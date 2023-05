Neues Musikfestival holt Stars nach Polling - Konzert auch in der „Stoa 169“

Von: Magnus Reitinger

Stargeigerin Lena Neudauer tritt gleich zweimal bei der ersten Ausgabe von „polliphonic“ auf. © Denise Krentz

Polling bekommt ein neues Musikfestival: „polliphonic“ bringt im Juni Klassik- und Jazzstars auch an außergewöhnliche Orte.

Polling – Mehr als vielversprechend ist, was Kulturfreunde am letzten Juni-Wochenende in Polling erleben können: Vom 23. bis 25. Juni feiert das „polliphonic Musik-Festival“ Premiere im Klosterdorf – mit einem ebenso hochkarätigen wie vielfältigen Programm zwischen Jazz und Klassik. Und das findet nicht nur in bewährten Spielstätten wie dem barocken Bibliotheksaal statt, sondern auch „in neuen und unerwarteten Locations“, wie die Veranstalter werben: etwa in der Künstlersäulenhalle „Stoa 169“ an der Ammer und im Kloster-Innenhof der Oldtimer-Werkstatt „HK-Engineering“.

Premiere von „polliphonic“: Jazz mit Johannes Enders im Kloster-Innenhof

Gründer des Festivals sind die Brüder Aurelius und Nepomuk Braun, zwei junge, bereits vielfach preisgekrönte Musiker aus München, die auch selbst bei „polliphonic“ auftreten: Pianist Aurelius (28) und Cellist Nepomuk (32) geben sich gleich zum Eröffnungskonzert am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr im Bibliotheksaal die Ehre. Gemeinsam mit der Stargeigerin Lena Neudauer, der aus Weilheim stammenden Sopranistin Veronika Loy und Mezzosopranistin Xenia Puskarz Thomas vom Opernstudio der Bayerischen Staatsoper bieten sie eine Fusion aus Volkslied, Kammermusik und Oper: Variationen zur „Zauberflöte“, ungewöhnliche Lieder von Ludwig van Beethoven und Franz Schuberts großes Klaviertrio Es-Dur Op. 100. Noch am selben Abend jazzt Johannes Enders ab 21.30 Uhr mit einem formidablen Quartett (etwa mit US-Schlagzeuger Howard Curtis) im Kloster-Innenhof.

Die Brüder Nepomuk und Aurelius Braun (Cello/Klavier) haben das Musikfestival „polliphonic“ gegründet. © privat

Gleich drei Veranstaltungen gibt’s am Samstag, 24. Juni: Um 16 Uhr performt im Bibliotheksaal Schauspieler Thomas Loibl („Toni Erdmann“) die Kafka-Erzählung „Die Verwandlung“, begleitet von der Schweizer Cellistin Ursina Maria Braun. Unter dem Titel „polliphonic sonnenuntergang“ folgt um 20.30 Uhr das allererste Konzert in der „Stoa 169“ – mit Werken für Vokalensemble (Klangkollektiv „Vokalzirkel“) und Arnold Schönbergs Streichsextett „Verklärte Nacht“. Danach ist „polliphonic party“ im Kloster-Innenhof: „bewusst ungezwungen“, so die Ankündigung, „um Räume für Austausch zwischen Publikum und Künstlern zu schaffen.

Musikfestival „polliphonic“: Schon Pläne für die nächsten Jahre

Mit einer Liedermatinee des aufstrebenden Star-Sängers Äneas Humm endet am Sonntag, 25. Juni, um 11 Uhr im Bibliotheksaal die erste Festival-Ausgabe, die von „Neustart Kultur“ gefördert wird. Und die soll keine Eintagsfliege sein, wie die Brüder Braun versichern: „2023 ist erst der Startschuss. ,polliphonic’ soll in den kommenden Jahren um diverse Locations und Konzertformate erweitert werden.“

Kartenvorverkauf und genaue Informationen zu den Künstlern und Programmen: www.polliphonic.de.