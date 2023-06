Großes Programm: Beim Bezirksmusikfest soll Polling zum „klingenden Dorf“ werden

Auch Kabarettistin Martina Schwarzmann kommt

Es ist eine Großveranstaltung, die für die Zeit vom 20. bis 23. Juli in Polling geplant ist. Dann feiert der örtliche Musikverein im Rahmen des 60. Bezirksmusikfests Oberland sein 60-jähriges Bestehen. Und am 24. Juli gibt es gleich noch ein weiteres Event.

Polling – Am Festsonntag werde sich Polling „in ein klingendes und farbenprächtiges Dorf verwandeln“, kündigt Alfred Tkaczik, erster Vorsitzender des Musikvereins Polling, an. An diesem Tag finden neben einem großen Festzug mit rund 90 teilnehmenden Blaskapellen und anderen Gruppen (Beginn 14 Uhr) auch ein Kirchenzug (ab 8.30 Uhr) mit anschließendem Festgottesdienst auf dem Jakobifeld und der Auftritt eines Gemeinschaftschors auf der Klosterwiese an der Bahnhofstraße (ab 13.15 Uhr) statt. Dazu kommen ein Marschmusikwettbewerb und Einzelauftritte verschiedener Kapellen.

Auftritt von Martina Schwarzmann im Festzelt

An den drei Tagen davor gibt es im Rahmen des Festprogramms bereits auch einiges an Musik unterschiedlicher Art – aber auch Kabarett: Für Donnerstag, 20. Juli, ab 20 Uhr ist ein Abend mit Martina Schwarzmann im Festzelt an der Bahnhofstraße geplant. Am Tag darauf soll es dort laut Internetauftritt des Musikvereins mit der Partyband „Fäaschtbänkler“ aus der Schweiz rund gehen. Als Vorband spielt ab 19 Uhr „Baambrass“.

Unter dem Motto „Blasmusik vom Feinsten“ treten am Samstag, 22. Juli, ab 17 Uhr „Blechpfiff“ aus dem Oberland sowie die Tanzlmusik „Schnopsidee“ und die „Kaisermusikanten“ aus Österreich im Festzelt auf. Ab 15 Uhr gibt es bereits ein Konzert mit der „Winzerkapelle Platten“ (Rheinland-Pfalz) und der „Bürgerkapelle Untermais“ (Südtirol). Dieser Auftritt der Freundschaftskapellen des Musikvereins auf dem Kirchplatz sei „ein besonderer Höhepunkt“, so Tkaczik. Bei diesem Anlass wird Wein der „Pollinger Wein GbR“ ausgeschenkt. Am Sonntag spielen zum Festausklang „Die Pfaffenwinkler“.

Für Festsonntag sollen Gärten mit Fähnchen geschmückt werden

Der Musikverein Polling verkauft laut Tkaczik kleine weiß-blaue Fahnen, mit denen die Bürger des Klosterdorfs ihre Gärten am Sonntag – vor allem für den Kirchen- und Festzug – schmücken können. Diesen Monat soll die Festschrift zu den Feierlichkeiten, in der der Verlauf der beiden Umzüge aufgeführt ist, an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt werden. Und dann hat Tkaczik noch ein Anliegen: „Falls noch Pollinger Haushalte gerne Gastmusiker von unseren Freundschaftskapellen aufnehmen können, sollen sie sich bitte bei uns melden.“ (Kontakt zum Vorsitzenden: Telefon 0881/63210, Mail alfred.tkaczik@t-online.de)

Bulldogtreffen gleich im Anschluss ans Musikfest

Für Montag, 24. Juli, ab 10 Uhr wird vom Motorsportclub Polling ein Bulldogtreffen organisiert. Für die Veranstaltungist auch eine Rundfahrt durch den Ort geplant (Beginn: 13.30 Uhr).

Karten für den Auftritt von Martina Schwarzmann, den Partyabend und die „Blasmusik vom Feinsten“ können online unter musikverein-polling.de bestellt werden. Dort gibt es auch weitere Infos zu den Festtagen.

Das 60-Jährige des Musikvereins Polling Das 60-jährige Bestehen des Musikvereins Polling ist heuer schon bei mehreren Veranstaltungen gefeiert worden, unter anderem bei einem Ehrenabend. Die offizielle Gründung des Vereins erfolgte 1963, doch war schon Jahre vorher eine Kapelle gebildet worden. Die Kapelle trat unter anderem 1972 bei den Olympischen Spielen in München und 1975 bei der Wiedereröffnung des Pollinger Bibliotheksaals auf. Der Beschluss zur Gründung der „Pollinger Jugendkapelle“ im Musikverein erfolgte 2005. Auf dem Internetauftritt musikverein-polling.de gibt es viele Infos über die Geschichte der beiden Kapellen. Das Bezirksmusikfest zum 60. Geburtstag der Blaskapelle ist die letzte Veranstaltung, die Bernd Schuster als Dirigent und Alfred Tkaczik als 1. Vorsitzender des Vereins begleiten

