Nächtlicher Großeinsatz: Tochter meldet Vater als vermisst - Feuerwehrler finden ihn in Bauernhof

Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehren und der Polizei in Polling ausgelöst. Er war vermisst gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt, begann der Einsatz gegen Mitternacht. Ein Mann (82) mit Demenz war von seiner Tochter als vermisst gemeldet worden. Eine großangelegte Suche begann - schließlich musste bei dem schlechten Wetter mit einer Unterkühlung des Vermissten gerettet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Polling, Etting, Oderding, Weilheim, Peißenberg, Oberhausen, Huglfing und Eglfing mit 119 Einsatzkräften sowie die Rettungshundestaffel und die Wasserwacht mit 28 Rettern.

Erst gegen 4.30 Uhr konnte der Mann in Polling wiedergefunden werden. Kräfte der Feuerwehr Polling fanden ihn in einem Bauernhof. Nach einer ärztlichen Untersuchung konnte er nach Hause entlassen werden.

sta

