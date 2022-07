7000 Stunden auf der Baustelle: Bekannter bayerischer Musiker restauriert leidenschaftlich gern alte Häuser

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Vor der frisch restaurierten „Brui“-Fassade stehen Hans Well (links) und einer seiner vertrauten Handwerker, Frank Belien. © Jepsen

Hans Well ist ein bekannter bayerischer Musiker, der quer durch die Lande tourt. Doch da gibt es noch eine andere Seite: Der 69-Jährige restauriert alte Häuser. Sein jüngstes Projekt ist der alte „Brui“ in Polling.

Polling – „Die Arbeit geht nicht aus“, sagt Hans Well mit einem breiten Lächeln im Gesicht, als er den Pressevertreter zum Baustellen-Rundgang am alten „Brui“-Haus empfängt. Dabei befindet sich die Restaurierung des rund 450 Jahre alten Gebäudes in der Probst-Hartl-Straße auf der Zielgeraden. Ende des Monats soll alles fertig sein. Bis dahin muss aber noch fleißig gewerkelt werden – und Well packt voll mit an.

Hans Well: Körperliche Arbeit als Ausgleich zur Musik

7000 Stunden haben er und seine Familie die vergangenen zweieinhalb Jahre auf der Baustelle verbracht – wahrscheinlich sogar noch mehr: „Einen Teil der Stunden haben wir gar nicht aufgeschrieben“, erzählt Well. Vor drei Jahren hat er den „Brui“, in dem früher mal ein Klosterbraumeister lebte, von einem Peißenberger Bauunternehmer gekauft. Das alte, denkmalgeschützte Kleinbauernhaus befand sich in marodem Zustand.

Das Gemäuer wurde nur noch durch ein Stahlseil zusammengehalten. Aber das war genau das richtige Betätigungsfeld für Well. Zusammen mit seiner Gattin hat er bereits sieben alte Häuser restauriert. Der „Brui“ ist das achte und wohl auch das letzte Projekt – „sonst steigt mir meine Frau auf den Hut“, erklärt Well und schmunzelt.

Die Sanierung alter Bausubstanz ist für Well eine Leidenschaft, das handwerkliche Geschick hat er sich selbst angeeignet: „Wenn man für alles einen Handwerker bräuchte“, weiß er aus Erfahrung, „dann wäre so etwas nicht bezahlbar.“ Die Arbeit ist für ihn ein körperlicher Ausgleich zu seinem musikalischen Engagement und vor allem zum Texte schreiben: „Das ist immer theoretische Arbeit.“

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Hans Well: „Handwerk erfordert eine hohe Intelligenz“

Well kann Leute nicht verstehen, die körperliche Arbeit eher verächtlich betrachten: „Das ist arrogant. Handwerk erfordert hohe Intelligenz. Man muss improvisieren können. Und wenn man es selbst macht, dann bekommt man wahnsinnigen Respekt.“ Ganz ohne Fachfirmen geht es auf Wells Baustelle natürlich nicht ab. Er verfügt über einen Handwerkerpool, mit dem er schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet: „Es ist wichtig, dass man Leute kennt, die ein Gespür für Altbauten haben.“

Well hat sich vom bekannten Architektur-Professor Dieter Wieland und dessen BR-Dokumentarfilme inspirieren lassen. Die „Brui“-Restaurierung bezeichnet er als „aktiven Dorfschutz“. Den Abbruch von alter Bausubstanz, der landauf, landab betrieben wird, hält er für eine „große Dummheit“. Nicht nur, „weil die Dörfer dadurch immer gesichtsloser werden“, sondern weil es seiner Meinung nach auch um das Thema „Nachhaltigkeit“ geht. „Bauschutt auf irgendwelche Deponien zu fahren, ist Vernichtung von Werten“, konstatiert Well.

Die Kohlendioxidbilanz von Neubauten mit Beton sei jedenfalls „katastrophal“. Well lässt sich diesbezüglich auf keine Kompromisse ein – auch nicht, was die eigene Person anbelangt: Täglich fährt er mit der Ammerseebahn nach Weilheim. Von dort geht es mit dem Klapprad über den Prälatenweg zur Baustelle nach Polling.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Hans Well: „Die Nutzung überlasse ich meiner Frau“

Der „Brui“ wurde ganz behutsam saniert. Das Gebäude hat seinen historischen Charme erhalten, es strahlt Atmosphäre aus – vor allem das Dachgeschoss mit den alten, freiliegenden Balken, das zu einer wunderbaren Galerie ausgebaut wurde. Auch die alten Barock-Türen wurden erhalten. Energetisch ist der „Brui“ indes top-modern aufgerüstet worden.

Das Gebäude erfüllt den Niedrigenergiehausstandard. Die Heizzentrale mit Wärmepumpe wurde im ehemaligen Saustall eingebaut. Beim Ausräumen musste erst eine dicke Dreckschicht beseitigt werden. Zum Teil kamen dabei alte Schlachtabfälle und Tierknochen zum Vorschein.

Wenn alles fertig ist, will Well die Pollinger zu einem Einweihungsfest einladen. Die Dorfbewohner hätten das Projekt „moralisch unterstützt“. „Jetzt steht das Haus wieder für die nächsten 200 Jahre“, freut sich Well. Wer „Zum Brui“ künftig wohnen wird, ist noch offen.

Eigentlich war der Einzug einer von Wells Töchtern geplant, doch das hat sich aus beruflichen Gründen zerschlagen: „Die Nutzung überlasse ich jetzt meiner Frau – ich bin bloß der Knecht“, scherzt Well. Nach einer halben Stunde ist der Baustellen-Rundgang beendet. Für Well steht jetzt theoretische Arbeit auf dem Programm: „Ich muss jetzt heim, weil wir morgen einen Auftritt haben und ich noch einen Einleitungstext schreiben muss.“

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.