Tausende bei Festtagen in Polling: Sogar Ministerpräsident Markus Söder kam

Das Klosterdorf im Ausnahmezustand

Mit seinen Festtagen zum 60. Bezirksmusikfest und zu seinem eigenen 60-Jährigen hat der Musikverein Polling Tausende auf die Beine gebracht. Mit Kabarett- und Partyabend, Konzerten und Festzug wurde im großen Stil gefeiert. Sogar Ministerpräsident Markus Söder kam.

Polling – Hier ein Zaun mit weiß-blauen Fähnchen, dort eine Hecke, an der Wimpel mit weiß-blauem Rautenmuster befestigt waren, und selbst an Krans hingen weiß-blaue Fahnen. Die Pollinger Bevölkerung hatte sich ins Zeug gelegt, um ihren Ort mit solcher Deko an vielen Stellen für die Festtage herauszuputzen. In Verbindung mit dem 60. Bezirksmusikfest wurde das 60-Jährige des örtlichen Musikvereins gefeiert.

+ Grüßte aus der Kutsche: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (r.). Ihm gegenüber saß Bürgermeister Pape. © EMANUEL GRONAU

Nach dem ausverkauften Kabarettabend mit Martina Schwarzmann zum Auftakt der Festtage am Donnerstag drängten sich die Besucher am Freitag beim Partyabend mit der Gruppe „Die Fäaschtbänkler“ im Festzelt. Es herrschte ausgelassene Stimmung. Für diese Veranstaltung waren ebenso schon vor Beginn der Festtage keine Karten mehr erhältlich gewesen. Am Sonntag gaben sich auch prominente Gäste wie Ministerpräsident Markus Söder und Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt (beide CSU) die Ehre und nahmen am Festzug teil.

+ Vor einem wahrlich großen und auch sichtlich begeisterten Publikum spielten „Die Fäaschtbänkler“ beim Partyabend am Freitag. Die Veranstaltung war schon vor dem Auftakt der Festtage ausverkauft gewesen. © EMANUEL GRONAU

Unter weiß-blauem Himmel hatten sich bereits am Samstagnachmittag mehrere Hundert Musikbegeisterte versammelt, um das Standkonzert zweier Gastkapellen zu genießen: Abwechselnd gaben die Winzerkapelle Platten (Rheinland-Pfalz) und die Bürgerkapelle Untermais aus Meran ihr Können zum Besten. Ein Konzert vom Feinsten, das die Besucher sichtlich begeisterte.

+ Zufriedene Gesichter am Rande des Gastkapellenkonzerts: Alfred Tkaczik (Musikverein Polling), Max Kriesmair (Musikbund für Ober- und Niederbayern), Bernd Schuster (Musikverein Polling) und Pollings Bürgermeister, Martin Pape. © EMANUEL GRONAU

Der Festsonntag begann mit einem Gottesdienst auf der Jakobiwiese. Anschließend zogen die Teilnehmer in einem Zug durchs Dorf. Wieder war der Besucherandrang riesig. Viele wollten dabei sein beim Marschmusikwettbewerb in der Dorfmitte, wo Schattenplätze begehrt waren. 14 Trommlerzüge und Kapellen maßen sich in Disziplinen wie Marschtempo, Haltung, und Klang, wie Bernd Schuster, Dirigent beim Musikverein Polling, erklärte. Vor den Juroren Monika Fleschhut, stellvertretende Präsidentin im Musikbund Allgäu-Schwaben, Franz Haidu, Referent für Marschmusik im Musikbund für Ober- und Niederbayern, und Simon Miller gaben sie ihr Bestes.

+ Bei der Marschmusikwertung: der Trommlerzug Rottenbuch. © EMANUEL GRONAU

Von dem umfangreichen Programm ein wenig ausruhen konnte man sich im Festzelt, wo es nicht nur Essen und Getränke gab, sondern auch Unterhaltungsmusik von der Stadtkapelle Schongau. Im Freien war ein kleiner Rummel mit Kinderkarussell und Schiffsschaukel aufgebaut, dazu kamen eine Eisbude und ein Stand mit anderen Süßigkeiten. Pommes und Bratwürste gab es zum Mitnehmen, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde

Am frühen Sonntagnachmittag kam einer der Höhepunkte der Festtage: der Gemeinschaftschor, an dem 2500 Musiker auf der Festwiese teilnahmen. Alfred Tkazik, Vorsitzender des Musikvereins, und Bernd Schuster erhielten von Ministerpräsident Söder die Ehrenurkunde fürs Ehrenamt. Nach der Bayernhymne war es dann soweit: Der Festzug begann. 91 Gruppen, darunter die Musikkapelle Lahn/Tirol, die Bürgerkapelle Reutte/Tirol und der Musikverein Lingenau/Vorarlberg, nahmen teil. Auch einige geschmückte Kutschen, etwa vom Motorsportclub und vom Gartenbauverein aus Polling, waren zu sehen. Mit flotter Musik zogen die Kapellen, begeistert beklatscht von Hunderten von Zuschauern, durchs Dorf und abschließend zum Festzelt, wo die „Pfaffenwinkler“ aufspielten.

+ Den Musikverein Polling mit Dirigent Bernd Schuster erlebten die vielen Zuschauer am Anfang des langen Festzuges. © EMANUEL GRONAU

Bulldogtreffen am Montag, 24. Juli

Auch zum Ausklang der Festtage wird es an diesem Montag, 24. Juli, sicher nochmals ein buntes Bild in Polling geben, wenn dort das Bulldogtreffen stattfindet. Ab 13.30 Uhr sind die Fahrzeuge auf einer Rundfahrt durchs Klosterdorf unterwegs. ge/sts