Es geht auch ums Trinkwasser: Klares Nein zu Deponie auf Kiesgrubengelände

Von: Bernhard Jepsen

Pollings Gemeinderat lehnt eine Deponie auf dem Kiesabbaugelände ab. © Symbolfoto

Der Betreiber der Ettinger Kiesgrube plant, auf dem Abbaugelände eine Deponie für ungefährliche, aber auch gefährliche Abfälle zu errichten. Im Pollinger Gemeinderat stößt das Vorhaben auf strikte Ablehnung: Das Gremium verweist auf die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Polling – „Trinkwasser ist unser höchstes Gut. Das ist ganz wichtig“, konstatierte Ulrike Seeling (UWPEO) in der jüngsten Sitzung des Pollinger Gemeinderats – und damit war eigentlich schon alles gesagt, als es im Gremium um den Tagesordnungspunkt „Kreislaufwirtschaft; Kiesgrube Etting; Planfeststellungsverfahren; Errichtung einer DK-I-Deponie“ ging. Die Abkürzung „DK“ steht für Deponieklasse, und Stufe „I“ bedeutet, dass Materialien wie Bodenaushub, Asbest, künstliche Mineralfasern und Bauschutt abgelagert werden dürfen. Doch das kommt im Fall der Ettinger Kiesgrube für den Pollinger Gemeinderat nicht in Frage: „Eine DK-I-Deponie ist durch die Gemeinde strikt abzulehnen“, lautete das klare Meinungsbild des Land-, Forst- und Umweltausschusses, dem sich auch das große Ratsplenum einhellig anschloss.

Auch Gemeindeverwaltung sieht Pläne kritisch

Der Grund für die Ablehnung: In unmittelbarer Nähe der Ettinger Kiesgrube befindet sich das Wasserschutzgebiet für die Pollinger Trinkwasserversorgung. Bürgermeister Martin Pape (CSU) verwies im Gemeinderat auf den Aquifer, der vom Riegsee über Obersöchering Richtung Polling und Weilheim fließt. Der Grundwasserleiter versorge bis zu 40 000 Menschen mit Wasser. Zwar räumte Pape ein, dass der Bedarf für DK-I-Entsorgungsstellen zweifelsohne gegeben sei. Aber die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung könne damit nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden. Zudem lägen in Nähe der Kiesgrube FFH-Flächen und Biotope wie das Ettinger Bachtal. „Von Verwaltungsseite aus sehen wir die Pläne für die Deponie sehr kritisch“, so Papes Fazit.

Wie im Gemeinderat zu erfahren war, gibt es aktuell keinerlei Rückmeldung des Betreibers in Bezug auf Gesprächsangebote durch die Fachbehörden. Der Antrag zur Genehmigung für eine Probebohrung im Wasserschutzgebiet sei kurzfristig zurückgezogen worden. Aber selbst wenn der Betreiber alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen würde, für den Gemeinderat wäre die Ettinger Kiesgrube auch dann kein geeigneter Standort für eine DK-I-Deponie: Wir wissen ja nicht, was in 50 oder 60 Jahren mit den Abfällen ist. Wir müssen die Trinkwasserversorgung auch für die nächsten Generationen sichern“, erklärte Ulrike Seeling.

„Gibt andere Stellen in Bayern, wo man DK-I-Material ablagern kann“

Auch Robert Erhard (UWPEO) bezeichnete die Pläne als „sehr bedenklich“. Bei einer anderen Kiesgrube des Betreibers sei im Zuge des Kiesabbaus der Grundwasserspiegel um zwei Meter gesunken. „Es gibt andere Stellen in Bayern, wo man DK-I-Material ablagern kann“, so Erhard. Es biete sich etwa der Landsberger Raum an. Dort gebe es mehrere Flächen, die bereits aus Kriegszeiten vorbelastet seien. Auch Stefan Mayr (WGP) beurteilte die Nähe der Ettinger Kiesgrube zum Wasserschutzgebiet als Ausschlusskriterium für eine DK-I-Deponie: „Wenn es ein anderer Standort wäre, dann hätte man vielleicht weniger Bedenken.“