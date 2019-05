Mann (86) will sein Rad über die B2 schieben und stürzt schwer

Ein Weilheimer (86) wurde mit dem Hubschrauber ins UKM geflogen. Er wollte bei Polling sein Rad über die B2 schieben, stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Polling Mit schweren Kopfverletzungen musste am Freitag gegen 14.25 Uhr ein Weil-heimer (86) mit dem Hubschrauber ins UKM geflogen werden. Er war gestürzt, als er sein Fahrrad an der Obermühle bei Polling über die B2 schieben wollte. Laut Polizeibericht näherte sich ein Auto, der Fahrer sah den Radfahrer und bremste sein Fahrzeug vollständig ab. Dennoch stürzte der Mann, der keinen Sturzhelm getragen hat. Die B2 war für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 100 Euro.