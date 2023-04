19-Jähriger bei Maibaumdiebstahl verletzt: Jetzt ermittelt die Polizei

Von: Bernhard Jepsen, Stephanie Uehlein

Noch vor dem versuchten Diebstahl entstand dieses Bild auf dem Parkplatz an der Grundschule Polling. Rechts: Trachtenvereinsvorsitzender Franz Tafertshofer. © Jepsen

Ein versuchter Maibaumdiebstahl in Polling endete für einen 19-Jährigen im Unfallkrankenhaus Murnau. Der junge Mann musste wegen einer Schnittwunde im Gesicht behandelt werden. Diese hatte er sich in Turbulenzen zugezogen, nachdem die Maibaumwache auf die Diebe aufmerksam geworden war.

Polling – Der Maibaumdiebstahl am frühen Sonntagmorgen, zu dem eine etwa 45-köpfige Abordnung des TSV Murnau aufgebrochen war, ist etwas aus dem Ruder gelaufen: Darüber sind sich diejenigen einig, die der Heimatzeitung zu dem Vorfall Auskunft gaben. Auch wenn die Polizei eingeschaltet wurde: Von beiden Seiten – sowohl von der Pollinger als auch von der der Diebe – gibt es das Ansinnen, die Angelegenheit friedlich beizulegen. Doch erheben beide Gruppen auch gewisse Vorwürfe.

Es gehöre zum Brauchtum, dass bei einem Maibaumdiebstahl keine Gewalt angewendet wird. Das erklärt Franz Tafertshofer, Vorsitzender des Trachtenvereins „d’Ammerbergler“ aus Polling, unter dessen Regie der neue Pollinger Maibaum bemalt und verziert wurde. Von der Gruppe aus Murnau sei aber Gewalt ausgegangen. Er sei „schwer enttäuscht“ von den Dieben, sagt Tafertshofer, der erst nach dem Vorfall an den Ort des Geschehens kam. Ansonsten sei er aber „keinem böse“, der sich in Polling als Maibaumdieb versucht.

Gewalt bei einem Maibaumdiebstahl „eine Katastrophe“

Anders als Tafertshofer schildert die Vorfälle vom frühen Sonntagmorgen ein Mitglied des TSV Murnau, das nicht namentlich in genannt werden möchte: Jemand aus der Maibaumwache habe den 19-Jährigen mit einem Gegenstand im Gesicht verletzt – und zwar, als die Gruppe aus Murnau vergeblich versuchte, die Wache mittels einer Europalette vor dem Fenster am Verlassen des von ihr bereits abgesperrten Bauwagens zu hindern. Das hätten ihm mehrere Augenzeugen berichtet. Er selbst sei zwar vor Ort gewesen, habe aber nicht gesehen, wie es zur Schnittwunde des jungen Mannes kam, so das TSV-Mitglied. Es sei „eine Katastrophe“, wenn es bei einem Maibaumdiebstahls zu Gewalt käme. Die Aktion in Polling sei von seiner Gruppe ausführlich vorbereitet worden. Dabei seien auch den Teilnehmern Brauchtumsregeln erklärt worden. Dass es mit dem Diebstahl klappt, sei eher nicht erwartet worden.

Polizei ermittelt gegen einen 65-Jährigen wegen Körperverletzung

Laut Polizei wird nun in der Angelegenheit gegen einen 65-Jährigen aus Polling wegen Körperverletzung ermittelt. Trachtler-Vorsitzender Tafertshofer möchte aber erreichen, dass die aus seiner Sicht nicht angebrachte Anzeige zurückgenommen wird. Er hat sich sogar vorgenommen, die Gruppe aus Murnau zum Aufstellen des Maibaums am 1. Mai einzuladen.

Das dürfte das bereits zitierte Mitglied des TSV Murnau freuen. Dieses bedauert nämlich, dass es im Anschluss an den Diebstahlsversuch nicht gelang, sich auf ein Bier zusammenzusetzen.

„Den Baum kann man fast nicht stehlen“

Am 1. Mai um 9.30 Uhr wird der Maibaum, der mit Gockelaufsatz gut 32 Meter hoch ist, traditionsgemäß vom Hof des verstorbenen Altbürgermeisters Dominikus Weiß mit einem Pferdegespann zum Aufstellen auf dem Maibaumplatz abtransportiert. Dort gibt es ab 13 Uhr Blasmusik. Zudem treten die Plattlergruppen des Trachtenvereins auf.

Noch Ende vergangener Woche, als ein Mitarbeiter der Heimatzeitung in Polling vor Ort war, hatte Peter Tafertshofer schmunzelnd erklärt: „Den Baum kann man fast nicht stehlen.“ Der Ehrenvorsitzende des Trachtenvereins wusste damals noch nicht, dass es kurze Zeit später zu einem Stehlversuch kommen würde – trotz enger Zufahrt zum Lagerplatz des Baums an der Grundschule und trotz ständiger Bewachung.