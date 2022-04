Kabelfehler - mehrere tausend Haushalte von Stromausfall betroffen

Von: Wolfgang Schörner

Mehrere tausend Haushalte waren von einem Stromausfall betroffen. © Karl-Josef Hildenbrand

In mehreren Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau ist es am Karsamstag zu Stromausfällen gekommen. Sie dauerten zwischen einer halben Stunde und knapp zweieinhalb Stunden.

Landkreis - Ein Sprecher des Netzbetreibers Bayernwerk AG teilte dazu am Montag auf Nachfrage der Heimatzeitung mit, dass von den Ausfällen circa 4300 Haushalte in den Gemeinden Polling, Huglfing, Oberhausen und Eberfing sowie in der Berghofsiedlung im Marktgemeindebereich von Peißenberg betroffen waren.

Der Strom war demnach um 15.18 Uhr weg. Als Grund nannte der Netzbetreiber einen Kabelfehler im 20-kV-Mittelspannungsnetz. Durch Schaltmaßnahmen hätten die meisten betroffenen Haushalte nach einer halben Stunde wieder mit Strom versorgt werden können, hieß es weiter. Die letzte Ortsnetzstation und die daran angeschlossenen Haushalte wurden nach Angaben der Bayernwerk AG um 17.44 Uhr wieder an das Stromnetz angeschlossen.

Die Servicetechniker des Unternehmens – die Region gehört zum Bayernwerk-Netz-Kundencenter Penzberg – konnten die Kabelfehlerstelle lokalisieren und reparieren.