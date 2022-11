Traditionswirtschaft im Oberland zu neuem Leben erweckt

Frischer Wind in der „Alten Klosterwirtschaft“: Martin (l.), Andreas (vorn 4.v.l.) und Veronika Süß (ganz hinten l.) mit ihrem Mitarbeiterteam. „Wir haben in München üben können“

Sie gibt es schon seit 500 Jahren

Von Bernhard Jepsen schließen

Erst der Biergarten und nun die Gaststätte samt Fremdenzimmerbetrieb: Die Wirtsfamilie Süß hat der traditionsreichen „Alten Klosterwirtschaft“ in Polling wieder Leben eingehaucht. Der Neustart ging ganz bewusst ohne großes öffentliches Brimborium über die Bühne.

Polling – Die „Alte Klosterwirtschaft“ blickt auf eine rund 500 Jahre alte Geschichte zurück. Sie war nicht nur für die Bevölkerung von Polling ein Treffpunkt und wichtiges Kommunikationszentrum, sondern für die ganze Region. Doch nach dem plötzlichen Tod von Pächter Lorenz Bartl fiel die Traditionsgaststätte 2018 in einen Dornröschenschlaf. Eigentümer Michael Jarnach tat sich zunächst schwer, einen Nachfolger zu finden.

Doch schon 2020, als die Zwillingsbrüder Martin und Andreas Süß einen Pop-up-Biergarten aufzogen, war das ein Fingerzeig, wie es mit der Klosterwirtschaft weitergehen könnte. Zwei Jahre wurde im Inneren umgebaut. Federführend bei der Sanierung und technischen Instandsetzung waren Jarnach und die Spaten-Brauerei. Doch die Familie Süß war bereits fest in die Gestaltung miteingebunden – vor allem Martin Süß. Ehefrau Veronika brachte ihre Erfahrungen als gelernte Bühnenbildnerin ein.

Das alte Gemäuer strahlt Atmosphäre aus

Und zwei Jahre später ist das Werk vollendet: Unter Regie der Familie Süß erstrahlt die Klosterwirtschaft in neuem Glanz – ohne dabei ihren alten Charme verloren zu haben. Martin Süß spricht von einem „Traum“, der für die Familie wahrgeworden sei. Er und sein Bruder sind in Polling aufgewachsen. An der lokalen Verbundenheit hat sich bis heute nichts verändert. „Irgendwo anders eine so große Wirtschaft zu übernehmen, das wäre für uns keine Option gewesen“, betont Martin Süß. „Wir genießen den Ort sehr. Das alte Gemäuer strahlt Atmosphäre aus, es hat Seele.“

Durch die Renovierung kommt der historische Charakter noch besser zum Vorschein. Die Gastwirtschaft wirkt offener und freundlicher. Mittelpunkt ist der große Gastraum, der durchgängig und ohne Trennwände konzipiert ist, aber optisch, wie es Martin Süß formuliert, „in drei Inseln unterteilt“ ist. Den Gästen steht damit klassisches Wirtshausambiente, Bistro-Atmosphäre und gemütliches Wohnzimmer-Design zur Auswahl.

Im Zuge des Umbaus wurde die Theke vom Wirtsstüberl in den großen Gastraum verlegt. Das Stüberl kann damit als Nebenzimmer mit 40 Sitzplätzen genutzt werden. Ziel der Familie Süß ist es, mit dem Wirtsbetrieb bayerische Lebensfreude zu vermitteln – und zwar auf die authentisch-lockere Art und nicht krampfhaft aufgesetzt. „Die kleine Klosterwirtschaft soll die große Welt spiegeln. Sie soll bunt und offen sein, eine Plattform für Kommunikation, Musik und Zeitgeist. Es ist jeder bei uns willkommen“, erklärt Martin Süß die konzeptionelle Idee. „Unser Job begrenzt sich darauf, den schönen Ort mit Leben zu füllen.“

„Wir haben in München üben können

Natürlich muss auch die Kulinarik stimmen. Dafür ist Andreas Süß zuständig, der abgesehen vom Titel „Wein-Sommelier“ seines Bruders als einziger in der Familie eine Ausbildung in der Gastro-Branche absolviert hat – nämlich an der Hotelfachschule als Betriebswirt für Restaurant und Hotel. „Die Klosterwirtschaft bietet uns viel Platz, den wir bespielen können. Wir können hier kreativ arbeiten“, sagt Andreas Süß über sein neues Betätigungsfeld. Die Kreativität bezieht sich freilich auch auf die alpenländische Küche, die regional, nachhaltig und saisonal angepasst sein soll.

Für den Anbau von Kräutern und Gemüsesorten hat die Familie Süß sogar eine Ackerfläche angemietet. „Wir bemühen uns, dass wir immer eine abwechslungsreiche Karte vorzeigen können“, erklärt Andreas Süß. Das Zusammenspiel innerhalb der Familie klappt reibungslos. Acht Jahre lang haben Andreas, Martin und Veronika in München das Lokal „Süßmund“ betrieben. „Wir konnten in der Zeit viel ausprobieren und uns finden. Das hilft uns nun jetzt beim Start in der Klosterwirtschaft extrem. Wir haben in München üben können“, erklärt Martin Süß.

„Jeder hat seine Rolle gefunden“, ergänzt Andreas Süß: „Die Gastronomie ist ein lebhaftes Geschäft, in dem es auch mal rauer zugeht. Aber bei uns läuft alles relativ harmonisch ab. Man kennt sich und ist deshalb auch ehrlicher zueinander.“ Die Gaststätte in München hat die Familie inzwischen aufgegeben. Zusammen mit dem 25-köpfigen Mitarbeiterteam liegt der Fokus seit der Eröffnung im Juli voll auf der Klosterwirtschaft. Auf große Werbung hat die Familie Süß zum Start bewusst verzichtet: „Es war uns wichtiger, dass der Betrieb funktioniert“, erklärt Martin Süß: „Lieber klein anfangen und sich stetig steigern als umgekehrt.“

Über mangelnden Zuspruch können sich die neuen Wirtsleute nicht beklagen: „Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Ganze rumgesprochen hat. Die Wirtschaft wird wirklich gut angenommen“, erzählt Martin Süß. Und das alles ganz ohne Werbung.