Riesen-Spektakel in Polling: Nach zehn Jahren gibt es wieder einen Faschingszug

Von: Bernhard Jepsen, Stephanie Uehlein

Ein buntes Bild bot sich beim Faschingszug 2013. Auch ein „Faschingsknast“ wurde damals durch den Ort gezogen. © Preller

Er findet nur alle zehn Jahre statt und ist vielleicht gerade deshalb ein absolutes Highlight: der „Pollinger Faschingszug“, der wieder für Samstag, 18. Februar, geplant ist. Und nach dem Gaudiwurm wird noch weitergefeiert.

Polling – 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 und nun 2023: Der „Pollinger Faschingszug“ wird von der Kommune nur alle zehn Jahre veranstaltet. Der Turnus wurde noch vor der Gemeindegebietsreform in den 1970er Jahren eingeführt. Warum, das weiß heute keiner mehr – „aber wir halten uns natürlich daran“, erklärt Jürgen Vavrovec. Bei dem Rathausmitarbeiter dreht sich derzeit alles um den Faschingszug.

Der Organisationsaufwand für die Gemeinde ist enorm. Unter anderem müssen die Sicherheitsauflagen erfüllt, die Rettungsdienste eingeteilt und Straßensperrungen vorbereitet werden. Auch musste zunächst einmal ein passender Termin gefunden werden. Man wollte keine zeitliche Überschneidung mit dem Faschingszug in Peißenberg, der am Faschingssonntag über die Bühne gehen wird.

Etwa 30 Gruppen werden beim Gaudiwurm erwartet

In Polling werden die Narren deshalb schon einen Tag früher losgelassen. Rund 30 Gruppen werden am Gaudiwurm teilnehmen – unter anderem die Bulldog-Freunde, die Ettinger Jugend, der MSC Polling, der Musikverein Polling, die Ettinger Radlerinnen, die Pollinger Faschingsweiber und der Pollinger Trachtenverein. Auch auswärtige Gruppen wie die Peißenberger Landjugend und die „Wilden Forster“ haben sich angekündigt. Die Vorfreude auf die Faschingssause ist riesengroß. „Es sind alle ganz heiß auf den Zug“, berichtet Bürgermeister Martin Pape.

Der Rathauschef erwartet einen „ausgelassenen, närrischen Tag“ – vor allem im Zuge des Abflauens der Corona-Pandemie: „Der Party-Hunger in der Bevölkerung ist groß.“ Auch bei Pape persönlich: „Ich mag den Fasching – ganz nach dem Motto: ,Gaudi ist, wenn man trotzdem lacht‘“, sagt der Rathauschef schmunzelnd. Pape wünscht sich einen bunten, angesichts des Weltgeschehens aber „vielleicht auch etwas nachdenklichen Zug“.

Die (Kommunal-)Politik spielte immer eine Rolle

Der Rathauschef dürfte vermutlich nicht enttäuscht werden, denn eines waren die Pollinger Gaudiwürmer immer: (kommunal-)politisch. 1983 zum Beispiel fuhr die „Bonner Steuermühle“ mit dem Slogan „Her mit Eurem Geld, wir verschleudern’s in der Welt“ durchs Dorf. Auch die lokale Politprominenz wie Dominikus Weiß wurde vor Spötteleien nicht verschont. Der inzwischen verstorbene Altbürgermeister setzte sich trotz seiner Sehschwäche ungern eine Brille auf, was in Gemeinderatssitzungen oft zu Problemen im Sachverhaltsvortrag und beim Faschingszug 2003 zum Spruch „Eitelkeit macht blind“ führte. Auch mit Selbstironie sparten die Pollinger Narren in der Vergangenheit nicht – so zum Beispiel die Fußball-Abteilung des Sportvereins. Die Kicker schmückten 2013 ihren Zugwagen mit der Banner-Aufschrift: „Wir spielen wie der SVP, aber wollen ein Stadion wie der FCB.“

Auch Piraten waren beim Faschingszug 2013 mit von der Partie. © Preller

Ein „Faschingsknast“ wurde vor zehn Jahren genauso durch den Ort gezogen wie ein Piratenschiff. 29 Gruppen hatten sich damals für den Zug angemeldet und oft wurden aufwändige Vorbereitungen getroffen. Den in Scharen erschienenen Zuschauern bot sich dann beim Gaudiwurm ein buntes Bild. Angeführt wurde der Zug von Altbürgermeister Weiß. Dieser chauffierte mit einem rot-weißen Oldtimer das nicht mehr ganz junge Prinzenpaar Wolfi I. und Hermine I. durchs Dorf.

Mit einem „Geldvernichter“ wurde der damalige Bürgermeister, Helmut Böhm, durch den Kakao gezogen. Das „Gerät“ spuckte neben „Geldscheinen“ auch Papierschnitzel und Konfetti aus. Und der heutige Bürgermeister, Martin Pape, berichtete 2013 namens der Dorfgemeinschaft Oderding über deren umfangreiche Vorbereitungen für den Umzug. Die Dorfgemeinschaft war damals mit zwei Wagen bei der Faschingsgaudi in Polling dabei: Auf dem kleineren fuhren junge Marsmännchen durch den Ort, auf dem größeren ging es ums Thema „Eingestürzte Klostermauer“.

Auf dem Kirchplatz sollen mehrere Faschingsgarden auftreten

Inhaltliche Zensur, so betont man im Rathaus, gibt es beim Pollinger Faschingszug nicht. „Nur bei Sprüchen unter der Gürtellinie oder gegen die guten Sitten und bei Beleidigungen oder rechten Parolen wird eingeschritten“, erklärt Jürgen Vavrovec. Nach dem Zug, der sich auf einer Schleife über die Huglfinger Straße, die Weilheimer Straße, den Griesbreitlweg, die Hofmarkstraße Richtung Süden und zurück durchs Dorf zieht, geht die Party noch weiter – und zwar auf dem Kirchplatz mit einem Faschingstreiben. Auf einer Bühne werden mehrere Faschingsgarden auftreten. „Für Speis und Trank ist zudem gesorgt“, kündigt Jürgen Vavrovec an.

Besucher müssen drei Euro zahlen

Faschingszug samt Faschingstreiben kosten für die Besucher drei Euro. Der Erlös der gesamten Faschingssause wird an die Vereine gespendet. „Die Gemeinde soll mit null rausgehen – und das übrigbleibende Geld ist für die Gemeinschaft“, betont Bürgermeister Pape. Beginn des Faschingszugs ist gegen 13 Uhr (Aufstellung ab 12 Uhr, Huglfinger Straße/Weilheimer Straße).

