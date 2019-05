Großeinsatz auf der Oderdinger Ammerbrücke: E-Biker (78) stirbt bei Unfall

Ein schlimmer Unfall ist auf der Oderdinger Ammerbrücke passiert. Ein E-Bike-Fahrer scherte plötzlich aus und wurde dabei von einem Porsche erfasst.

Oderding – Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer starb heute Nachmittag bei einem Unfall auf der Oderdinger Ammerbrücke. Er scherte plötzlich aus und wurde von einem Porsche erfasst.

Der 78-Jährige aus Dießen fuhr um 11.25 Uhr auf der Staatsstraße 2058 von Oderding in Richtung Weilheim. Als ein 73-jähriger Porschefahrer aus Peiting den E-Biker überholen wollte, setzte dieser nach zum links zum Abbiegen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Dießener, der keinen Helm trug, stürzte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 78-jährige Radfahrer kurz darauf an der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von circa 12 500 Euro. Die genaue Unfallursache muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Bei dem Unfall waren zusätzlich zu den Rettungskräften und dem Notarzt die Feuerwehren Oderding, Peißenberg und Polling mit insgesamt rund 50 Mann im Einsatz. Auch zehn Beamte der Polizeiinspektion Weilheim waren mit fünf Streifenfahrzeugen vor Ort. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

td

