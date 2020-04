Garagenbrand in Polling durch Ladekabel verursacht

Zu einem Garagenbrand kam es am heutigen Dienstagmittag in Polling. Doch der Brand war gelöscht bevor die Feuerwehren eintrafen.

Polling – Zu einem Brand in einer Garage in Polling wurde am Dienstagmittag die Feuerwehr Polling gerufen. „Vermutlich war die Ursache ein defektes Ladegerät“, teilt die Polizeiinspektion Weilheim auf Nachfrage der Heimatzeitung mit. Die Feuerwehr Polling kann hingegen keine Angaben zur Brandursache machen.

Eigentümer hatte Brand schon selbst gelöscht

Bis zum Eintreffen der Feuerwehren in der Obermühlstraße habe der Eigentümer den Brand bereits gelöscht gehabt, heißt es von den Ehrenamtlichen. Es sei ein Belüftungsgerät zum Entrauchen aufgestellt worden. Ebenfalls mit im Einsatz waren die Feuerwehren aus Weilheim, Etting und Eberfing sowie das Rote Kreuz. Die Schadenshöhe beträgt rund 2000 Euro.

Lesen Sie auch: Zu einem Einsatz im Weilheimer Krankenhaus wurde die Feuerwehr Weilheim alarmiert. Der Grund dafür war die Zubereitung eines Frühstücks.

Ein Unfall mit einer Hebebühne führte heute zu einem Stromausfall in Teilen von Eberfing, Polling, Huglfing und Oberhausen. Rund 3000 Haushalte waren betroffen.