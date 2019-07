Oldtimer-Zentrum, Steakhouse und Café: „Alte Ziegelei“ in Polling erstrahlt in neuem Glanz

Die „Alte Ziegelei“ in Polling ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Das Ende der Restaurierungsarbeiten wurde nicht nur mit Musik und einer Oldtimerrundfahrt gefeiert.

Polling – Im Herbst vergangenen Jahres wurde im großen Stil das Jubiläum „40 Jahre Hans Kleissl in Polling“ gefeiert. Die Veranstaltung war eine Hommage an einen Mann, der sich durch seine Oldtimerleidenschaft nicht nur ein geschäftliches Imperium mit der Restaurierung von Mercedes 300-SL aufgebaut hat, sondern der auch die verfallene Klosterökonomie wieder zu neuer Blüte gebracht hat. Nun hat Kleissl sein jüngstes Meisterwerk vollendet: die Revitalisierung des alten Ziegeleigeländes.

„Die Sanierung war nicht immer so einfach, wie es aussieht“, bekannte Kleissl in seiner Festrede, „aber alles Wesentliche und Schwierige ist durch.“ An den Außenanlagen muss zwar noch etwas gefeilt werden, aber ansonsten erstrahlt die „Alte Ziegelei“ im neuen Glanz. Neben den Showrooms für Oldtimer, die in drei ehemaligen Werkshallen untergebracht sind, wurde auch der 1887 errichtete Ringofenbau instandgesetzt. Wie schon bei der Klosterökonomie ist Kleissl bei der Restaurierung sehr behutsam vorgegangen. Das alte Gemäuer wurde nicht etwa brachial entkernt und mit einem neuen Design versehen. Die Sanierung erfolgte im Einklang mit der bestehenden Architektur und mit größtmöglichem Erhalt der historischen Bausubstanz.

Kauf des Ziegeleigeländes 2014: Planungen für Restaurierung waren eine Herausforderung

Kleissl hatte das Ziegeleigelände 2014 gekauft. Die Planungen für die Restaurierung waren durchaus eine Herausforderung – nicht zuletzt für den Pollinger Gemeinderat. Sage und schreibe 70 Tagesordnungspunkte, so berichtete Bürgermeisterin Felicitas Betz in ihrem Grußwort, musste das Gremium in den vergangenen fünf Jahren zum Großprojekt abarbeiten. „Es gab kaum ein Thema im Gemeinderat, das so raumgreifend war, wie die ,Alte Ziegelei‘ – aber es hat sich alles gelohnt“, schwärmte Betz: „Wir können uns eigentlich nur selbst gratulieren, dass uns der Hans Kleissl vor sich hergetrieben hat.“ Kleissl habe nicht nur Wohnungen, Ateliers und Oldtimer-Showrooms geschaffen, sondern – viel wichtiger – „ein Teil unserer Geschichte konserviert“. Es sei kein folkloristisches Museum entstanden, sondern ein identitätsstiftender Raum für die Öffentlichkeit: „Es ist ein sehr, sehr gelungenes Werk“, konstatierte Betz: „Hier werden viele neue Dinge stattfinden können. Damit wurde den alten Gemäuern wieder ein Sinn gegeben.“

„Alte Ziegelei“ in Polling: Oldtimer-Zentrum, Steakhouse und ein Café

Im Gegensatz zur Klosterökonomie, dem Firmensitz von „HK-Engineering“, soll die „Alte Ziegelei“ mit seinem Oldtimer-Zentrum für jedermann zugänglich sein. Ein Steakhouse (Kleissl: „Italienische Restaurants gibt´s in der Gegend schon genug“) und ein Café sorgen für die gastronomische Versorgung. In den Showrooms stehen übrigens nicht nur Mercedes-300-SL-Limousinen, sondern Oldtimer aller Bauart. Kerngeschäft von „HK Classic“ ist der Verkauf. „Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden bieten wir auch andere Marken an“, so Kleissl, der die Sanierungskonzeption immer wieder modifizierte und den Gegebenheiten auf der Baustelle anpasste: „Ich bin Perfektionist. Ich will für die nächsten 100 Jahre bauen.“

Auf der Eröffnungsfeier tummelten sich zahlreiche Oldtimerfans, Schaulustige, der ein oder andere Schickimicki und echte Prominenz wie Jochen Mass. Die Rennfahrer-Legende zeigte bei der Oldtimerrundfahrt nicht nur, was man aus einem Mercedes 300-SL fahrerisch alles rausholen kann. Auf Nachfrage der Heimatzeitung hatte Mass auch großes Lob für Kleissl parat. Die Restaurierung der „Alten Ziegelei“ sei eine „großartige Geschichte“ hinter der ein „cleveres Konzept“ stecke. Die Integration von Wohnungen, Ateliers und Gastronomie sorge für einen breiten Rückhalt in der Gemeinde. „Der Hans ist keiner, der einen Reibach machen will, sondern jemand, der etwas Schönes schaffen möchte. Das ist ein nobles Unterfangen“, so Mass. Mit der Restaurierung des Ziegeleigeländes scheint Kleissl seinen Tatendrang übrigens noch nicht gestillt zu haben. „Ich habe schon was läuten hören, dass da bald ein nächstes Projekt kommt“, verriet Betz.

