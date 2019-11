In Pollinger Dachgeschosswohnung: Das Feuer brach nachts aus

Mit dem Schrecken und einer leichten Rauchgasvergiftung sind eine 54-Jährige und ihr Sohn bei einem nächtlichen Feuer in ihrer Wohnung in Polling davongekommen.

Polling– Eine 54-jährige Frau und ihr 16-jähriger Sohn wurden bei einem Brand, der in der Nacht auf Sonntag in ihrer Dachgeschosswohnung in der Georg-Rückert-Straße in Polling ausbrach, leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, entstand Schaden im „niedrigen sechsstelligen Bereich“. Die Brandursache, ist noch nicht geklärt, die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizeibericht wurde das Feuer, das in einer Dachgeschosswohnung in einem Pollinger Mehrfamilienhaus ausgebrochen war, kurz nach Mitternacht gemeldet. Die Feuerwehren aus Polling, Oderding und Weilheim rückten aus. Es gelang ihnen schnell, den Brand zu löschen, dennoch erlitten die beiden Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung ist laut Polizei bis auf weiteres unbewohnbar. Auch im Rest des Hauses war die Rauchgasbelastung so hoch, dass die übrigen zehn Hausbewohner den Rast der Nacht in Ausweichquartieren verbringen mussten.

Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst der Weilheimer Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Zentraler Bestandteil der Untersuchungen ist die Klärung der Brandursache.