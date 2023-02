Das Faschingsvolk bringt Polling zum Beben

Von: Bernhard Jepsen

Faschingsumzug Polling 18022023_RR_4124.jpg © Ralf Ruder

„Helau, Polling!“: 30 Gruppen mit insgesamt rund 750 Zugteilnehmern sorgten bei der 6. Auflage des Pollinger Faschingszugs für ausgelassene Stimmung und ein Mega-Spektakel. Weitergefeiert wurde dann am Kirchplatz.

Polling – Was für eine Sause: Als sich am Samstag der Pollinger Faschingszug pünktlich um 13 Uhr in Bewegung setze, da gab es kein Halten mehr. Das Klosterdorf bebte. Auch wenn Schätzungen bei solchen Veranstaltungen schwierig sind, dürften es vermutlich einige tausend Zuschauer gewesen sein, die zum Teil dicht gedrängt am Straßenrand standen und das bunte Faschingstreiben verfolgten.

Rund 750 Mitwirkende, Tausende Besucher: Der Faschingszug in Polling, der alle zehn Jahre stattfindet, war wahrlich eine Riesengaudi. © Ralf Ruder

Um Gegenverkehr auf der Zug-Schleife zu vermeiden, hatte die Gemeinde in Absprache mit den Behörden aus sicherheitstechnischen Gründen die Route über die Hofmarkstraße kurzfristig gestrichen. Aber der Gaudiwurm bot auch so ein grandioses Spektakel.

An der Spitze des Narrenzugs fuhr ein roter Triumph-Oldtimer mit Sabine Taffertshofer am Steuer. Sie chauffierte keinen geringeren als den „King of Rock’n’Roll“ im „Bibertaxi“ durchs Klosterdorf. Bürgermeister Martin Pape hatte sich ins Elvis-Kostüm geschmissen – „weil Elvis einfach Kult ist und die Verkleidung zur Tradition des Autos passt“, wie der Rathauschef später erklärte.

Die blonden Damen hatten ein Wägelchen mit der Aufschrift „Unser Dorf soll schöner werden“ dabei. © Ralf Ruder

Apropos „Biber“: Die Plage mit dem possierlichen Nagetier thematisierte auch der „Club 2000“ aus Oderding mit einer Aufschrift an seinem Wagen: „Da Biber, so a Kaliber, hoit alle auf Trapp – landauf landab.“ Kommunalpolitisch wurde von den Narren unter anderem der verzögerte Bau zur Erweiterung der Pollinger Kindertagesstätte aufs Korn genommen. Selbiger wurde in der Liste der langwierigsten Bauprojekte hinter dem „BER“ und „Stuttgart 21“ auf Rang drei eingeordnet – ex aequo mit der Elbphilharmonie.

Auch „Elvis“ bekam sein Fett weg. Unter dem Motto „Moosbruckn-Drama – Ein Bürgermeisterkrimi“ wurde nicht nur über die Sperrung gespöttelt („Seit 2020 san de Brücken scho zua – und de Bauern ham schee langsam gnua“), sondern auch über die Vergabe des Pflegeauftrags: „De Moosbruckn stand zum Reinigen an, die Ettinger Feuerwehr das schnell übernahm. Die Pollinger Wehr erfährt davon ganz fix - und der Bürgermeister weiß davon natürlich gar nix.“

Die Fußball-WM in Katar hallte in Polling am Samstag noch nach. © Ralf Ruder

Von der Turnabteilung des SV Polling wurde indes „Land unter“ gemeldet. Unter der Rubrik „Zu wenig“ wurden die Begriffe „Hallenzeiten“, „Platz“ und „Übungsleiter“ aufgelistet. Die SVP-Fußballer wiederum arbeiteten sich an der „Qatar-Strophe“ respektive der Fußball-WM ab: „Nachspielzeit länger als die Lebenserwartung der Gastarbeiter“, lautete die Kritik am Gastgeberland und Fußball-Weltverband: „Die WM war kein großes Kino – Danke Infantino.“ Und: „Polling wird WM-Station, dank Korruption.“

Der Unterhausener Burschenverein verbreitete wiederum eine sarkastisch verpackte Präferenz für eine Zentralklinik in Weilheim: „Auf den Bürgerentscheid wird geschissen, wir planen mit gutem Gewissen.“

Etwa eine Stunde dauerte es, bis sich der Gaudiwurm im Konfetti-Regen durchs Dorf geschlängelt hatte. Danach ging die Sause am Kirchplatz mit DJ Benschy alias Günther Forster weiter. In Kooperation mit den örtlichen Vereinen hatte die Gemeinde kulinarische Verpflegung für 3000 Besucher vorbereitet. An der programmlichen Gestaltung gab es allerdings auch Kritik, wie die „Etting Elite“ („Ohne Etting wär´ hier gar nix los“) beim Faschingszug klar zum Ausdruck brachte: „Fällt einem zum Programm nix ein, lädt man einfach sechs Garden ein.“ Und: „Sie suchen das Partyzelt? Wir auch.“ „Elvis“ wiederum nahm den Seitenhieb aus Etting gelassen. Der Kirchplatz sei bewusst als Location für das Faschingstreiben ausgewählt worden: „Der liegt zentral. Besser geht es nicht.“ Auch sei die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen im Fokus gestanden. Das Fazit von Bürgermeister „Elvis“ Pape zum Faschingszug: „Einfach nur geil und phänomenal. Es waren so viele Maschkera unterwegs.“