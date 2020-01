Neues Domizil für Ettinger Wehr

Es ist ein Großprojekt, das im nächsten Jahr für die Gemeinde Polling auf der Agenda steht: Der Neubau des Ettinger Feuerwehrhauses. Die Planungen sind im vollen Gange. Nach einer ersten Kostenschätzung sind 3,4 Millionen Euro veranschlagt.

Etting – Obwohl Polling mit seinen rund 3500 Einwohnern „nur“ eine Dorfgemeinde ist, verfügt die Kommune dennoch über drei Ortsteilfeuerwehren – nämlich in Oderding, in Etting und im Klosterdorf selbst. In Etting wird die Gemeinde nun kräftig investieren. Bis Ende 2021 soll eine neue Feuerwehrunterkunft mit Hauptgebäude und Lagerremise fertiggestellt werden.

Aktuelles Gerätehaus entspricht nicht mehr den Anforderungen - Neubau schon vor Jahren gefordert

Der Neubau wurde schon vor Jahren gefordert. Das alte, 1976 errichtete Gerätehaus entspricht bei Weitem nicht mehr den Anforderungen. Es besitzt zum Beispiel keine sanitären Anlagen oder Umkleidekabinen. Am Umkehrplatz zwischen Bachstraße und „Am Sportplatz“ soll nun ein Neubau entstehen. In der jüngsten Pollinger Gemeinderatssitzung wurde der Stand der Vorentwurfsplanung vorgestellt – und zwar von Peter Haberecht, dessen Büro „B3 Architekten Penzberg“ bereits das Feuerwehrgerätehaus in Huglfing konzipiert hat.

Zusammen mit dem bereits bestehenden Stadel der Jagdgenossenschaft sollen die Feuerwehrbauten architektonisch einen ländlich geprägten Dreikanthof ergeben. Kernstück des Neubaus ist das mit einem Satteldach gestaltete Haupthaus, das aus nördlicher Richtung über den Innenhof erschlossen wird. Im Erdgeschoss ist neben der Fahrzeughalle Raum für Umkleiden, Toiletten und den Schwarz-Weiß-Trennungsbereich eingeplant.

Planung auf notwendigsten Bedarf beschränkt

Im Obergeschoss sollen ein Kommandantenbüro, ein Schulungsraum sowie eine mit Küche ausgestattetes Aufenthaltsstüberl eingerichtet werden. Im Außenbereich sind an der westlichen Geländegrenze 14 Stellplätze vorgesehen. Die Planung wurde auf den notwendigsten Bedarf beschränkt: „Wünsch dir was, das Motto hätte der Platz gar nicht hergegeben“, erklärte Haberecht.

Doch nicht nur die örtlich begrenzte Raumkapazität stellte die Planer vor Herausforderungen. Der Umkehrplatz wurde früher zu einem Teil als Hausmülldeponie genutzt. Eine Unterkellerung schied damit von Vornherein aus, weil man möglichst wenig entsorgungspflichtigen Aushub produzieren möchte. Das Gleiche gilt für die Fundamentierung.

Gesamtkosten bei 3,4 Millionen Euro

An Gesamtkosten für Remise und Hauptgebäude inklusive Erschließung hat Haberecht in einer ersten Kostenschätzung 3,4 Millionen Euro brutto einkalkuliert. Der Betrag enthält unter anderem wegen der Unwägbarkeiten bezüglich der Untergrundarbeiten ein „Sicherheitsbudget“ von rund 300 000 Euro.

Haberechts Ausführungen wurden vom Gemeinderat mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Auch die beiden Ettinger Feuerwehrkommandanten Thomas Plonner und Andreas Kraus waren mehr als zufrieden. Auf die Nachfrage von Stefan Loy (Wahlgemeinschaft Polling), ob denn die Planung aus Sicht der Feuerwehraktiven passt, gab es von den beiden Führungskräften eine klare Antwort: „Wir sind absolut glücklich damit.“

