„Parksuchverkehr“ nahe Stoa 169 bereitet Probleme — Sollte der Rastplatz deshalb geschlossen werden?

Von: Bernhard Jepsen

Die kleine Haltebucht wurde vom Staatlichen Bauamt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Der Rastplatz bleibt hingegen geöffnet. © jepsen

Der Rastplatz an der Roßlaichbrücke ist vor allem an Wochenenden stark frequentiert. Neben Wanderern stellen dort vor allem Besucher der Säulenhalle „Stoa 169“ ihre Fahrzeuge ab.

Polling – Der Parkplatz an der Roßlaichbrücke bei Polling dient vielen Wanderern und Freizeitsportlern als Ausgangspunkt für ihre Touren entlang der Ammer. Seit Eröffnung der „Stoa 169“ nutzen aber auch zahlreiche Säulenhallenbesucher den Rastplatz – was vor allem in den Anfangsmonaten für zum Teil chaotische Zustände sorgte. Im Zuge dessen wurde kurz überlegt, den Parkplatz zu vergrößern. Doch das scheiterte an naturschutzrechtlichen Vorgaben.

Fußgänger queren weiterhin die Bundesstraße

Mit der Eröffnung des „Stoa“-Wanderparkplatzes am westlichen Ende der Bahnhofstraße hat sich die Lage zwar etwas entspannt. Doch an der Roßlaichbrücke gibt es nach wie vor Probleme – nicht nur mit dem „Parksuchverkehr“, wie bei einer Verkehrsschau mit Vertretern von Behörden und der Gemeinde Polling festgestellt wurde. „Es wird von Bussen so geparkt, dass das Heck teilweise in die B 472 ragt, was somit ein Sicherheitsproblem darstellt. Die Zufahrt zum Berghof wird zudem durch parkende Fahrzeuge versperrt – und auch entlang der Bundesstraße wird geparkt“, heißt es in einem Protokoll zur Verkehrsschau, das in der jüngsten Sitzung des Pollinger Gemeinderats vorgestellt wurde.

Ein weiteres Problem: Die vorhandene Beschilderung zur Lenkung der Fußgänger und „Stoa“-Besucher durch die Brückenunterführungen auf die andere Straßenseite wird offenbar ignoriert. „Die Querung der Bundesstraße durch Fußgänger wurde nicht deutlich vermindert“, steht jedenfalls im Protokoll geschrieben.

Bei der Verkehrsschau wurde deshalb vom Staatlichen Bauamt Weilheim eine Schließung des Rastplatzes ins Spiel gebracht – genauso wie bereits die kleine Parkbucht am östlichen Brückenende. Auch dort stellten insbesondere „Stoa“-Besucher gerne ihre Fahrzeuge ab. Doch das Einfädeln in den Verkehr aus der kurzen Haltebucht heraus erschien der Straßenbaubehörde als zu gefährlich.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung soll es vorerst nicht geben

Ähnlich beurteilt man die Situation am großen Rastplatz. „Wenn es nach uns geht“, bestätigt Andreas Lenker, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, auf Nachfrage, „dann könnte man ihn sofort schließen.“ Der Rastplatz würde nur Unterhaltskosten verursachen. Das Staatliche Bauamt sei grundsätzlich nur an Autobahnen verpflichtet, solche Plätze vorzuhalten: „Wir als Behörde brauchen keine Parkplätze an Bundesstraßen“, so Lenker.

Aber im Protokoll zur Verkehrsschau heißt es, dass das Staatliche Bauamt eine Schließung „nicht aktiv vorantreiben“ wird – und das liegt wohl auch am Wunsch der Gemeinde Polling: „Wir wollen, dass der Rastplatz bleibt“, betont Bürgermeister Martin Pape (CSU) ausdrücklich. Das verwundert nicht: Die zusätzliche Parkplatzfläche an der Roßlaichbrücke sorgt am „Stoa“-Wanderparkplatz für Entlastung – zumal letzterer von Bussen nur über die Gemeindeverbindungsstraße Polling-Oderding, nicht aber über die Bahnhofstraße angefahren werden darf. Die Schließung des Rastplatzes an der Roßlaichbrücke, so Pape, sei auch „nur eine Überlegung“ gewesen, die von Behördenvertretern im Rahmen der Verkehrsschau vorgetragen worden sei – nicht mehr.

Aber wie will man die Verkehrsprobleme an der Roßlaichbrücke sonst in den Griff bekommen? Eine dauerhafte, beidseitige Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundestraße soll es vorerst nicht geben. Dafür, so heißt es im Protokoll, wird der Zweckverband „Kommunale Dienste Oberland“ die Zufahrtsstraße zum Berghof künftig „gezielt kontrollieren“.

