Trockenheit, Sturm, Regenschauer: Wie läuft es da mit dem Eigenanbau?

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Tina Dieter mit einer Zucchini, die sich binnen drei Tagen von einem „Winzling“ zu einem „Monster“ entwickelt hat, wie es die Anbauerin formuliert. © Brigitte Honold

Tina Dieters „Sonnenacker“ hat heuer bereits Trockenheit erlebt, ist aber auch Sturm und Regenschauern ausgesetzt gewesen. Wie hat sich das auf den Anbauerfolg ausgewirkt?

Polling – Auch wenn es oft trocken war und es ein schweres Unwetter mit Sturm gab – auf dem „Sonnenacker“ von Tina Dieter, die von der Heimatzeitung durch die Anbausaison begleitet wird, hat sich bislang schon eine Menge ernten lassen. „Der Sturm hat auf meinem Ackerstreifen keinen Schaden angerichtet“, berichtet Dieter, die feststellt: „Die positive Wirkung des ein oder anderen Regenschauers ist immer sofort am Pflanzenwachstum zu bemerken.“

Diese Woche konnte die Hobbygärtnerin erstmals Dill und Zuckererbsen ernten. Die Erbsenpflanzen seien „leider recht gelblich“, bedauert Dieter, vermutlich handle es sich um Trockenheitsschäden.

Kohlrabi, Rucola und Brozeitgurken gehören zur „reichen bisherigen Ernte“

Zu ihrer „reichen bisherigen Ernte“ auf ihrem „Sonnenacker“ bei Oderding gehören laut der Anbauerin auch Kohlrabi, Salat (der inzwischen schon zum Schießen neigt), Rucola, Mangold und Brotzeitgurken. Letztere seien „sehr lecker“, findet Dieter, die natürlich in dieser Saison nicht aufs Gießen verzichten konnte.

Weil bislang „extrem wenige bis gar keine Samen“ davon aufgingen, wurden auf ihrer Fläche Pfefferminze, Salbei und Petersilie nachgepflanzt. Kleine Pflanzen von Eichblattsalat und buntem Mangold hat Dieter pikiert (auseinandergesetzt) und auf ihrem von „Weilheim-Schongauer Land“ gepachteten Bereich verteilt.

Lesen Sie auch: Im Interview erklärt Tina Dieter, was sie am Anbau auf dem Acker schätzt

Sich austauschen beim „Ackerpicknick“

„Recht spontan“ wurde vor einer Woche das schöne Wetter für „ein kleines Ackerpicknick“ genutzt, wie sie erklärt. „Es gibt so viele zufällige Begegnungen unter den Anbauer*innen beim Arbeiten auf dem Acker“, so die Pächterin, die in Weilheim wohnt. „Der Austausch untereinander kommt aber dennoch eher zu kurz, und wir kennen uns mehrheitlich ja gar nicht. Da war die Einladung zum Ackerratsch eine willkommene Gelegenheit für persönlichen und fachlichen Austausch.“

Zum Picknick trafen sich Anbauer vor einer Woche auf dem „Sonnenacker“ bei Oderding. Dabei wurden auch Rezepte ausgetauscht. © Tina Dieter

Bei untergehender Sonne seien Rezepte weitergegeben worden – für Aprikosen-Rosmarin-Kuchen genauso wie für Rote-Bete-Feta-Creme. Andere erörterten, wie sie bisher große Ernten verwertet und am besten über den Winter gerettet haben. „Die Freiheit auf dem Acker und die Ernteüberraschungen machen alle Mühen wett – da waren sich die Anbauer*innen einig“, so Dieter.

Im Rahmen der „Sonnenäcker“-Serie war bereits zu erfahren, warum Tina Dieter gern auf dem Acker anbaut, wie sie in die Saison startete und was sie gegen Kartoffelkäfer und gefräßige Hasen unternimmt