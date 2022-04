Polling: Kulturpreis-Verleihung am Sterbebett

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Die historische Kloster-Ökonomie wurde das geliebte Zuhause von Michael Kreuter und Ulrike Gänswein. © Bretting

Polling trauert um Michael Kreuter: Der Dozent und Maler, der in der einstigen Kloster-Ökonomie lebte und sich um den „Kulturort Polling“ verdient gemacht hat, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wenige Tage zuvor wurde ihm am Krankenbett der Pollinger Kulturpreis 2021 verliehen.

Polling – Es war der Zufall, der Michael Kreuter nach Polling führte, als er 2005 seine internationale Dozententätigkeit für das Goethe-Institut beendete und einen neuen Wohnsitz suchte. Von der bedeutsamen Geschichte des Orts hatte er damals nach eigenem Bekunden keine Ahnung. Auch die Historie seines neuen Zuhauses – des Schweighart-Hofs, einem Teil der einstigen Kloster-Ökonomie, der mit Thomas Manns Roman „Doktor Faustus“ in der Weltliteratur verewigt ist – war dem gebürtigen Stuttgarter bis dato verborgen: „Ich wusste nichts vom Kloster, nichts vom literarischen Bezug, nichts vom Bibliotheksaal“, bekannte er vor einigen Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es war einfach das Gewölbe-Ambiente, das zu sagen schien: ,Hier bist du angekommen’.“

Konzerte in den privaten Wohnräumen

Angekommen war er kurz darauf wahrlich – im Ort selbst und in dessen reicher (Kunst-)Geschichte. Schon 2006 wurde Kreuter Vorstandsmitglied des Heimatvereins Polling, brachte sich seitdem kreativ für die Weiterentwicklung des Museums ein, übernahm dort über viele Jahre Aufsichtsdienste, entwickelte gemeinsam mit seiner Partnerin Ulrike Gänswein die „Museumsrallye für Kinder und Erwachsene“, engagierte sich bei den Pollinger Kulturtagen. Die privaten Wohnräume in der historischen Kloster-Ökonomie stellte das Paar regelmäßig für Konzerte und Lesungen zur Verfügung. Und es lud Polling-Besucher, die besonders an Thomas Mann interessiert sind, zu zahllosen Besichtigungen und Führungen in die „Abtsstube“ und den „Nikesaal“ ein.

Sie förderten das Ansehen Pollings als Kulturort

Für dieses Engagement wurde Ulrike Gänswein und Michael Kreuter der Pollinger Kulturpreis 2021 zugesprochen. „Mit Charme und Kompetenz haben beide durch ihr persönliches Engagement und eigeninitiatives Handeln das Ansehen Pollings als Kulturort gefördert“, heißt es in der Begründung, die der Kulturbeauftragte Michael Jarnach formulierte: Das Paar habe „die viel beschworene Willkommenskultur unaufgeregt und selbstverständlich praktiziert, als es das Schlagwort noch gar nicht gab“.

Pollings Bürgermeister: „Ein sehr bewegender Moment“

„Leider war es aufgrund Corona und der fortschreitenden Erkrankung von Michael nicht möglich, die Auszeichnung in einem würdigen Rahmen zu überreichen“, sagte Bürgermeister Martin Pape nun in einem berührenden Nachruf bei Kreuters Beerdigung auf dem Pollinger Friedhof. Acht Tage vor dessen Tod haben Pape und Jarnach den Kulturpreis dann doch überbracht – am Krankenbett. „Es war ein sehr bewegender und trauriger Moment“, offenbarte der Rathaus-Chef in seiner Trauerrede: „Wie gut, dass wir diesen Moment, diese Gelegenheit zum Abschied von Michael nutzen durften.“

Expressive Malerei mit bloßen Händen

Pape würdigte in seiner Ansprache auch Michael Kreuters Schaffen als Maler. Dessen Stil veränderte sich über die Jahrzehnte und unter dem Einfluss der jeweiligen Arbeitsorte in Frankreich, Polen, Italien und Deutschland einige Male radikal. Die Werke der letzten 25 Jahre waren höchst expressiv, mit bloßen Händen hat der Künstler die Farben auf immer größere Leinwände aufgetragen, geschüttet und verwischt. Kreuter, der eine in Frankreich lebende Tochter hat, wirkte im Kunstforum Weilheim und bei der „Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft“ mit, hatte zahlreiche Ausstellungen, zeigte seine Bilder auch regelmäßig in Pollings Klostermühle, die er als Atelier nutzte.

Michael Kreuter lebte für die Kunst – und lebt in seinen Kunstwerken nun ein Stück weiter. „Kunst ist für mich existenziell“, sagte er 2017 im Interview: „Die Spannung eines Augenblicks hingewischt und in Farbe festgehalten für die Ewigkeit, das fasziniert.“