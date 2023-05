Hospiz und Kinderhospiz in Polling: Besuch von Kardinal Marx macht Hoffnung

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Im Tassilosaal in Polling: (v.l.) Rupert Weingartner, Dieter Fischer, Renate Dodell, Thomas Dorsch, Schwester Rafaela, Pfarrer Robert Kröpfl, Kardinal Reinhard Marx, Christoph Prinz von Bayern mit Ehefau Gudila und Elmar Schneiderling. hoc Einzugsbereich reicht weit © Hochenauer

17,5 Millionen Euro soll die Erweiterung des bisherigen Hospizes sowie die Einrichtung eines Kinderhospizes in Polling kosten. Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf Unterstützung durch Kardinal Reinhard Marx.

Polling – Kürzlich war Kardinal Reinhard Marx zu Gast in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg, um dort einen Festgottesdienst zu halten (wir berichteten). Der Besuch auf dem Hohen Peißenberg erfolgte im Nachgang zu den Feierlichkeiten zu 400 Jahre Wallfahrtskirche, die wegen der Corona-Pandemie zum großen Teil ausgefallen sind oder verschoben werden mussten.

Auf dem Heimweg machte der Kardinal einen Abstecher nach Polling, wo er das Hospiz besichtigte und sich anschließend mit Vertretern des „Hospizvereins im Pfaffenwinkel“ und anderen Verantwortlichen über das Thema unterhielt. Der stellvertretende Vorsitzende des Hospizvereins und Bürgermeister von Hohenpeißenberg, Thomas Dorsch, hatte diesen Besuch angeregt, um dem Geistlichen das Pollinger Hospiz vorzustellen und diesen über das große Bauprojekt zu informieren, das in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

Führung durch das Kloster

Die Vorsitzende des Hospizvereins, Renate Dodell, und Schwester Raphaela, die Oberin des Pollinger Klosters, in dem das Hospiz mit zehn Betten untergebracht ist, führten den Erzbischof von München und Freising durch das geschichtsträchtige Gebäude.

Anschließend fand im Tassilosaal ein Gespräch mit dem Geistlichen statt, an dem sich neben Dodell, Schwester Raphaela und Dorsch auch Rupert Weingartner und Elmar Schneiderling vom Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche Hohenpeißenberg“, Schirmherr und Schauspieler Dieter Fischer, Pfarrer Robert Kröpfl vom Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg sowie Christoph Prinz von Bayern und seine Frau Gudila beteiligten.

Marx nahm sich Zeit

„Der Kardinal hat sich die Zeit genommen, alles anzuschauen“, sagte Dorsch. Bei dem Gespräch sei es unter anderem um Palliativ- und Hospizarbeit sowie um „assistierten Suizid“ und die Frage nach dem Umgang damit gegangen. „Er war sehr interessiert, und man hat gemerkt, dass er sich mit diesen Themen schon beschäftigt hat“, berichtete Dorsch im Nachgang. Marx habe das Pollinger Hospiz gelobt und besonders die viele ehrenamtliche Arbeit als bemerkenswert hervorgehoben.

Wie bereits berichtet, ist geplant, an das Klostergebäude einen Neubau anzuschließen, in den das Hospiz für Erwachsene umzieht, das dann von zehn auf 14 Betten erweitert werden soll. Zudem soll ein Kinderhospiz mit acht Betten entstehen. Bislang ist das Hospiz im Kloster untergebracht. Nach dem Umzug in den Neubau werden dort weiter Verwaltungsräume für die beiden Hospize sowie für den ambulanten Hospizdienst ihren Platz haben.

Neubau kostet rund 17,5 Millionen Euro

Für den Neubau wird mit Kosten von rund 17,5 Millionen Euro gerechnet. Diese Summe muss größtenteils über Spenden aufgebracht werden. Polling gehört zur Diözese Augsburg, für diese hat Bischof Bertram Meier bereits zugesagt, sich mit viereinhalb Millionen Euro an dem Projekt zu beteiligen.

Der Einzugsbereich des Pollinger Hospizes erstreckt sich jedoch weit in den Bereich der Diözese München-Freising – Hohenpeißenberg gehört zum Beispiel auch dazu. „Etwa die Hälfte unserer Gäste kommen aus Gemeinden die zu München-Freising gehören“, erläuterte Dorsch. Bislang habe es aus dieser Richtung jedoch noch keine Zusagen für finanzielle Unterstützung zu dem Projekt „Zwei Hospize in Polling“ gegeben. Das könnte sich nun ändern: Zum Schluss des etwa einstündigen Besuchs in Polling sagte Marx, dass der Hospizverein einen Antrag auf Unterstützung des Neubau-Projektes stellen könne.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.