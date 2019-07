„Freispruch“ für Betz - doch Bürgermeisterin ist nicht zufrieden

Amtspflicht nicht verletzt, aber ein Hinweis auf den Verstoß gegen den Öffentlichkeits-Grundsatz: Das Landratsamt hatdie Beschwerde gegen Pollings Bürgermeisterin Felicitas Betz geprüft.

Polling – Formlos, fristlos, fruchtlos: Das ist eine Beschreibung, die oft im Zusammenhang mit Dienstaufsichtsbeschwerden genannt wird. Auch im Fall von Felicitas Betz kam das Landratsamt zu dem Schluss, dass Pollings Rathauschefin im Zuge des Genehmigungsverfahrens für das umstrittene Kunstprojekt „Stoa 169“ keine Amtspflichtverletzungen begangen hat.

Bürgermeisterin ist dennoch nicht zufrieden

Dennoch: Für Betz ist es ein „Freispruch“ mit fadem Beigeschmack. Die kommunale Rechtsaufsicht stellt nämlich in ihrer widersprüchlich formulierten Stellungnahme fest, „dass die Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag in einer öffentlichen Sitzung zu fassen gewesen wäre“.

Das zweiseitige Schreiben aus dem Landratsamt wirft mehrere Fragen auf: Unter anderem wird darauf verwiesen, dass Betz insbesondere deshalb keine Amtspflichtverletzungen vorgeworfen werden können, weil sie kein Verschulden trifft. „Vor den betreffenden Entscheidungen im Gemeinderat hatte sie (Betz; Anm. d. Red.) sich beraten lassen“, heißt es in der Stellungnahme. Von wem sich Betz die Expertise einholte, steht in dem Schreiben nicht. Der „Berater“ war nachweislich der ehemalige Baujurist am Landratsamt, Friedrich von der Mülbe. Dessen Einschätzung hat sich vor allem auf die nichtöffentliche Behandlung des Bauantrags im Pollinger Gemeinderat bezogen. Im Klartext heißt das aber: Das Landratsamt prangert mit dem Hinweis auf die mangelnde Öffentlichkeitsbeteiligung ein Verhalten an, zu dem es Betz im Jahr 2017 selbst geraten hatte.

Verwunderung im Rathaus

Im Pollinger Rathaus ist man über die Stellungnahme verwundert. Betz empfindet es als „äußerst fragwürdig, wie sich das Landratsamt verhält“: „Man muss doch als Bürgermeisterin darauf vertrauen können, dass Rechtsauskünfte, die man erhält, zwei Jahre später noch Gültigkeit haben“, moniert die Rathauschefin. Nun würde sich das Landratsamt hinter einer anderen Rechtsauffassung „verstecken“: „Sie hatten die Gelegenheit, mir zu sagen, ,Mach das anders’. Da versucht offenbar jemand, seine eigene Haut zu retten“, vermutet Betz: „Das Landratsamt kassiert letztlich mit der Stellungnahme seine eigene Arbeit.“

Verweis auf Datenschutz

Ähnlich deutlich äußert sich Walter Hildebrandt. Das Landratsamt würde sich „ziemlich indifferent äußern“ und „nicht Ross und Reiter nennen“, kritisiert der Rathaus-Geschäftsleiter: „Sie versuchen, auf angenehmem Weg aus der Nummer rauszukommen.“ Zum konkreten Fall, ob der Bauantrag öffentlich im Gemeinderat behandelt hätte werden müssen oder nicht, gebe es zudem keine Gerichtsurteile oder gesetzliche Bestimmungen. Die Meinung des Landratsamts sei daher lediglich eine von vielen Rechtsauffassungen. Und selbst wenn die „Stoa 169“ öffentlich beraten worden wäre: „Wir hätten aus Datenschutzgründen auf der Tagesordnung weder den Namen des Antragstellers (Bernd Zimmer; Anm. d. Red.) noch die Flurnummer auf der Tagesordnung angeben dürfen“, erklärt Hildebrandt. Der informelle Mehrwert für den Bürger wäre damit ohnehin eher gering ausgefallen.

Landrätin stärkt Betz Rücken

Und wie interpretiert die Landrätin die Stellungnahme ihres Hauses? Andrea Jochner-Weiß stärkt Betz im Pressegespräch mit der Heimatzeitung den Rücken: „Ja, die Bürgermeisterin hat sich von unserem Baujuristen beraten lassen, das muss ich klipp und klar sagen.“ Betz werde durch die Stellungnahme auch „voll entlastet“. Der Hinweis auf die fehlende, öffentliche Beteiligung bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Baugenehmigung, ändere nichts an deren Gültigkeit. Baurechtlich sei alles in Ordnung, lediglich das Kommunalrecht hätte eine öffentliche Beratung bedingt. „Mir tut es für das Kunstwerk und die Bürgermeisterin leid. Die ‘Stoa 169‘ ist bestimmt eine tolle Sache für Polling und den Landkreis.“

Schulterschluss mit Befürwortern

Und wie beurteilt Jochner-Weiß ihre eigene Rolle? Bei der Info-Veranstaltung zum Kunstprojekt Anfang April in Polling verfolgte die Landrätin die Diskussionen von der dritten Reihe aus – ohne sich zu Wort zu melden. Die „Stoa 169“ hat aber längst eine politische Dimension – und „die Landrätin steht mittendrin“, heißt es aus dem Pollinger Rathaus. „Ich finde es schade, dass das Kunstprojekt kaputtgeredet wird“, übt Jochner Weiß den Schulterschluss mit den „Stoa“-Befürwortern. Sie räumt zwar ein, dass die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt sich negativ zur „Stoa 169“ geäußert hat, allerdings sei die Erteilung der Baugenehmigung letztlich das Gesamtergebnis eines Abwägungsprozesses. „Es wird viel naturschutzrechtlicher Ausgleich geschaffen“, betont Jochner-Weiß. „Das Buchheim-Museum wollte bis auf Bernried auch niemand haben. Und jetzt ist es ein Riesenerfolg.“

Bernhard Jepsen