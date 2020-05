Pollinger Finanzhaushalt unter „Corona-Vorbehalt“

Zähneknirschend hat der Pollinger Gemeinderat den von der Rathausverwaltung vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2020 verabschiedet. Das Problem: Der Etat wurde bereits vor der Corona-Krise erstellt – und schon damals bestanden Zweifel an dessen Belastbarkeit.

Polling – Die Eckdaten des Pollinger Haushaltsplans für das laufenede Jahr 2020 lesen sich eigentlich ganz gut: Verrechnet man die Schulden mit den Rücklagen, würde die Gemeinde am Ende des Jahres mit einem fiktiven Plus von rund 500 000 Euro dastehen. Doch das Zahlenwerk hat einen gewaltigen Haken: Es wurde vor der Corona-Krise aufgestellt. Dass alle Planansätze tatsächlich so eintreten werden, das glaubt in Polling kaum jemand: „Die Gemeinde geht nicht blauäugig ins Haushaltsjahr. Es wird uns gewaltig durchwürfeln“, prognostizierte Walter Hildebrandt bei der Verabschiedung des Etatplans im Gemeinderat. Der Rathaus-Geschäftsstellenleiter kündigte an, dass man im Laufe des Jahres Unterdeckungen und außerplanmäßige Ausgaben beschließen wird müssen. Bei den Einnahmen seien „massive Einbrüche“ zu erwarten. Als Beispiel nannte Hildebrandt die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen im neuen Gewerbegebiet „Achalaich“. Insgesamt sind dafür 2,65 Millionen Euro im Haushalt angesetzt: „Allein mir fehlt der Glaube, dass wir das Geld generieren können“, unkte Hildebrandt. Im Zuge der Corona-Krise sei bereits eine Firma vom Kauf eines 11 000 Quadratmeter großen Grundstücks zurückgetreten: „Der Unternehmer plant vorsichtig. Das würde ich an seiner Stelle auch machen.“

Haushaltsbeschluss, obwohl die Zahlen nicht wirklich belastbar sind

Aber warum beschließt der Pollinger Gemeinderat mehrheitlich einen Haushalt, dessen Zahlen nicht wirklich belastbar sind? Die Antwort: Mit dem Etat soll die finanzielle Handlungsfähigkeit hergestellt werden – nicht mehr und nicht weniger. Der neue Rathauschef, Martin Pape (CSU), der die Sitzung im April für die entschuldigte und damalige Noch-Bürgermeisterin Felicitas Betz (Wahlgemeinschaft Polling) leitete, verwies darauf, dass man infolge der umfassenden Auswirkungen der Corona-Krise nicht wisse, an welcher Stelle man konkret Korrekturen vornehmen solle: „Wir haben keine Glaskugel“, so Pape. Niemand könne fundiert vorhersagen, wie sich zum Beispiel die Einkommen- und Gewerbesteuer entwickeln würden.

„Keine Glaskugel“ für die Steuerprognose

Auch eine Reduzierung des Etats sei schwierig: „Wo fangen wir da an?“, gab Pape zu bedenken. „Wir müssen ins kalte Wasser springen und den Haushalt so annehmen“, schloss sich Klaus Hecker (Wahlgemeinschaft Polling) der Argumentation ebenso an wie Fraktionskollege Michael Jarnach: „In sechs Wochen haben wir auch keine anderen Eckdaten.“

Der Etat wurde schließlich vom Gemeinderat unter Vorbehalt der gemeindlichen Liquiditätssicherung mit 10:5-Stimmen verabschiedet. Sein Veto legte unter anderem Gerhard Treiblmair (Gemeinsame Wählerschaft Etting) ein: „Schon vor der Pandemie hat uns unsere eigene Kämmerei gesagt, dass der Haushalt so nicht funktionieren wird. Da bleibt für mich persönlich gar nichts anderes übrig, als den Haushalt abzulehnen.“

Dem Vernehmen nach hatte die Kämmerei in ihrem 39-seitigen Vorbericht ihre Sorge kundgetan, dass Polling mit dem anstehenden Gesamtfinanzvolumen überfordert sein könnte. Polling hat in den nächsten Jahren teure Projekte zu stemmen – unter anderem den Hochwasserschutz und den Kita-Erweiterungsbau. Selbst wenn der Haushalt 2020 aufgehen sollte, werden die Rücklagen zur Finanzierung allein nicht ausreichen. „Ich sage nicht, dass die goldenen Jahre vorbei sind. Wir werden auch das schaffen. Aber wir werden uns am Riemen reißen müssen“, konstatierte Hildebrandt.

