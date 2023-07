Erweiterung von Pollinger Hospiz: Einstimmiges „Ja“ zu Bebauungsplan

Von: Bernhard Jepsen

Mit einem Anbau an das Kloster Polling im Vordergrund soll neben dem bestehenden Hospiz auch ein teilstationäres Kinderhospiz entstehen. © Ralf Ruder

„Polling und das Hospiz gehören zusammen“, lautete der Tenor im Gemeinderat, als es um den Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Hospizes ging. Die Zustimmung des Gremiums war folgerichtig nur eine Formsache. Diskutiert wurde aber um das klostereigene Grundstück an der Ziegelbreite.

Polling – Aufgrund der steigenden Nachfrage soll das Pollinger Hospiz von zehn auf 16 Plätze erweitert und durch eine Kinderhospizabteilung mit acht Plätzen ergänzt werden. Das Projekt „Zwei Hospize in Polling“ ist für den Hospizverein Pfaffenwinkel ein Mammutprojekt. Doch es gibt viele Unterstützer – und dazu gehört auch die Gemeinde Polling. „Das Hospiz hat sich in Polling fest etabliert. Die Bevölkerung steht voll hinter der Einrichtung“, sagte Brigitte Albrecht (CSU) in der Sitzung des Gemeinderats. Ähnlich äußerte sich Felicitas Betz (WGP): Das Hospiz würde eine sozial wichtige Aufgabe übernehmen und Werte schaffen. Auch sei die im Kloster untergebrachte Einrichtung zu einem wichtigen Arbeitgeber vor Ort geworden. Es sei schlichtweg „großartig“, was der ehrenamtlich tätige Vereinsvorstand leiste. Selbiger nahm das Lob gleich direkt zur Kenntnis. Die Vorsitzende des Hospizvereins, Renate Dodell, hatte gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen auf den Besucherstühlen im Sitzungssaal Platz genommen. Es ging um die erste baurechtliche Hürde für den Hospizanbau an das Kloster, um die Absichtserklärung der Gemeinde, in eine entsprechende Bauleitplanung einzusteigen.

Der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans wurde einhellig gefasst. Dabei handelt es sich um einen formalen Akt, der lediglich den Planumgriff festlegt. Inhaltliche Fragen regelt erst das Bebauungsplanverfahren. Renate Dodell, die das „Zukunftsprojekt“ im Gemeinderat kurz vorstellen durfte (siehe Kasten), sprach von einem „schlichten, zweckmäßigen Gebäude“, das an den nördlichen Klostertrakt angebaut werden soll. Das Kloster sei auch der Bauherr. Der Hospizverein würde die Räumlichkeiten nach Fertigstellung mieten. Die Kostenschätzungen, so Dodell, würden derzeit bei 17,5 Millionen Euro liegen. Ein Teil davon soll über die Vermarktung eines klostereigenen Grundstücks refinanziert werden. Konkret geht es dabei um die Freifläche an der Ziegelbreite nördlich des ehemaligen Gasthauses „Neuwirt“. Entlang der Weilheimer Straße sollen dort Geschosswohnungsbauten entstehen und Richtung Ziegelbreite Reihenhäuser. Auch dazu lag dem Gemeinderat ein Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans vor, der letztlich ebenfalls gebilligt wurde. Doch anders als bei der Hospizerweiterung gab es dieses Mal kein einhelliges Votum, sondern vier Gegenstimmen, unter anderem von Tobias Schägger. Der WGO-Gemeinderat sprach von einer „undurchsichtigen Situation“. Die Gemeinde will nämlich demnächst einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung einer sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) verabschieden. Damit sollen – grob formuliert – die Baulandnutzer an den kommunalen Folgekosten für Infrastrukturmaßnahmen beteiligt respektive Teile der Vermarktungsgewinne für allgemeine und soziale Zwecke abgeschöpft werden.

„Ungleichbehandlung“ im Vergleich zu anderen Grundeigentümern?

Schäggers konkretes Problem: „Der Grundsatzbeschluss ist noch nicht verabschiedet, soll aber bereits bei der Ziegelbreite angewandt werden.“ Vor der Absegnung des Aufstellungsbeschlusses für die Ziegelbreite müssten deshalb erst die Inhalte der SoBoN festgelegt werden. Schägger („Ich unterstütze definitiv das Hospiz. Aber man muss differenzieren“) sprach von einer möglichen „Ungleichbehandlung“ im Vergleich zu anderen Grundeigentümern. Doch schlussendlich wurde Schäggers Antrag auf Vertagung des Aufstellungsbeschlusses für die Ziegelbreite abgelehnt. Bürgermeister Martin Pape (CSU) verwies auf die inhaltliche Verbindung zur Hospizerweiterung und darauf, dass das für die Vermarktung des Klostergrundstücks zuständige St. Ulrichswerk einen Beschluss brauche, um die Finanzierungsplanung voranzutreiben. Alles andere würde eine zeitliche Verzögerung bedeuten. Auch Felicitas Betz (WGP) ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit des Beschlusses. Die Vermarktung der Ziegelbreite diene ja indirekt sozialen Zwecken, womit die Kriterien einer SoBoN bei „großer Auslegung“ bereits erfüllt seien. Auch das Argument der „Ungleichbehandlung“ treffe nicht zu. Kein Grundeigentümer habe einen Anspruch auf Baulandausweisung, so Betz: „Wir dürfen nicht die Interessen von einzelnen Bürgern gegen die Interessen des Hospizes ausspielen.“ Außerdem könne die Gemeinde jederzeit im Rahmen der Bauleitplanung inhaltlich in das Verfahren eingreifen: „Da ist nichts in Stein gemeißelt“, so Betz.

