhaften Friedensordnung interessiert sind.