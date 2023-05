Besserer Boden, schöne Aussicht: Hobbygärtnerin sagt, warum sie gern auf dem „Sonnenacker“ anbaut

Von: Stephanie Uehlein

Überzeugte „Sonnenäcker“-Anbauerin: Tina Dieter (r.). Sie wohnt mit Mann und Sohn in Weilheim, ihre Tochter lebt nicht mehr mit im Haushalt. Während der „Sonnenäcker“-Saison wird Tina Dieter diesmal von der Heimatzeitung begleitet. Zum Auftakt der Serie traf sie sich mit Redakteurin Stephanie Uehlein in Weilheim. © Ruder

Tina Dieter (57) hat bereits einige Jahre Erfahrung mit dem Eigenanbau auf einem „Sonnenacker“, hat Kartoffeln schon genauso geerntet wie Tomaten und Chilis. Sie sagt: „Ich empfehle ,Sonnenäcker‘ für Menschen jeden Alters.“

Landkreis – Die Saison auf den „Sonnenäckern“ im Landkreis ist kurz vor dem Start. Bei Weilheim und Oderding sowie in Raisting haben Hobbygärtner bei dem Projekt des Netzwerks „Unser Land“ die Möglichkeit, selbst Gemüse, Kräuter und Blumen anzubauen. Die etwa 85 Anbauflächen waren heuer nach einer Woche ausgebucht, wie Tina Dieter erzählt. Die 57-Jährige aus Weilheim hat bereits einige Jahre „Sonnenäcker“-Erfahrung, arbeitet ehrenamtlich bei dem Projekt mit – und wird heuer als Anbauerin von der Heimatzeitung mit einer Serie begleitet. Stephanie Uehlein führte zum Serienauftakt ein Interview mit ihr.

Frau Dieter, was bauen Sie denn auf Ihrer gepachteten Fläche an?

Auf alle Fälle Kürbisse, aber auch Zucchinis, Bohnen und Erbsen. Ganz wichtig sind mir Kartoffeln und Kohlrabis. Karotten baue ich auch an, keine schmecken so gut wie die aus dem eigenen Boden. Beim Salat kommen verschiedene Sorten für den Acker in Frage. Auch Chili habe ich schon geerntet. In Bezug auf Tomaten habe ich festgestellt, dass es Sorten gibt, die wunderbar auf dem Acker gedeihen. Bei den Gurken klappt der Anbau mal mehr, mal weniger gut. Auf meiner Fläche wachsen auch immer ein paar Blumen, wie Sonnenblumen, Cosmeen und Ringelblumen. Kapuzinerkresse baue ich ebenfalls an.

Probieren Sie heuer auch etwas Neues aus?

Ich möchte auf jeden Fall etwas Neues ausprobieren, was es sein wird, weiß ich jedoch noch nicht. Ich lasse mich erst noch in Gärtnereien und an Samenständern inspirieren. Aber es gibt natürlich Anbauer, die viel länger planen als ich.

Sie haben jetzt schon ein bisschen über Ihre Erfahrungen gesprochen, aber wie sind diese allgemein in Bezug auf den Eigenanbau auf dem Acker?

In den ersten zwei Anbaujahren hat es sich in Bezug auf den Erfolg bemerkbar gemacht, dass ich nicht viel Gartenerfahrung hatte. Da war ich dankbar, dass ich mich nicht komplett vom Acker ernähren musste. Und wenn man nicht dazu kommt, unerwünschte Pflanzen zu entfernen, dann schmälert das den Ernteerfolg natürlich. Der Anbau macht mir aber viel Spaß. Man kann sogar sagen: Die Beschäftigung mit ihm hat mich über die Coronazeit gerettet. Ich empfehle ,Sonnenäcker‘ für Menschen jeden Alters. Kindern macht es oft einen Riesenspaß zu säen und zu ernten. Sie mögen es gern, das zu essen, was sie selbst aus der Erde gezogen haben. Je mehr Zeit man in den Anbau investiert, desto größer ist – bei passendem Wetter – die Ernte. So richtig planbar ist der Ertrag aber nicht.

Können Sie mehr über den Zeitaufwand sagen?

Man muss in die Arbeit auf dem „Sonnenacker“ am Anfang der Saison relativ viel Zeit investieren – fürs Säen und Pflanzen genauso wie fürs Erdeauflockern. Wie viel Zeit man aufwendet, hängt allerdings davon ab, wie gründlich man ist. Ich mache mir zum Beispiel nicht den Aufwand, die Erde vor dem Anbau fein krümelig zu machen. Wenn man vorgezogene Pflanzen setzt, ist oft Gießen angesagt. Ausgesäte Samen gieße ich außer in absoluten Trockenphasen nicht. Ich versuche, Samen möglichst auszubringen, kurz bevor es regnet.

Was zeichnet den Anbau auf dem Acker aus – im Vergleich zu dem im eigenen Garten?

Der Boden ist besser, man muss nicht düngen. Mir persönlich gefallen die Freiheit, die ich auf dem Acker spüre, und die Aussicht in die Landschaft von meiner Anbaufläche bei Oderding. Außerdem trifft man auf dem „Sonnenacker“ oft andere Menschen, kann sich mit ihnen austauschen.

Lohnt sich der Anbau aus Ihrer Sicht finanziell?

Ein „Sonnenacker“ ist für mich etwas für die Seele, da ist der Ertrag nicht entscheidend. Aber abgesehen davon, hat die Kartoffelernte vom letzten Jahr in meinem Drei-Personen-Haushalt bis Ostern gereicht, wobei ich vielleicht nicht jede Woche Kartoffeln koche. Ich habe noch nie ausgerechnet, ob sich der Anbau finanziell lohnt. Das hängt aber sicher davon ab, ob man Pflanzen bzw. Samen kauft oder sie etwa bei einem Tauschmarkt kostenfrei bekommt. Es darf übrigens auf den „Sonnenäckern“ gemäß den „Unser Land“-Richtlinien kein gebeiztes oder gentechnisch verändertes Saatgut verwendet werden. Auch sind etwa Insektizide tabu. Ökologisch lohnt sich der Anbau also. Man tut sich und der Umwelt etwas Gutes. Daher muss man aber auch klar kommen, wenn es zum Beispiel Mehltau oder Schnecken gibt.

Wann ist heuer Start in die „Sonnenäcker“-Saison?

Auf jeden Fall später als normal, da es so viel geregnet hat. Die Landwirte konnten die Flächen lange nicht vorbereiten. Sie bestimmen nun, wann es losgeht. Einen genauen Zeitpunkt für den Saisonbeginn kann ich daher noch nicht nennen.

Mehr Informationen über das „Sonnenäcker“-Projekt erhalten Interessierte online unter www.unserland.info/weilheim-schongauer-land. Anmeldungen für die neue Saison sind zwar noch möglich, doch kommen Bewerber auf eine Warteliste.

