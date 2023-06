Käfer, Hasen und die erste Ernte: Wie es beim Eigenanbau auf dem Acker läuft

Mit Hobbygärtnerin Tina Dieter durch die Saison

Es ist ein paar Wochen her, dass Tina Dieter mit dem Anbau auf dem Sonnenacker bei Oderding begonnen hat. Jetzt kann sie sich über die erste Ernte freuen. Doch sie kämpft auch gegen so manche Widrigkeiten.

Landkreis – Tina Dieter aus Weilheim ist begeistert, die Kraft zu sehen, mit der die Pflanzen auf ihrem Sonnenacker an die Oberfläche drängen. „Die Kartoffeln haben sich mächtig angestrengt“, freut sie sich. Zwischen die einzelnen Mutterkartoffeln hat sie regelmäßig Kapuzinerkresse und Ringelblume ausgesät. Angeblich ergänzen sich diese Pflanzen gut, indem sie sich Schädlinge vom Leib halten und gegenseitig ihr Wachstum ankurbeln.. „Das hatte ich im vergangenen Jahr schon einmal ausprobiert und eine besonders ertragreiche Kartoffelernte, vor allem auch mit erstaunlich großen Knollen einholen können“, so Dieter, die von der Heimatzeitung durch die Sonnenacker-Saison begleitet wird.

Die Kartoffeln machen Dieter derzeit auch die meiste Arbeit: Hacken, Häufeln und alle zwei Tage Kontrolle auf den Kartoffelkäfer. „Der hat sich dieses Jahr schon früh gezeigt und arbeitet sich offensichtlich vom hinteren Ende des Ackers her über alle Kartoffelpflanzen auf dem Weg bis nach vorne durch“, sagt Dieter. Um sie im Zaum zu halten und den Kartoffeln ein weiteres Wachsen zu ermöglichen, müssen die „meiner Meinung nach sehr hübschen Tiere“ unbedingt abgesammelt werden. „Eier, die leuchtend orange in größeren Ansammlungen an den Blattunterseiten kleben, finden sich hundertfach auf meinen Pflanzen, seit ein paar Tagen auch schon die geschlüpften Larven. Auch ihnen muss ich an den Kragen gehen.“

Beim Kohlrabi-Anbau läuft es nicht so wie gewünscht

Beim Kohlrabi wiederum waren die winzigen Blätter bereits durchlöchert und haben eine ungesunde gelbgrüne statt der erhofften kräftig blaugrünen Farbe angenommen. „Die Übeltäter sind wohl Erdflöhe, die vor allem bei Trockenheit zuschlagen. Gießen allein reicht da offensichtlich nicht aus“, so Dieter. Ob es Methoden gibt, die Pflanzen zu stärken oder den Fraßfeinden ihr Futter zu verleiden – „das werde ich hoffentlich bald noch rausfinden“.

Auf dem Acker sind inzwischen auch die ersten Hasenabwehr-Konstruktionen zu bewundern. „Bei mir hat sich Meister Lampe – es hat ihm hoffentlich geschmeckt – eine Bohne und, was mich weit mehr schmerzt, ein Keimblatt der einen austreibenden Kürbispflanze geholt“, bedauert Dieter. Wobei der sich schnell erholt hat und wieder kräftig anschiebt. Auch sie hat zur Hasenabwehr junge Pflanzen wie Mangold und gelbe oder rote Beete locker mit Heu bedeckt, so dass empfindliche Nasen etwas gepiekst werden. „Bisher hat’s gegen weiteren Fraß geholfen “, sagt sie.

„Knoblauch war leider ein Totalausfall“

Stellen, an denen immer noch kein grünes Lebenszeichen zu sehen ist, hat Dieter mittlerweile mit neuen Pflanzen und Samen gefüllt. Zwischen die Stangenbohnen kam Lauch, Kohlrabi hat sie nachgesät, ebenso Lücken bei Erbsen, Buschbohnen und Bohnenkraut mit neuen Samen geschlossen. Dort, wo die Hasen sich vereinzelt an Mangold gütlich getan haben, stehen jetzt junge Salatpflänzchen. „Knoblauch war leider ein Totalausfall. Hier habe ich noch überzählige Steckzwiebeln in den Boden gebracht, wobei es dafür eigentlich schon zu spät im Jahr ist. Naja, man weiß ja nie..“

Den steinharten Boden, auf dem das Gießwasser einfach abläuft, hat sie vorsichtig etwas aufgelockert. „Alle Pflanzen und Anbauer*innen würden sich einfach mal über ein bisschen Regen von oben freuen“, seufzt sie. Doch immerhin wurde die Mühe des vielen Gießens diese Woche belohnt: Der Pflücksalat kann geerntet werden. „Ich freue mich auf meine erste Saladbowl mit drei verschieden Salatsorten und Rucola, garniert mit Basilikum vom heimischen Balkon“, sagt Dieter.

