„Asterix und Obelix“ im Oderdinger Maislabyrinth

Von: Andreas Jäger

Das Oderdinger Maislabyrinth steht dieses Jahr unter dem Motto „Asterix und Obelix“. ruder Großer Spielplatz für die Kinder © Ralf Ruder

Die Besucher des beliebten Labyrinths dürfen sich in diesem Jahr auf die Spuren der beiden Gallier begeben. Auf die kleinen Besucher wartet zudem ein großer Spielplatz.

Oderding – Seit 30. Juli hat es wieder geöffnet: Das drei Hektar große Maislabyrinth in Oderding. Der Start lief allerdings aufgrund des regnerischen Augustanfangs eher mäßig, wie Besitzerin Maria Mayr im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet. „Wenn es nachts stark geregnet hat, hatten wir geschlossen“, so Mayr. Um die Besucher sprichwörtlich nicht im Regen stehen zu lassen, gibt es eine spezielle Infohotline, die Auskunft über eventuelle wetterbedingte Schließungen gibt.

Umso besser also, dass sich das Wetter in den vergangenen Tagen besserte und somit wieder Lust auf abenteuerliche Tage im Maislabyrinth machte. Wobei der Regen auch etwas Gutes hatte: Der Mais ist dadurch ordentlich gewachsen. „Am Anfang der Saison hatten wir Bedenken, aber Gott sei Dank kam dann der Regen“, sagt Mayr.

Spannendes Suchspiel

Nach „Pumuckl“ im vergangenen Jahr hat das Motto des Labyrinths auch in diesem Jahr wieder mit Film- und Fernsehfiguren zu tun: Nämlich „Asterix und Obelix“. Zu diesem Ergebnis sei der einberufene Familienrat gekommen, erzählt Mayr. Mit dem Motto nehme man Bezug auf den aktuellen Kinofilm der beiden Gallier: „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“.

Weniger das Reich der Mitte, sondern vielmehr das Ziel ist es, was die Besucher des Labyrinths herbei sehnen. Wer sich beim dazugehörigen Suchspiel jedoch einigermaßen geschickt anstellt, sollte an dieser Aufgabe nicht scheitern. Nach erfolgreicher Überwindung des Labyrinths wartet insbesondere auf die kleinen Besucher auch noch ein Spielplatz mit so ziemlich allem, was das Kinderherz begehrt: Eine Hüpfburg, eine Gokart-Bahn oder ein Piratenschiff.

Geöffnet hat das Maislabyrinth voraussichtlich bis Oktober, in den Sommerferien immer von 10.30 bis 19 Uhr und an Schultagen von 14 bis 19 Uhr.