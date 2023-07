Polling soll „keine Vorortgemeinde wie Grünwald werden“

Viele Themen bei Bürgerversammlung

Eine breite Themenpalette bekamen die rund 80 Besucher der Pollinger Bürgerversammlung geboten. Nachfragen gab es etwa bezüglich der Hochwasserschutzplanung und der Tempodisziplin von Autofahrern.

Polling – Ein bisschen gespannt war man ja schon, was die Bürgerversammlung neben dem obligatorischen Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Martin Pape (CSU) zu bieten hatte. In der offiziellen Einladung war keine Tagesordnung angegeben. Dieser Umstand sorgte im Vorfeld der Versammlung in den sozialen Medien für Kritik – ebenso wie die Form der Einladungsbekanntgabe (unter anderem Aushang am Torbogen). Doch die Rathausverwaltung hielt sich damit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Demnach müssen Kommunen vor Bürgerversammlungen nicht zwingend Tagesordnungen veröffentlichen.

Erst als sie in der Tiefenbachhalle Platz genommen hatten und auf die Leinwand blickten, erfuhren die Besucher also, dass Försterin Sonja Scheurer über den Waldumbau sowie die Ausholzung am Schafbichl referieren und das beauftragte Ingenieurbüro über den aktuellen Planungsstand zum Hochwasserschutz informieren sollten. Michael Trayer von „Björnsen BCE“ erklärte, dass mit der Neuverrohrung des Russengrabens im Freispiegelabfluss eine „deutliche Entspannung“ im Hochwasserschutzbereich erzielt werden könne. Deshalb genieße die Maßnahme auch oberste Priorität.

Pape: „Wir brauchen für den Bauhof eine Zentralisierung“

Doch mit der Sanierung des Russengrabens alleine wird es nicht getan sein. Unter anderem müssen noch die Tiefenbachdämme instandgesetzt und erhöht werden – zum Beispiel durch Geländemodellierungen oder Mauern. Davon betroffen wären auch die Anlieger jenes Wohnquartiers, in dem der Tiefenbach in den Ortskern fließt. Und die Begeisterung über die dort geplanten Maßnahmen hält sich in Grenzen, wie den kritischen Wortmeldungen zu entnehmen war. „Mit allen Grundeigentümern werden noch Gespräche geführt“, versprach Martin Pape: „Das alles ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nichts ist in Stein gemeißelt.“

Der Rathauschef spannte in seinem mit umfangreichem Zahlen- und Datenmaterial angereicherten Bericht – Polling duelliert sich mit seinen rund 3800 Einwohnern mit Hohenpeißenberg um Platz sechs im Landkreisranking der einwohnerstärksten Gemeinden – einen weiten thematischen Bogen. Er berichtete über den geplanten Grundsatzbeschluss für eine sozialgerechte Bodennutzung („Da wird es bei einigen richtige Tränen und bei anderen Freudentränen geben“), über altersgerechtes Wohnen und Quartierskonzepte („Wir sind offen für private Initiativen“), über die interkommunalen Planungen für einen Radweg nach Huglfing („Das wäre eine super Sache“) und über die Überlegungen für den Bau eines neuen Bauhofs. Über Letzteren sagt er :„Wir haben momentan die vereinigten Hüttenwerke. Wir brauchen für den Bauhof eine Zentralisierung“. Und: „Wir haben für die Mitarbeiter keine Duschen und keine Schwarz-Weiß-Trennung. So geht es nicht.“

Dorfheizung: Für Oderding und Etting gibt es konkrete Projekte, für Polling noch nicht

Pape sprach zudem von einem städtebaulich „maßvollen Wachstum“. Man wolle „keine Vorortgemeinde wie Grünwald werden“ und nicht verstädtern, sondern „unserem Ideal treu bleiben, dass wir uns auf der Straße noch kennen“. Auch das Thema „Dorfheizungen“ kam bei der Bürgerversammlung zur Sprache. Für die Ortsteile Oderding und Etting gibt es bereits konkrete Projekte. „Leider noch nicht ganz so weit“, wie Gemeinderat und Energiereferent Michael Steininger-Yang (CSU) bedauerte, sei man für das Kerndorf Polling. Aufgrund der Zersiedelung müssten weite Distanzen zurückgelegt werden, was zu Wärmeverlusten führen würde. Eventuell seien bezüglich der Heizzentrale „Insellösungen“ möglich. „Je mehr Rückmeldungen von Interessenten es gibt“, erklärte Steininger-Yang, „umso wahrscheinlicher wird eine Dorfheizung in Polling.“

Belastungen für Anwohner am Kirchplatz

In mehreren Wortmeldungen wurde schließlich die mangelnde Verkehrsdisziplin in Polling angesprochen – unter anderem wurden die hohen Geschwindigkeiten in der Kaiser-Heinrich-Straße moniert. Auch die Belastung für die Anwohner am Kirchplatz kam aufs Tapet – und damit war nicht nur der Verkehr, sondern es waren auch die vielen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Weihnachtsmarkt usw. gemeint. „Es ist nicht lustig, was wir mitmachen“, erklärte Ex-Gemeinderat und Anlieger Alfred Erhard. Dem Vorschlag einer Versammlungsteilnehmerin, den Kirchplatz zumindest zeitweise zu einer reinen Fußgängerzone zu machen, erteilte der Bürgermeister eine Absage: Die Kindertagesstätten müssten zum Beispiel für Autofahrer erreichbar sein, weil Eltern ihre Kinder an Ort und Stelle übergeben müssten.

