Beschädigung bei der Säulenhalle Stoa 169 - Skulptur „ihres männlichen Merkmals beraubt“

Von: Magnus Reitinger

Die Säule des kolumbianischen Künstlers Carlos Motta nach der nun festgestellten Beschädigung. © Stoa 169 Stiftung

Eine Säule des Projekts Stoa 169 in Polling wurde stark beschädigt. Warum, darüber können die Betreiber der Säulenhalle nur spekulieren. Es ist die erste größere Beschädigung.

Polling – Bei der Säulenhalle Stoa 169 ist die erste größere Beschädigung aufgetreten. „Opfer“ ist die Säule des kolumbianischen Künstlers Carlos Motta, wie die Stoa 169 Stiftung am gestrigen Montag vermeldete: „Ob der Schaden durch unbedachtes Handeln von Kindern oder durch Absicht entstanden ist, können wir nicht nachvollziehen. Jedenfalls wurde die klassische Figur einer Karyatide, die einen Hermaphrodit darstellt, ihres männlichen Merkmals beraubt.“

Der Schaden beläuft sich nach Angaben von Pressesprecher Gerald Meier auf „mehrere tausend Euro, da hier Spezialisten kommen müssen, um das Kunstwerk wieder zu vervollständigen“. Gelinge die Reparatur nicht, müsste gegebenenfalls das ganze Kunstwerk ersetzt werden. Über die Gründe der Beschädigung können die Betreiber der Säulenhalle an der Ammer nur spekulieren. „Ob da jemand die griechische Mythologie nachahmen wollte? Auch Kronos hatte seinem Vater das Geschlecht mit einer Sichel abgeschnitten, um die Herrschaft des Unrechts durch Uranos zu beenden“, erklärt Meier in seiner Pressemitteilung – und fügt bezüglich möglicher Tatmotive an: „Wir wissen es nicht.“

Säule von Bildhauer und Performancekünstler Carlos Motta

Die Säule bei der Installation vor einigen Monaten in der Pollinger Künstlersäulenhalle Stoa 169. © Stoa 169 Stiftung

Der Bildhauer und Performancekünstler Carlos Motta, geboren 1978 in Bogotà, lebt heute in New York. Neben der Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Ungerechtigkeiten in Kolumbien und Lateinamerika untersucht ein Teil seines Werkes historische Erzählungen über Sexualität und Geschlechterrollen von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart.

Übrigens: Die Besucherzahlen in der Stoa 169 entwickeln sich „im Vergleich zum Vorjahr sehr positiv“, schreiben die Betreiber: „Schon bald werden wir den 169.000sten Besucher begrüßen können.“ Eröffnet worden ist die direkt an der Ammer gelegene Künstlersäulenhalle im September 2020. Die insgesamt 121 Stelen wurden von Künstlern aller Kontinente gestaltet.

