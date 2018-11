In Schrebergarten eingebrochen, um Zweig zu klauen?

Ein Unbekannter hatte es in einem Schrebergarten in Polling auf einen Mistelzweig abgesehen.

Polling - Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem 18. und dem 21. November Zugang zu einem Schrebergarten in der Obermühlstraße in Polling. In diesem Schrebergarten schnitt der Unbekannte im Anschluss den Ast eines Baumes ab, um so an dort wachsenden Mistelzweig zu gelangen.

Dem Täter ging es laut Mitteilung der Polizei offenbar nur um den Mistelzweig, da dieser durch den Unbekannten gestohlen wurde. Der abgeschnittene Ast wurde hingegen zurückgelassen.

Die am betroffenen Baum entstandene Schadenshöhe wird auf 50 Euro geschätzt. Die Polizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (0881) 6400 telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

mm/tz

